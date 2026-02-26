Volta Labs impulsa AGBT 2026 con importantes lanzamientos de productos y colaboraciones que marcan la diferencia en la industria

La integración de la plataforma ampliada con Roche AXELIOS 1, el nuevo kit completo de secuenciación de genoma completo sin PCR con Watchmaker y los datos de clientes a escala de producción marcan un punto de inflexión para la genómica automatizada

BOSTON, 26 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Volta Labs anunció hoy un amplio conjunto de lanzamientos de productos, asociaciones estratégicas y presentaciones a clientes que posicionan a la empresa en el centro de la próxima ola de avances en secuenciación genómica.

Con nuevas colaboraciones entre Roche y Watchmaker Genomics™, Volta Labs amplía las capacidades de su plataforma Callisto™, transformando la secuenciación del desarrollo manual de flujos de trabajo a una ejecución inmediata.

Expansión en todo el ecosistema de secuenciación

Secuenciación Roche - AXELIOS 1

Roche presentó el desarrollo de Callisto para formar parte de sus soluciones de automatización compatibles con AXELIOS 1. Volta buscará integrar el flujo de trabajo de preparación SBX-D de AXELIOS 1 en la plataforma Callisto. Callisto ya cuenta con flujos de trabajo de extracción de ADN integrados, lo que permite una solución integral y optimizada.

Nuestro objetivo es garantizar que los clientes que adoptan secuenciadores de última generación puedan confiar en Callisto para la preparación automatizada y de alta calidad de bibliotecas desde el primer día. Esto refleja nuestro compromiso más amplio de convertir Callisto en la capa de automatización en todos los ecosistemas de secuenciación.

Presentación de la Fundación Médica Hartwig: Avances en la secuenciación del genoma completo de cfDNA

En AGBT, la Fundación Médica Hartwig detalló su exploración del ADN tumoral circulante (ctDNA) para la monitorización longitudinal de pacientes, incluyendo la selección de terapias y la monitorización de la enfermedad, como un flujo de trabajo clave para la oncología. Este trabajo utiliza la plataforma Callisto de Volta Labs, y la presentación mostró el flujo de trabajo de cfDNA totalmente automatizado y la optimización necesaria para implementarlo en su entorno de alto rendimiento. Los detalles compartidos incluyeron información sobre el ajuste del flujo de trabajo, la selección del tamaño y las ventajas operativas de Callisto, como sus capacidades de mezcla únicas que pueden conducir a una ligadura más rápida. La presentación de Hartwig subrayó el papel de la plataforma en el avance de la secuenciación del genoma completo de grado clínico para tipos de muestras complejos.

Colaboración con Watchmaker Genomics

Como parte de la evolución de sus productos, Volta Labs también presentó el kit completo Callisto™ para la preparación de bibliotecas de ADN EF, desarrollado por Watchmaker Genomics. Esta solución totalmente automatizada ofrece secuenciación del genoma completo sin PCR con un tiempo mínimo de intervención, alta reproducibilidad y un excelente rendimiento con datos complejos.

Este lanzamiento representa un gran avance para hacer accesible la secuenciación del genoma completo de la más alta calidad sin aumentar la carga de trabajo ni la complejidad del flujo de trabajo.

En conjunto, estas colaboraciones refuerzan el papel cada vez más importante de Callisto como plataforma de automatización universal para la genómica moderna, compatible con cualquier secuenciador, cualquier química y cualquier ensayo, en un solo sistema.

Validación a escala de producción comprobada por el cliente

En AGBT, en la Suite de patrocinadores de Volta Labs (Suite Fulton), instituciones de primer nivel como la UMC Utrecht y la Fundación Médica Hartwig presentaron datos reales de entornos de alto rendimiento utilizando Callisto. Tanto la UMC Utrecht como la Fundación Médica Hartwig llevan casi un año utilizando Callisto. Sus presentaciones destacaron mejoras significativas en consistencia, reproducibilidad y eficiencia operativa.

"Desde nuestra colaboración con Volta Labs hace más de un año, hemos implementado Callisto con éxito en nuestro entorno de diagnóstico y procesado miles de muestras de pacientes. La demanda ha superado nuestra capacidad inicial, lo que demuestra la fiabilidad y utilidad de la plataforma. Ahora estamos ampliando la cobertura de Callisto y estandarizando los flujos de trabajo en todo el laboratorio, incluyendo nuevos protocolos para ctDNA y otras aplicaciones críticas", explicó Bert Van der Zwaag, especialista de laboratorio en genética clínica y director del centro de diagnóstico de ADN de UMC Utrecht.

La transición hacia la genómica basada en aplicaciones

Volta Labs también presentó una creciente cartera de aplicaciones prediseñadas que se implementarán hasta 2026, impulsando su visión de un modelo basado en aplicaciones para la genómica, donde los flujos de trabajo validados reemplazan el desarrollo repetido y costoso de métodos.

"La innovación en secuenciación no debería obligar a cada laboratorio a reinventar el flujo de trabajo", afirmó Udayan Umapathi, consejero delegado de Volta Labs. "Estamos acelerando la transición de la industria hacia una genómica verdaderamente automatizada, donde la secuenciación instantánea se convierte en el estándar, no en la excepción".

