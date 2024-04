Westport publicará los resultados financieros del primer trimestre de 2024 el 8 de mayo de 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

VANCOUVER, BC, 23 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) ("Westport" o "la compañía") anuncia que la compañía publicará los resultados financieros para el primer trimestre de 2024 el miércoles 8 de mayo de 2024, después del cierre del mercado. El jueves 9 de mayo de 2024 se llevará a cabo una conferencia telefónica y un webcast para discutir los resultados financieros y otros desarrollos corporativos.

Hora: 10:00 a.m. ET (7:00 a.m. PT)Tel: 1-416-764-8688 o llamada gratuita al 1-888-390-0546Webcast: https://investors.wfsinc.com

Para unirse a la conferencia telefónica sin asistencia del operador, las personas que llaman pueden registrarse hasta 60 minutos antes del evento e introducir su número de teléfono a través de esta URL de RapidConnect: https://emportal.ink/3J0pxVV y recibir una llamada automática instantánea.

Para acceder a la repetición de la conferencia telefónica, marque 1-888-390-0541 (número gratuito en Canadá y Estados Unidos) o 1-416-764-8677 usando el código de acceso 945554#. La repetición estará disponible hasta el 23 de mayo de 2024. La transmisión web se archivará en el sitio web de Westport y habrá una repetición disponible.

Acerca de Westport Fuel Systems

En Westport Fuel Systems, impulsamos la innovación para impulsar un mañana más limpio. Somos un proveedor líder de componentes y sistemas avanzados de suministro de combustibles limpios y bajos en carbono, como gas natural, gas natural renovable, propano e hidrógeno, para la industria del transporte global. Nuestra tecnología ofrece el rendimiento y la eficiencia del combustible requeridos por las aplicaciones de transporte y los beneficios ambientales que abordan el cambio climático y los desafíos de la calidad del aire urbano. Con sede en Vancouver, Canadá, y operaciones en Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica, prestamos servicios a nuestros clientes en más de 70 países con marcas de transporte líderes a nivel mundial. En Westport Fuel Systems, pensamos en el futuro. Para obtener más información, visite www.wfsinc.com.

Consultas al inversor: Relaciones con los inversores, T: +1 604-718-2046, E: invest@wfsinc.com

