H World Group registra sólidos resultados para 2025, impulsados por un crecimiento con pocos activos

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- H World Group Limited (NASDAQ: HTHT) (HKEX: 01179), uno de los grupos hoteleros líderes en el mundo, anunció hoy sus resultados financieros no auditados para el cuarto trimestre y el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2025, destacando el impulso continuo en la expansión de la red, la transformación hacia un modelo de negocio con menos activos, la rentabilidad y la fidelización de clientes.

Jin Hui, consejero delegado de H World Group, declaró: "En 2025 celebramos nuestro vigésimo aniversario y otro año de sólida expansión de nuestra red, con la apertura de más de 2.400 nuevos hoteles. Y lo que es aún más importante, gracias a la mejora de nuestros productos y a una gestión de ingresos rigurosa, nuestro rendimiento de RevPAR mejoró secuencialmente y volvió a registrar un crecimiento positivo en el cuarto trimestre, lo que refleja la solidez y la calidad de nuestro negocio".

La estrategia de bajos activos impulsa un crecimiento de alta calidad

H World registró un sólido rendimiento en el cuarto trimestre y en el año completo, impulsado por el progreso en su estrategia de activos reducidos y la mejora de la eficiencia operativa.

En el cuarto trimestre, el volumen bruto de mercancías (GMV) de los hoteles aumentó un 18,4 % interanual, hasta alcanzar los 28.100 millones de RMB. Los ingresos procedentes de hoteles gestionados y franquiciados (M&F) aumentaron un 21,0 %, hasta los 3.000 millones de RMB. El EBITDA ajustado alcanzó los 2.200 millones de RMB.

Para el año completo 2025, el volumen bruto de mercancías (GMV) de los hoteles aumentó un 16,4 % interanual hasta alcanzar los 108.100 millones de RMB. Los ingresos de M&F crecieron un 23,1 % hasta los 11.700 millones de RMB. El beneficio operativo bruto del negocio de M&F aumentó un 20,8 % hasta los 7.600 millones de RMB, incrementando aún más su contribución al beneficio total y subrayando el progreso de la transición del Grupo hacia una estructura de activos más ligera. El EBITDA ajustado alcanzó los 8.500 millones de RMB en 2025, lo que supone un incremento interanual del 24,2 %.

La expansión de la red continúa impulsando el liderazgo del mercado

En el marco de su estrategia de crecimiento de alta calidad basada en la marca, H World continuó fortaleciendo su red hotelera, profundizando su presencia en el mercado masivo y reforzando la competitividad de sus marcas insignia.

La proporción de hoteles de nueva generación en sus principales marcas de servicio limitado (Hanting Hotel, JI Hotel y Orange Hotel) siguió aumentando, lo que refleja un progreso constante en la mejora de los productos y la estandarización de la marca.

A 31 de diciembre de 2025, el Grupo gestionaba 12.858 hoteles con más de 1,26 millones de habitaciones, lo que representa un aumento interanual del 16,2 % en el total de habitaciones en funcionamiento.

El programa de fidelización de H World, H Rewards, continuó expandiendo su participación, con un aumento del 21,5 % interanual en las noches de hotel reservadas por sus miembros, alcanzando los 245 millones.

Hito en la recuperación de Legacy-Deutsche Hospitality

H World continuó progresando de manera constante en la optimización del rendimiento de su negocio tradicional Deutsche Hospitality ("DH"). El EBITDA ajustado del segmento Legacy-DH fue de 499 millones de RMB para el año completo 2025, en comparación con una pérdida de 154 millones de RMB en 2024, lo que refleja la efectividad de las iniciativas de reestructuración y mejora operativa implementadas durante el último año.

De cara a 2026, H World seguirá consolidando sus puntos fuertes mediante la mejora de los estándares de sus productos, el fortalecimiento de sus capacidades comerciales y de gestión de ingresos, y la profundización de la integración tecnológica en todas sus operaciones. Gracias a su sólida cartera de marcas, su creciente base de miembros, su amplia experiencia operativa y su extensa red de socios, el Grupo está bien posicionado para impulsar un crecimiento sostenible y la creación de valor a largo plazo.

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Acerca de H World Group Limited

Con sede en China, H World Group Limited (NASDAQ: HTHT) (HK: 01179) es una empresa líder mundial en el sector hotelero con una cartera diversificada que incluye Steigenberger Icons, Steigenberger Hotels & Resorts, MAXX, HanTing, JI Hotel y Crystal Orange Hotel, entre otros. El Grupo prioriza la eficiencia operativa, la innovación digital y el desarrollo estratégico de marcas para impulsar un crecimiento internacional sostenible.

Para obtener más información, visite el sitio web de H World: https://ir.hworld.com/

Para consultas de medios, contacte con:media@hworld.comzheming@taskforce-china.cn

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