Winterberg Investment X alcanza su límite máximo

Winterberg Investment X, un fondo asesorado por Winterberg Advisory GmbH, ha completado con éxito su segunda ronda de cierre. El rango objetivo de capital, fijado entre 20 y 25 millones de euros, fue superado con creces, alcanzando el límite máximo de 35 millones de euros (incluyendo los compromisos futuros de la dirección). Tras haber completado dos adquisiciones, el fondo continuará desarrollando su plataforma suiza de buy, build & technologize en el ámbito de los servicios acreditados de ensayo, inspección y certificación (TIC), con el objetivo de realizar nuevas adquisiciones de pequeñas y medianas empresas suizas del sector.

BAAR, Suiza, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A finales del año pasado, Winterberg, junto con fondos asesorados por Yana Investment Partners, un destacado especialista europeo en inversiones small-cap, constituyó TIC Holding Schweiz AG como plataforma para crear un proveedor líder en el mercado suizo de servicios acreditados de ensayo, inspección y certificación. Hasta la fecha, se han adquirido dos empresas y se espera cerrar una tercera transacción en breve.

A través de sus filiales Metron Measurement SA y TransGeo AG, TIC Holding Schweiz AG opera en la calibración de herramientas e instrumentos de medición, así como en ensayos químicos, mecánicos y de otros tipos sobre materiales y productos industriales, incluyendo materiales de construcción. Todas las empresas del grupo cuentan con la acreditación del Servicio Suizo de Acreditación (SAS). Dada la creciente demanda de estos servicios —impulsada por mayores exigencias regulatorias—, el sector se considera resiliente ante crisis y altamente atractivo para los inversores.

Fabian Kröher, presidente del consejo de administración de TIC Holding Schweiz AG y socio de Winterberg, comentó: "Tras el exitoso lanzamiento de TIC Holding Schweiz, una prometedora cartera de adquisiciones potenciales y un sólido desempeño financiero de nuestras empresas participadas, la segunda ronda de nuestro fondo se sobresuscribió ampliamente, con compromisos potenciales totales que superan los 50 millones de euros."

Ralph Nowak, socio de Winterberg, añadió: "Actualmente mantenemos conversaciones con varios objetivos adicionales, en particular con empresarios que buscan asegurar una solución de sucesión a largo plazo. En este contexto, confiamos plenamente en nuestra capacidad para crear otro grupo industrial suizo de relevancia y para invertir el capital de nuestros inversores de forma eficiente y responsable."

Dr. Hanspeter Bader, socio fundador de Yana Investment Partners y miembro del consejo de TIC Holding Schweiz AG, señaló: "La extraordinaria demanda de inversores en esta segunda ronda superó todas nuestras expectativas. Estamos muy satisfechos con la evolución de la inversión y orgullosos de haber identificado el potencial del grupo desde una fase temprana. Como inversor principal y miembro del consejo, esperamos seguir contribuyendo a definir la dirección estratégica de TIC Holding Schweiz AG junto a Winterberg."

Sobre TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz AG aspira a convertirse en uno de los principales grupos empresariales de Suiza, situando al cliente en el centro de su actividad. La empresa concede especial importancia a la calidad, la excelencia y la diversidad. El holding busca activamente pequeñas y medianas empresas en el ámbito de los servicios acreditados de ensayo, inspección y certificación, preferiblemente en situaciones de sucesión empresarial. Fomentando una cultura emprendedora e incorporando las tecnologías más avanzadas en todas sus áreas corporativas, el grupo persigue un crecimiento y una rentabilidad superiores al promedio. La sede de TIC Holding Schweiz AG se encuentra en Baar, Suiza.

Sobre Winterberg Advisory GmbH y Winterberg Group AG

Con sede en Grünwald, cerca de Múnich, Winterberg Advisory GmbH gestiona fondos de private equity centrados principalmente en soluciones de sucesión para el segmento de pequeñas y medianas capitalizaciones. Sobre esta base, desarrolla plataformas de buy-build-and-technologize, como las actuales TIC Holding Schweiz AG y Healthcare Holding Switzerland AG. Winterberg Group AG, con sede en Zug, Suiza, es un family office independiente que invierte en private equity —incluidos los fondos gestionados por Winterberg Advisory—, así como de manera selectiva en bienes inmuebles y otras clases de activos. Tanto Winterberg Advisory como Winterberg Group son dirigidas por sus socios fundadores Florian Brickenstein, Fabian Kröher, Ralph Nowak y Lorenzo Tencati.

Sobre Yana Investment Partners

Yana Investment Partners colabora con inversores institucionales, oficinas familiares (family offices) y gestores de activos para invertir directamente en empresas privadas de alto potencial en toda Europa. A través de sus fondos y junto con sus inversores, Yana actúa como propietario activo en inversiones "off-market"altamente atractivas, emprendedoras e innovadoras, gestionadas de forma organizada y con control de riesgo. Las inversiones se realizan mediante alianzas sistemáticas con patrocinadores de private equity independientes, operación por operación, con un enfoque en inversiones de pequeña capitalización (small-cap).

