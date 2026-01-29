El vodcast 'Pride This Way' Abre las puertas al Kiki más grande del mundo

(Información remitida por la empresa firmante)

Soraya, icono del orgullo del Reino Unido, mapea la alegría y la resiliencia Queer más allá del arcoíris

LONDRES, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Pillars of Change Media anuncia oficialmente el lanzamiento de Pride This Way , un podcast inmersivo sobre viajes y cultura diseñado para ser el complemento definitivo para los viajeros de todo el mundo. Presentado por el icono del Orgullo del Reino Unido, Soraya Vivian, Pride This Way es el primer vodcast-slash-podcast del Orgullo trotamundos impulsado por años de acceso VIP de Soraya. El programa se compromete a compartir tanto el brillo como la valentía: documentar lo que el Orgullo le cuesta a su comunidad y al mismo tiempo ofrecer alegría en los clubes, té entre bastidores y momentos sin filtros en todo el mundo.

Desde el piloto en Yorkshire, la ciudad natal de Soraya, hasta el clímax de la temporada 2026 en Winter Pride en Maspalomas, Pride This Way captura la frecuencia única del movimiento LGBTQ+. Producido en asociación con Jack Horlock de la agencia británica Horlock House, Ltd , cada episodio se siente como un set de DJ fluido dirigido por un icono con la energía del personaje principal que conoce a todos, y mezcla alegría de alto octanaje con una narración cruda.

"Con Pride This Way vamos mucho más allá de los simples desfiles", dice Soraya. "Conocerás a la familia, la historia y la fuerza que nos une. Cada episodio no solo te sumerge en el ruido y el color, sino que te muestra el corazón que hay debajo de todo ese brillo".

La temporada 2026 de Pride This Way ofrece un calendario intenso de transmisiones globales (sujeto a cambios):

Estados Unidos: Miami Beach, Houston, Provincetown, Los Angeles, New York City, Orlando, Atlanta, y Las Vegas.

Miami Beach, Houston, Provincetown, Los Angeles, New York City, Orlando, Atlanta, y Las Vegas. Reino Unido: Londres, Birmingham, York, Blackpool, Leeds, y Manchester.

Londres, Birmingham, York, Blackpool, Leeds, y Manchester. Europa y más allá: Ginebra, Ibiza, Madrid, Berlín, Amsterdam, Reykjavik, y Maspalomas.

"Fundé Horlock House para reunir marcas, talentos y festivales que apoyen y celebren activamente a la comunidad LGBTQ+", dijo Horlock. "Estamos comprometidos con la autenticidad y la generación de conciencia positiva. Esta asociación nos permite escalar nuestra promoción global, convirtiendo la narración inmersiva en un apoyo tangible para todas las comunidades".

"Este programa es una transmisión directa desde el corazón de la escena global", dijo Mandy Goldberg, productora de Pride This Way que trabajó anteriormente con The Washington Post, MediaCom y The Economist. "Estamos dedicados a abrir puertas a celebraciones inclusivas y permitir el tipo de visibilidad que transforma la forma en que la gente ve el mundo".

ACERCA DE PILLARS OF CHANGE MEDIAAl integrar la filantropía en su modelo de negocio principal, POC convierte la participación de la audiencia en recursos esenciales para las comunidades y organizaciones en el corazón de los movimientos sociales. Descubra más en PillarsOfChange.com .

ACERCA DE HORLOCK HOUSEDirigida por el embajador cultural Jack Horlock, Horlock House, con sede en Reino Unido, construye poderosas asociaciones del Orgullo que unen a marcas comprometidas con una auténtica defensa de los artistas y comunidades LGBTQ+ de toda Europa. A través de colaboraciones con Coca Cola, Heineken, L'Oréal, BMW, Neutrogena, Unilever y Jean Paul Gaultier, Horlock House conecta las marcas con los eventos del Orgullo de maneras significativas que alinean el propósito con las ganancias. Para obtener más información, visite HorlockHouse.com .

Contacto para medios: tmrmedia@pillarsofchangemedia.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870933... Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2870932... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2870934...

