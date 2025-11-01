La WTA celebra el estilo y la cultura globales con retratos icónicos de las finales WTA 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

-La Asociación de Tenis Femenino celebra el estilo y la cultura globales con retratos icónicos de las finales WTA 2025

Imágenes de alta resolución para descargar

RIYADH, Arabia Saudí, 1 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- En vísperas de las Finales WTA de Riadpresentadas por PIF, que ponen fin a la temporada, las grandes estrellas del tenis femenino destacan cómo el deporte y el estilo siguen impulsando el crecimiento global y el atractivo cultural de este deporte, luciendo looks de diseñador para los retratos oficiales de las jugadoras de las Finales WTA, publicados hoy por la WTA (Asociación de Tenis Femenino).

En el espíritu pionero de la WTA, los retratos de este año celebran el poder y la individualidad de las superestrellas que están transformando no solo el deporte, sino también la cultura. Las jugadoras lucieron atuendos de diversos diseñadores internacionales, como Coco Gauff con un diseño exclusivo de Miu Miu, Jasmine Paolini con uno de Brunello Cucinelli, Aryna Sabalenka con uno de Alberta Ferretti, Iga Swiatek con un diseño a medida de Lurline (una marca saudí fundada por las hermanas Sarah y Siham Albinali), Taylor Townsend con uno de Hervé Léger, Luisa Stefani con uno de Altuzarra, y muchas más (puede ver todos los detalles de los atuendos de las jugadoras AQUÍ).

"Fue genial ver a todas vestidas con diferentes estilos y siempre es divertido arreglarse", comentó Gauff, la vigente campeona individual de las Finales WTA. "Nos pasamos todo el año, de torneo en torneo, con ropa deportiva. Esta fue una oportunidad para mostrar nuestra personalidad y nuestro estilo, y para que se nos viera bajo una luz diferente".

Este año, los retratos oficiales fueron tomados por la galardonada artista yemení-egipcia-estadounidense Yumna Al-Arashi en Bab AlSaad, un centro cultural en el distrito histórico de Diriyah. SJS Studios (Nueva York) supervisó la dirección creativa y el estilismo.

Cada retrato muestra a las ocho mejores jugadoras individuales y parejas de dobles del mundo, entre ellas:

Individuales: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova , Jessica Pegula , Madison Keys , Jasmine Paolini , Elena Rybakina

Dobles: Sara Errani & Jasmine Paolini , Taylor Townsend & Katerina Siniakova , Gabriela Dabrowski & Erin Routliffe , Elise Mertens & Veronika Kudermetova, Diana Shnaider & Mirra Andreeva , Su-Wei Hsieh & Jelena Ostapenko , Timea Babos & Luisa Stefani , Asia Muhammad & Demi Schuurs

Durante los próximos ocho días, las jugadoras competirán por un premio récord de 15,5 millones de dólares. La campeona invicta de individuales se llevará la cifra sin precedentes de 5,235 millones de dólares, el mayor premio en la historia del deporte femenino.

La campeona de individuales recibirá el Trofeo Billie Jean King, mientras que el Trofeo Martina Navratilova será para la pareja ganadora de dobles.

La competición comienza el sábado 1 de noviembre en el King Saud University Sports Arena y se extiende hasta el 8 de noviembre.

ACERCA DE WTALa WTA fue la pionera en revolucionar el deporte femenino.

Fundada en 1973 por la visionaria Billie Jean King, la WTA se creó para construir igualdad de oportunidades para las mujeres en el tenis, y desde entonces no hemos dejado de romper barreras. Hoy somos la potencia del deporte profesional femenino, uniendo a las atletas en una competencia sin límites y conectando a las personas a través del amor por el tenis.

El Hologic WTA Tour comparte la emoción de cada saque, cada punto y cada punto de partido con una audiencia de más de mil millones de personas en todo el mundo. Las jugadoras compiten por puntos para el ranking PIF WTA en torneos en seis continentes antes de que la temporada alcance su punto culminante en las Finales WTA, donde las mejores superestrellas de individuales y dobles luchan por coronarse campeonas de fin de año.

Nuestras ambiciones van mucho más allá de la cancha. Defendemos a nuestras 1.600 increíbles atletas e impulsamos el cambio a través de la defensa y la acción por la salud y el empoderamiento de las mujeres en todo el mundo.

Unamos el mundo: wtatennis.com.

