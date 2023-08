(Información remitida por la empresa firmante)

- Westport se adjudica un acuerdo de suministro de producción adicional para sistemas de combustible GLP Euro 7 por parte de un fabricante de equipamiento original mundial

VANCOUVER, BC , 8 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (NASDAQ: WPRT), proveedor líder de sistemas y componentes avanzados de combustibles alternativos para la industria mundial del transporte, ha anunciado hoy que ha sido designado proveedor de sistemas de gas licuado de petróleo (GLP) para un fabricante mundial de equipamiento original (OEM). Esto se suma al acuerdo de suministro de producción anunciado anteriormente, que añade nuevas plataformas de vehículos Euro 7 previstas para la producción por parte del fabricante de equipamiento original. Se prevé que esto genere 63 millones de euros en ingresos totales de 2025 a 2028. Esto aumenta los ingresos generados por los acuerdos de suministro de sistemas de combustible GLP para los programas Euro 6 y 7 con este fabricante de equipamiento original hasta aproximadamente 255 millones de euros.

"Estamos encantados de convertirnos en el proveedor exclusivo de sistemas de GLP para este cliente fabricante de equipamiento original líder y esperamos continuar con nuestro compromiso de suministrar nuestros sistemas de GLP para sus plataformas de vehículos alimentados por GLP", explicó David M. Johnson, director ejecutivo de Westport Fuel Systems. Como líder en el suministro de una cartera diversa de sistemas de combustible alternativo de alta calidad, estamos impulsando un rendimiento más limpio y ganando cuota de mercado, ya que los vehículos propulsados por GLP son una vía muy asequible para cumplir la normativa europea de emisiones más bajas".

Westport suministrará sus soluciones de sistemas GLP para las aplicaciones de vehículos Euro 6 de este fabricante de equipamiento original a partir del cuarto trimestre de 2023. Como solución de combustible alternativo competitiva en costes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, el GLP es una opción especialmente atractiva en mercados como el europeo, donde la infraestructura de repostaje está bien establecida.

El GLP y el bio-GPL, también conocido como propano o autogás, es un combustible alternativo de combustión limpia que se utiliza para propulsar vehículos ligeros, medios y pesados. Los vehículos propulsados por GLP son una alternativa económica y de bajas emisiones a los vehículos que utilizan gasolina o gasóleo, y esta tecnología cumple los estrictos requisitos normativos de reducción de emisiones. Los vehículos alimentados con GLP pueden circular por zonas de tráfico con restricciones de emisiones en Europa.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport Fuel Systems impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustible para combustibles limpios y bajos en carbono, como el gas natural, el gas natural renovable, el propano y el hidrógeno, para la industria mundial del transporte. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia de combustible que requieren las aplicaciones de transporte, así como los beneficios medioambientales que permiten hacer frente al cambio climático y a los retos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver (Canadá) y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, atendemos a nuestros clientes en más de 70 países con marcas líderes en el sector del transporte mundial. En Westport Fuel Systems, pensamos en el futuro. Para más información, visite www.wfsinc.com.

Declaraciones de futuro:

Este comunicado de prensa contiene afirmaciones de carácter prospectivo, incluidas las relativas al crecimiento del mercado mundial de sistemas de combustible alternativos, los factores responsables de dicho crecimiento, los ingresos previstos, el calendario de ingresos y la fecha prevista para el inicio de la producción del sistema de combustible GLP y los componentes mencionados. Estas afirmaciones no son promesas ni garantías, sino que implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, y se basan tanto en las opiniones de la dirección como en suposiciones que pueden hacer que nuestros resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros reales difieran sustancialmente de los resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en estas afirmaciones prospectivas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones incluyen los relacionados con la economía en general, la solvencia, las políticas y normativas gubernamentales, la demanda de sistemas y componentes de combustible GLP, las interrupciones en la cadena de suministro, así como otros factores de riesgo y suposiciones que pueden afectar a nuestros resultados, rendimiento o logros reales, o a nuestra situación financiera, según lo expuesto en nuestro Formulario de Información Anual más reciente y en otros documentos presentados ante los organismos reguladores de valores. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en ninguna de estas afirmaciones prospectivas, que sólo son válidas en la fecha en que se realizaron. Renunciamos a cualquier obligación de actualizar o revisar públicamente dichas declaraciones para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que dichas declaraciones puedan basarse, o que puedan afectar a la probabilidad de que los resultados reales difieran de los expuestos en estas declaraciones prospectivas, salvo en la medida exigida por el Instrumento Nacional 51-102. El contenido de cualquier sitio web al que se haga referencia en este comunicado de prensa no se incorpora por referencia al presente documento.

