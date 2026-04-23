WATERTECH CHINA 2026 destaca dos foros de gran impacto para profesionales del sector hídrico a nivel mundial

(Información remitida por la empresa firmante)

-WATERTECH CHINA 2026 destaca dos foros de gran impacto que impulsan la preinscripción anticipada de profesionales del sector hídrico a nivel mundial

SHANGHAI, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que el sector hídrico mundial avanza hacia un desarrollo más inteligente, ecológico y eficiente, WATERTECH CHINA 2026 organizada por Herui Group, regresará del 9 al 11 de junio de 2026 al Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghái), reuniendo a proveedores de tecnología, líderes de la industria y usuarios finales de todo el mundo.

En su 18ª edición, WATERTECH CHINA 2026 abarcará 180.000 metros cuadrados, contará con más de 2.500 expositores y recibirá a más de 100.000 visitantes profesionales de 175 países y regiones. Dirigida a 28 sectores de usuarios finales, la feria continúa siendo una de las plataformas B2B más influyentes para la búsqueda de soluciones, el seguimiento de las tendencias del mercado y la creación de alianzas internacionales en el sector del agua.

Entre los aspectos más destacados del programa de este año se encuentran dos importantes foros diseñados para convertir el interés del sector en participación presencial e intercambio comercial de alto valor.

La Cumbre de Innovación Digital del Agua explorará cómo la IA, los gemelos digitales, el 5G y el IoT están acelerando la transformación de la gestión del agua municipal e industrial. La cumbre se centrará en aplicaciones digitales prácticas que mejoran la monitorización, la eficiencia operativa y la toma de decisiones en materia de infraestructuras.

Otro evento clave, el 9º Foro de Líderes en Agua Industrial (IWLF), que se celebrará el 9 de junio, reunirá a expertos y empresas líderes para debatir sobre las tendencias en políticas de agua industrial, la evolución del mercado y las soluciones prácticas de tratamiento para sectores con alto consumo de agua. Con el apoyo de Global Water Intelligence (GWI) y Ecolab, el foro destacará las tecnologías de membrana, los procesos de oxidación avanzada, las vías de tratamiento con bajas emisiones de carbono y las estrategias de recuperación de recursos para industrias como la petrolera y la química.

Para fomentar la participación internacional, WATERTECH CHINA 2026 ofrecerá programas de contactos profesionales, presentaciones técnicas itinerantes y reuniones B2B especializadas, facilitando así la conexión de los asistentes con expositores, proveedores de soluciones y responsables de la toma de decisiones en proyectos. Se ofrecerá asistencia con los visados y cartas de invitación para visitantes extranjeros. Además, próximamente se presentarán las más de 20 zonas temáticas innovadoras del evento, como el Pabellón del Agua Digital y la Zona de Filtración y Separación, que destacarán las tecnologías de vanguardia y las tendencias emergentes en el sector del agua.

Ya está abierto el plazo de pre-inscripción en la página web oficial. Se anima a los profesionales del sector del agua que buscan nuevas tecnologías, información sobre el mercado y contactos comerciales internacionales a inscribirse con antelación y asegurar su asistencia a uno de los puntos de encuentro más importantes de la industria en Asia.

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