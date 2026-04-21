Woolpert amplía su capacidad arquitectónica en el Reino Unido con la adquisición de UMC Architects

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta operación refuerza la capacidad global de diseño de Woolpert para dar respuesta a la creciente demanda de centros de datos y proyectos de reconversión industrial en toda Europa

LONDRES, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Ante la creciente demanda de reconversión de emplazamientos industriales y logísticos en infraestructuras de última generación, Woolpert ha adquirido UMC Architects , un estudio de arquitectura con sede en Reino Unido, reconocido por su experiencia en proyectos industriales, logísticos y de reurbanización a gran escala. Esta adquisición refuerza la capacidad de Woolpert para ofrecer soluciones integradas de arquitectura, ingeniería y geoespaciales en toda la región.

Desde su fundación en 2012, UMC ha crecido hasta contar con más de 90 diseñadores distribuidos en sus tres oficinas de Newark, Manchester y Londres. Esta firma de arquitectura integral ha ofrecido servicios de arquitectura, planificación maestra, BIM, diseño urbano, estudios de viabilidad y rehabilitación para clientes en todo el Reino Unido y Europa, incluyendo Amazon, DHL, Ikea, Coca-Cola y la BBC.

UMC es ampliamente reconocida por su experiencia en diseño industrial, logístico y para televisión y entretenimiento, así como por su experiencia especializada en instalaciones de transporte y fabricación; capacidades que se alinean con la creciente práctica de centros de datos de Woolpert y la potencian. Woolpert ha proporcionado servicios de diseño de centros de datos en todo el Reino Unido y Europa desde 2022, tras la adquisición de Sheehan Nagle Hartray Architects (SNHA), una galardonada firma de arquitectura de centros de datos con sede en Chicago y Londres. Con la incorporación de UMC, Woolpert cuenta ahora con más de 600 empleados en toda Europa.

Esta adquisición se produce en un contexto de crecimiento sostenido del mercado europeo de centros de datos, impulsado por la adopción de la nube, las cargas de trabajo de IA y el aumento de la inversión en infraestructura digital. Al mismo tiempo, las limitaciones de terreno y energía están acelerando la reconversión de emplazamientos industriales y logísticos en toda la región.

Juntos, Woolpert y UMC se encuentran en una posición privilegiada para ayudar a sus clientes a transformar activos industriales y logísticos infrautilizados en instalaciones modernas y de alto rendimiento, incluyendo centros de distribución, fabricación avanzada y centros de datos.

Unirnos a Woolpert nos permite potenciar nuestras fortalezas y, al mismo tiempo, ampliar significativamente la escala y el impacto de nuestros servicios, comentó Matthew Duffin, director de UMC Architects. Al combinar la experiencia de Woolpert en centros de datos con la experiencia industrial y logística de UMC, podemos guiar a nuestros clientes a través de proyectos de remodelación cada vez más complejos en Reino Unido y Europa.

Matthew Salanyk, director de UMC Architects, añadió: Este es un momento decisivo para UMC y un paso natural en nuestra trayectoria de crecimiento. Hemos consolidado una empresa comprometida con la arquitectura industrial y con el claro propósito de ser los mejores en nuestro sector. Formar parte de Woolpert proporciona a nuestro equipo acceso a una plataforma más amplia y a una red global que nos permitirá asumir proyectos más ambiciosos y seguir invirtiendo en el talento y la cultura que nos definen.

Neil Churman, presidente y consejero delegado de Woolpert, afirmó que la incorporación del equipo de UMC aporta conocimiento local, profundidad técnica y experiencia práctica en la ejecución de proyectos, lo que fortalecerá la oferta de servicios integrados de Woolpert en toda la región.

Nos entusiasma dar la bienvenida a los talentosos profesionales de UMC a Woolpert y seguir ampliando nuestro equipo en el Reino Unido, declaró Churman. Esto va más allá de una adquisición: es una alianza basada en valores compartidos, fortalezas complementarias y un enfoque común en ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes en un entorno construido cada vez más complejo. UMC ejemplifica nuestro compromiso con el crecimiento, la creación de empleo y la responsabilidad social en Reino Unido y en todo el mundo.

Acerca de Woolpert

Woolpert es líder mundial en servicios de arquitectura, ingeniería y geoespacial (AEG), con más de un siglo de experiencia impulsando la innovación y generando un impacto positivo. Combinamos una profunda experiencia técnica con una visión de futuro para resolver desafíos complejos en los sectores público, privado y gubernamental. Woolpert se enorgullece de ser un excelente lugar para trabajar, una de las 25 mejores empresas de diseño y construcción de edificios, una de las 50 mejores empresas de diseño según Engineering News-Record y una de las 15 mejores empresas geoespaciales a nivel mundial. Woolpert opera desde más de 75 oficinas en cinco continentes, construyendo comunidades más inteligentes y resilientes en todo el mundo. Para más información, visite woolpert.com .

Acerca de UMC

UMC Architects es una firma líder de arquitectura industrial en el Reino Unido, especializada en distribución y logística, televisión y entretenimiento, transporte y diseño de fabricación. Con oficinas en Newark, Manchester y Londres, el equipo de UMC, compuesto por más de 90 talentosos diseñadores, ofrece servicios de arquitectura, planificación maestra, BIM, diseño urbano, estudios de viabilidad y rehabilitación para clientes en todo el Reino Unido. Con un enfoque liderado por directores en cada proyecto y el compromiso de combinar la excelencia en el diseño con una experiencia excepcional para el cliente, UMC ha planificado miles de hectáreas y también ha entregado millones de metros cuadrados de espacio para algunas de las organizaciones más reconocidas del mundo. Más información en umcarchitects.com .

Contacto para mediosLynn Rossi lynn.rossi@woolpert.com

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