XCMG entrega un lote de cargadores hidrostáticos compactos al mercado europeo

KREFELD, Alemania, 15 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425) ha enviado recientemente una flota de cargadores de ruedas hidrostáticas compactas XC908HST a Hamburgo y Alemania, ofreciendo soluciones de construcción altamente eficientes y respetuosas con el medio ambiente a los clientes.

Como referente mundial en tecnología de maquinaria de construcción, Europa impone estándares excepcionalmente altos en cuanto a rendimiento de los equipos, cumplimiento ambiental y costes de ciclo de vida, un mercado históricamente dominado por marcas europeas y estadounidenses.

Gracias al aprovechamiento de tecnologías de vanguardia y la innovación colaborativa de sus centros globales de I+D, XCMG se ha expandido con éxito a mercados de equipos de alta gama, como Europa, Estados Unidos y Australia, logrando una implementación a gran escala y una amplia cobertura de mercado.

Reconocidas por su versatilidad y adaptabilidad, las máquinas compactas de XCMG se utilizan ampliamente en mantenimiento municipal, operaciones agrícolas y ganaderas modernas, logística, almacenamiento y otras aplicaciones.

La cargadora de ruedas compacta XC908HST está especialmente diseñada para condiciones de operación exigentes, con una eficiencia de trabajo y un consumo de combustible mejorados.

Tecnología de transmisión hidrostática: Ofrece un control de velocidad continuo sin retroceso para un funcionamiento suave, una transferencia de potencia eficiente y una pérdida mínima de energía.

Ofrece un control de velocidad continuo sin retroceso para un funcionamiento suave, una transferencia de potencia eficiente y una pérdida mínima de energía. Sistemas hidráulicos y de potencia optimizados: Aumenta la productividad en casi un 30 % y reduce el consumo de combustible en aproximadamente un 10 %, cumpliendo plenamente con las normas de emisiones Euro V y T4F.

Aumenta la productividad en casi un 30 % y reduce el consumo de combustible en aproximadamente un 10 %, cumpliendo plenamente con las normas de emisiones Euro V y T4F. Diseño de cabina centrado en el operador: Ofrece visibilidad panorámica, funcionamiento silencioso, asiento ajustable y joystick integrado en el control de dirección (FNR), en línea con la preferencia de los operadores europeos por los controles integrados.

Ofrece visibilidad panorámica, funcionamiento silencioso, asiento ajustable y joystick integrado en el control de dirección (FNR), en línea con la preferencia de los operadores europeos por los controles integrados. Acceso fácil para el mantenimiento: La cabina con inclinación lateral de 30° y el capó abatible hacia atrás de 80° garantizan un mantenimiento rápido y sencillo.

La cabina con inclinación lateral de 30° y el capó abatible hacia atrás de 80° garantizan un mantenimiento rápido y sencillo. Compatibilidad con múltiples accesorios: Permite la rápida instalación de cucharones, horquillas, barredoras, barrenas y más para satisfacer diversas necesidades operativas.

Permite la rápida instalación de cucharones, horquillas, barredoras, barrenas y más para satisfacer diversas necesidades operativas. Un cliente alemán en Hamburgo elogió la XC908HST: "Es potente y altamente eficiente para satisfacer las necesidades multipropósito de nuestra fábrica, y los servicios confiables y localizados de XCMG nos proporcionan total tranquilidad".

Ante la creciente demanda global de maquinaria de construcción compacta, eficiente, flexible y versátil, XCMG continúa fortaleciendo su ventaja competitiva mediante una cartera de productos integral, que ofrece soluciones integrales y personalizadas a clientes de todo el mundo.

Impulsada por una estrategia internacional centrada en el cliente, XCMG seguirá expandiendo su presencia en Europa y ofrecerá soluciones de maquinaria de construcción compacta más inteligentes, ecológicas y eficientes.

Para obtener más información sobre los equipos compactos de XCMG, visite https://www.xcmgglobal.com/ .

