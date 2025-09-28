Voltage Energy Group lanza las soluciones de cableado IBEX PLUS y LYNX en RE+ 2025 en Las Vegas

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 28 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy") presentó hoy su nuevo sistema de cableado preensamblado, IBEX PLUS, y el nuevo LYNX, en RE+ 2025 en Las Vegas. Estas avanzadas soluciones "plug and play" están diseñadas para cubrir deficiencias críticas de capacidad y simplificar la instalación, a la vez que ofrecen fiabilidad a largo plazo en proyectos fotovoltaicos a gran escala.

Cerrando brechas de mercado con IBEX PLUS

IBEX PLUS aborda un desafío recurrente en el mercado de capacidad media, ofreciendo a los diseñadores de sistemas una solución fiable y versátil. Con un diseño de cable de aluminio 97% flexible, es hasta un 41% más ligero y reduce los gastos de capital hasta en un 27% en comparación con las soluciones de cobre tradicionales. Cabe destacar que IBEX PLUS admite arquitecturas de 2.000 V, lo que garantiza una compatibilidad total con los sistemas de próxima generación de la industria. Con opciones de interfaz híbrida de cobre y aluminio, ofrece una flexibilidad de diseño inigualable, a la vez que optimiza tanto el material como la logística.

Nuevo LYNX: Energía a prueba de futuro, diseño preparado para el futuro

Para proyectos que escalan a corrientes más altas, el nuevo LYNX ofrece una capacidad troncal de hasta 1250 MCM (791 A). En comparación con los diseños convencionales de 500 MCM, el nuevo LYNX reduce la caída de tensión en un 34%, lo que permite tramos de cadena más largos y diseños optimizados. Diseñado específicamente para arquitecturas de 2000 V, permite tramos de cadena más largos y diseños optimizados, agilizando la instalación, reduciendo los puntos de fallo y simplificando la operación y el mantenimiento (O&M).

Tanto IBEX PLUS como el nuevo LYNX se han desarrollado de acuerdo con los requisitos de la norma UL9703.

"En Voltage Energy nos enorgullece presentar IBEX PLUS y el nuevo LYNX en RE+ 2025", declaró Bob, director de tecnología de Voltage Energy. "Estas soluciones combinan un diseño orientado al valor y preparado para el futuro con la fiabilidad, lo que permite a nuestros clientes construir proyectos solares más inteligentes y resilientes".

De cara al futuro, Voltage Energy seguirá impulsando los estándares de conectividad "plug and play" en todo el mundo, apoyando la transición de la industria hacia arquitecturas de mayor voltaje, mayor eficiencia y soluciones energéticas más sostenibles. Al invertir en innovación y un servicio centrado en el cliente, Voltage Energy busca contribuir a la próxima década de implementación de la energía solar.

Conectando energía, conectando personas.

Acerca de Voltage Energy Group

Fundado en 2015, Voltage Energy Group ("Voltage Energy") es un proveedor líder mundial de soluciones de balance eléctrico de sistemas (EBOS) para proyectos solares a gran escala, con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte, y una oficina europea en Frankfurt, Alemania.

Voltage Energy ha demostrado un crecimiento constante año tras año y ofrece tecnologías innovadoras y de ingeniería de valor que mejoran la eficiencia de la instalación, la seguridad y el rendimiento a largo plazo del sistema. Profundamente comprometida con la excelencia en el servicio, la empresa promueve una ejecución de proyectos más inteligente mediante herramientas de visualización avanzadas, como renders 3D, recorridos de 360 grados y previsualizaciones de realidad virtual. Sus productos estrella, LYNX, ALEX e IBEX, se pueden adaptar para crear soluciones flexibles y personalizadas con la agilidad necesaria para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente, lo que subraya el enfoque constante de la empresa en un servicio centrado en el cliente y el éxito a largo plazo.

