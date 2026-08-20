XbotGo presenta sus capacidades de seguimiento con IA para múltiples deportes en IFA Berlín 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-XbotGo amplía su presencia en Europa y presenta sus capacidades de seguimiento con IA para múltiples deportes en IFA Berlín 2026

Con el respaldo de más de 230.000 usuarios en todo el mundo, XbotGo refuerza su distribución minorista en Europa y su adopción en el deporte base.

MOUNTAIN VIEW, Calif., 20 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- XbotGo, líder en tecnología de captura deportiva con inteligencia artificial, anunció hoy su acelerada expansión comercial en Europa de cara a IFA Berlín 2026. Con más de 230.000 usuarios en más de 100 países y un crecimiento anual compuesto de ingresos del 300 %, XbotGo está ampliando rápidamente su presencia minorista regional y sus redes de distribución en Reino Unido, Francia, Alemania y el Benelux. Diseñadas para democratizar la captura de partidos en alta definición y el análisis del rendimiento, las soluciones de cámara insignia de XbotGo, incluidas XbotGo Falcon y Chameleon, ya son utilizadas por más de 1.000 clubes, academias juveniles y organizaciones deportivas asociadas en todo el mundo.

Mientras los clubes deportivos y las familias europeas buscan formas accesibles de grabar, analizar y transmitir partidos sin costosos equipos de producción ni operadores manuales, XbotGo ofrece un ecosistema de filmación autónoma integral con seguimiento motorizado de 360 grados y captura nativa en 4K.

Una misión global compartida: de campeones mundiales a campos de base

El auge de XbotGo en Europa coincide con su alianza global con la estrella del fútbol internacional Julián Álvarez, embajador global de la iniciativa mundial "Dare To Dream". Álvarez, cuya trayectoria abarca desde un club juvenil de una pequeña ciudad argentina hasta ganar la Copa del Mundo y competir al más alto nivel del fútbol europeo, encarna la filosofía de XbotGo: que los momentos más significativos del fútbol pertenecen a todos los atletas, no solo a quienes están en los estadios.

"Creo que XbotGo Falcon permite a las familias disfrutar del momento y conservar esos recuerdos para siempre", dijo Álvarez. "Y para los jóvenes jugadores, poder ver sus propios partidos y aprender poco a poco puede ayudarlos a mejorar con el tiempo".

Fortalecimiento de la distribución europea con JoyBuy de JD.com

Para satisfacer la creciente demanda de los consumidores en toda Europa, XbotGo se ha asociado con JoyBuy para aprovechar la infraestructura integral de venta minorista, almacenamiento y logística de JD.com en Europa, incluyendo la red de entrega localizada JoyExpress.

JoyBuy cuenta con una sólida presencia en Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, Bélgica y Luxemburgo, ofreciendo productos de marcas premium, precios competitivos y un servicio excepcional. El minorista en línea ya ha nombrado a XbotGo su cámara de acción con IA más vendida. Esta asociación ha impulsado un rápido crecimiento desde su lanzamiento, con XbotGo alcanzando una tasa de crecimiento mensual de ventas del 150 % en la plataforma. La colaboración garantiza que los equipos de base y los padres de deportistas en toda Europa disfruten de una entrega rápida y localizada, así como de acceso directo a hardware deportivo con IA de vanguardia.

"La cámara deportiva con IA XbotGo es una auténtica revolución", afirmó un cliente de JoyBuy. "El seguimiento automático manos libres captura cada momento del partido a la perfección. ¡La entrega al día siguiente de JoyBuy es increíble!".

Acelerando la adopción europea en ecosistemas multideportivos

Desde campos al aire libre hasta pistas cubiertas, las organizaciones deportivas, los entrenadores y las familias de deportistas europeos están aprovechando XbotGo para transformar los flujos de trabajo de entrenamiento, la captación de atletas y la participación de la comunidad. Impulsada por una plataforma que ha grabado más de 7,6 millones de vídeos y alojado más de 900.000 retransmisiones en directo, el seguimiento con IA de XbotGo se adapta dinámicamente a los principales deportes europeos:

Clubes de fútbol y comunidades de Reino Unido: Mejora de las capacidades de grabación de vídeo y análisis táctico de los partidos para equipos de fútbol juvenil y amateur.

"Mi hijo y yo hemos disfrutado muchísimo usando este sistema durante la última temporada, brindando a los padres imágenes y recuerdos increíbles durante toda la temporada", dijo Dave Crumpton, padre de un jugador de un club de fútbol del Reino Unido.

Baloncesto y arbitraje belga: Ofrece seguimiento de movimiento rápido mediante IA en interiores para capturar la acción trepidante en la cancha sin necesidad de operadores de cámara manuales.

"En la comunidad del baloncesto aquí en Bélgica, todos están entusiasmados con la cámara", compartió Jim van der Heeden, padre de un jugador de baloncesto belga y árbitro que utiliza las grabaciones de XbotGo tanto para los partidos de sus hijos como para revisar sus propias decisiones como árbitro.

Organizaciones francesas de balonmano: Ampliación del seguimiento automatizado por vídeo a deportes de pista especializados y movimientos rápidos en interiores.

"Estamos al comienzo de nuestra historia en el mundo del cine, aprendemos cada día y estos dispositivos han cambiado nuestra visión del balonmano", señaló Benoit Fages-Gouyou, cuyo hijo juega en el Handball Club de Lyon.

Enfield Town Futsal Club (Reino Unido): Seguimiento impecable de los movimientos de fútbol sala a alta velocidad en espacios interiores reducidos para producir resúmenes en alta definición, al tiempo que se desbloquean nuevas metodologías de entrenamiento visual.

"La cámara es una herramienta de entrenamiento visual muy valiosa, que nos permite demostrar el posicionamiento y realizar ajustes de una manera que se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje", explicó Peter Arnold, entrenador del Enfield Town Futsal, quien señaló que la retroalimentación visual de XbotGo también ha brindado beneficios sustanciales a jugadores con necesidades especiales, como sordera y dislexia.

"Nuestro objetivo siempre ha sido eliminar las barreras técnicas y financieras para la videografía deportiva de élite", afirmó David Tan, fundador y consejero delegado de XbotGo. "A medida que expandimos nuestra distribución y presencia minorista en Europa, ver cómo nuestra tecnología se adopta activamente en campos de fútbol del Reino Unido, canchas de baloncesto belgas, pabellones de balonmano franceses y programas de primer nivel en interiores demuestra que la demanda de captura deportiva inteligente y accesible es universal".

Demostraciones interactivas en vivo en IFA Berlín 2026

Los visitantes de IFA Berlín 2026 podrán experimentar en directo las cámaras XbotGo Falcon y Chameleon en el recinto ferial. Los asistentes y la prensa tendrán la oportunidad de probar los algoritmos de seguimiento con IA de la cámara y ver un adelanto de las próximas funciones del software multideporte.

Detalles del evento:

Evento: IFA Berlin 2026Fechas: 4–8 de septiembre de 2026Lugar: Messe Berlin, Exhibition GroundsExpositor: Hall 20, Booth H20-115

Para programar una reunión informativa individual con los medios o una demostración en vivo con el equipo directivo de XbotGo en IFA 2026, póngase en contacto con pr@xbotgo.com.

Acerca de XbotGo

XbotGo fue fundada en 2021 por el doctor David Tan, experto en visión artificial, innovador de hardware y padre apasionado del fútbol. Como cualquier padre que acompaña a su hijo en las gradas, consideraba que las cámaras tradicionales eran demasiado complejas o costosas para capturar los momentos de su hijo en el campo. Esta frustración dio origen a una visión: hacer que la grabación deportiva fuera accesible para todos mediante la IA. Hoy, XbotGo es una empresa global de tecnología deportiva con IA, propiedad de Blink Tech, con sede en Silicon Valley, California, y centros de I+D en Silicon Valley, Pekín, Shenzhen y Suzhou. Combinando experiencia de primer nivel en IA con capacidades globales de innovación y fabricación, estamos construyendo un ecosistema deportivo inteligente que permite a todos los aficionados jugar, mejorar, conectar y crecer. Guiados por la creencia en la igualdad tecnológica, en XbotGo nos comprometemos a hacer que la tecnología deportiva avanzada sea accesible para todos. Desde cámaras deportivas con IA y análisis inteligentes hasta transmisiones en directo e innovaciones futuras, estamos reinventando la forma en que las personas viven el deporte, aportando más alegría a cada partido e impulsando cada sueño.

Contacto para medios:XbotGoGabriel RoxasPR@xbotgo.com

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