Xiaohongshu y VOGUE Business revelan ideas innovadoras de marketing de estilo de vida en la Cumbre de Milán (2)

Fashion Inspiration Hub: Shaping Differentiated Marketing Strategies with Xiaohongshu - XIAOHONGSHU/PR NEWSWIRE

- Camino digital e inteligente: Xiaohongshu y VOGUE Business revelan ideas innovadoras de marketing de estilo de vida en la Cumbre de Milán

MILÁN, 30 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Como socio estratégico exclusivo, Xiaohongshu se asoció con VOGUE Business para organizar la cumbre The Digital Silk Road: Pioneering the Future of Luxury Lifestyles en el histórico Palazzo Serbelloni de Milán del 26 al 27 de septiembre de 2024. El evento tuvo como objetivo redefinir el marketing, la innovación de productos y la evolución de la marca a través de una perspectiva centrada en el ser humano, fomentando un ecosistema más creativo y vibrante para las marcas globales.

La cumbre reunió a expertos en marketing de prestigiosas marcas globales y ejecutivos sénior de los departamentos de Belleza, Lujo y Ropa, Bienes de Consumo de Rápido Movimiento (FMCG) y Bienes Duraderos de Xiaohongshu. Juntos, exploraron la vanguardia de las tendencias de marketing digital y los ecosistemas de estilo de vida pioneros dentro de los dominios del lujo, la belleza, el bienestar, las bebidas y la vida en el hogar de China.

Xiaohongshu, un centro de tendencias para que las marcas ganen popularidad, cuenta con una amplia base de consumidores jóvenes y un ecosistema de contenido de alta calidad. Con un profundo conocimiento de las tendencias de la industria y las preferencias de los usuarios, se ha convertido en la principal plataforma de marketing para las marcas que buscan forjar conexiones emocionales con los consumidores chinos.

Para aquellos que se aventuran en el mercado chino o buscan nuevas oportunidades de crecimiento, Xiaohongshu no solo es una comunidad óptima para llegar a los consumidores objetivo, sino también un socio esencial para expandir su presencia en China. Sirve como una plataforma crucial para el crecimiento empresarial, por lo que ahora es el mejor momento para unirse a esta plataforma de comunidad de contenido.

En la era de la transformación digital, la inteligencia artificial (IA), las redes sociales y las soluciones comerciales innovadoras están redefiniendo los estilos de vida modernos y mejorando el potencial humano. El evento de dos días se centró en las herramientas de marketing digital de vanguardia y las tendencias de consumo emergentes, y Xiaohongshu presentó estrategias de marketing centradas en el ser humano que abarcan los sectores del lujo, el bienestar, las bebidas y la vida en el hogar.

En el panorama digital actual, la atención del público se ha fragmentado, lo que ha dado lugar a círculos de interés diversos y estilos de vida personalizados. ¿Cómo pueden las marcas captar la atención y el reconocimiento de una audiencia más amplia? Durante una mesa redonda titulada "Aprovechar las tendencias de estilo de vida: las microculturas que impulsan el compromiso", Shawn Li, director general de la División de consumo comercial duradero de Xiaohongshu, intercambió ideas sobre los cambios en los comportamientos de los consumidores con líderes mundiales de la moda, el mobiliario para el hogar y la belleza.

— Los influencers ahora sirven como mensajeros y amplificadores dentro de círculos de interés específicos, surgiendo como un nuevo medio de comunicación y reconfigurando la dinámica de comunicación dentro de estas comunidades;

— Los consumidores más jóvenes priorizan la combinación de necesidades personales y experiencias estéticas, valorando la profundidad emocional, el valor sentimental y la individualidad.

La salud, un tema de tendencia mundial en los últimos años, dominó la sesión de desayuno de FMCG-Wellness del 27 de septiembre. El evento, cuyo tema era "Navegando por las nuevas herramientas para el éxito digital", contó con la participación de Rex Zhang, director general de la división del grupo industrial de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG) de Xiaohongshu, y Jayden Wu, director de la división de la industria de atención médica y bienestar de Xiaohongshu. Analizaron las tendencias del mercado chino para las marcas de bienestar globales:

— La integración perfecta de las redes sociales y el comercio electrónico está transformando los hábitos de compra y las experiencias de marca, lo que marca el comienzo de una revolución sin precedentes en el sector de la salud.

— Los jóvenes de China están adoptando las tendencias emergentes de bienestar, incorporando prácticas tradicionales chinas y liberando un potencial de consumo sustancial.

Cynthia Zhong, directora de la División de la Industria del Lujo en Xiaohongshu, presentó el tema "Xiaohongshu: La nueva plataforma de primera línea de estilo de vida", mostrando el enfoque único de la plataforma para liberar el potencial de la marca junto con marcas globales de moda, lujo y estilo de vida.

— Xiaohongshu ha cultivado un ecosistema comunitario distintivo aprovechando su posicionamiento comunitario diferenciado y su amplia base de usuarios, fomentando una atmósfera de confianza y compromiso.

— Con el contenido premium generado por el usuario (UGC) como piedra angular, Xiaohongshu permite a las marcas compartir de manera auténtica contenido atractivo y relevante que presenta las experiencias genuinas de los usuarios, creando identidades de marca exclusivas y mejorando el atractivo de la marca.

Marketing centrado en el ser humano: liberar el potencial del marketing

En la cumbre, Xiaohongshu dio a conocer sus amplios conocimientos sobre 20 grupos demográficos, con especial atención al lujo a través de la introducción del perfil "Luxury Living". Esta clasificación segmentó a los consumidores de lujo en función de sus variadas necesidades espirituales, destacando cuatro motivadores principales detrás del gasto en lujo y proporcionando a los asistentes una visión esclarecedora de la base de consumidores de lujo de Xiaohongshu. La diversidad del perfil "Luxury Living" abre nuevas vías para las interacciones entre la marca y el consumidor, alineando la identidad de marca con la autoexpresión del consumidor. Satisface la búsqueda de los consumidores objetivo de marcadores de identidad propia y un sentido de pertenencia, trascendiendo los símbolos de estatus convencionales y en su lugar encarnando la esencia de los individuos, nutriendo su mundo espiritual en evolución y cultivando una conexión emocional profunda y duradera con las marcas.

Además, en el ámbito del bienestar, los consumidores preocupados por la salud de diferentes grupos de edad muestran distintos deseos físicos, experienciales y expresivos en diversos escenarios de uso. Basándose en las filosofías de salud, las motivaciones de consumo y los entornos de uso, Xiaohongshu identificó ocho grupos demográficos clave como "defensores del cuidado físico" dentro del sector de la atención médica y el bienestar en la cumbre, incluidos los entusiastas de la vitalidad, los buscadores de eficiencia en el lugar de trabajo, los defensores de la vida lenta, los investigadores brillantes, los entusiastas del cuidado personal, los aficionados del fitness, los exploradores de la resistencia y los creadores de tendencias de cabello plateado.

Esta segmentación integral subraya la creciente conciencia de la salud entre las generaciones jóvenes, que adoptan una postura proactiva en la gestión de su salud e impulsan el panorama del consumo de salud hacia una mayor integración y diversidad diaria. Xiaohongshu ayuda a las marcas a revelar escenarios de consumo del mundo real y a cultivar una comprensión profunda de los diversos puntos débiles y preferencias de compra. A través de una comprensión meticulosa de los requisitos de bienestar de los consumidores, las marcas pueden mejorar sus ofertas, enfatizar las competencias básicas y fortalecer las ventajas competitivas, ampliando en última instancia el alcance del mercado para productos que realmente se alinean con las demandas de los usuarios.

En el ámbito de la vida en el hogar, Xiaohongshu identificó cuatro personajes distintos: jóvenes nómadas, jóvenes que anidan, todoterrenos y conservadores del hogar. A través de la colaboración con Xiaohongshu, las marcas pueden aprovechar estos segmentos de consumidores únicos, anclados en el marco "Personas-Necesidades-Escenarios-Tendencias". Abarcando la estética de la decoración del hogar, la eficiencia de los muebles y los electrodomésticos y la satisfacción emocional, las marcas reciben un análisis holístico de las tendencias de crecimiento cruciales dentro del sector de la vida en el hogar. Juntos, pueden crear vías innovadoras para la participación de los usuarios y catalizar la expansión del negocio.

Soluciones innovadoras: un ecosistema en el que todos ganan para un futuro compartido

Las marcas de Xiaohongshu han mejorado sus estrategias de marketing y han reforzado el valor comercial, agilizando el proceso desde la inspiración hasta la compra. Xiaohongshu, junto con sus marcas asociadas, ha introducido un novedoso enfoque de marketing que atiende las preferencias de la nueva generación al cerrar la brecha entre los canales en línea y fuera de línea. Esta estrategia ha acelerado aún más la interacción y la comunicación con los consumidores, brindando una experiencia de compra conveniente, eficiente y tranquilizadora.

Para las marcas de lujo, comunicar eficazmente el mantra y la propuesta de la marca es vital para conectar con su público objetivo. La pasarela es la piedra angular de la historia de la marca, actuando como un puente entre los escenarios de consumo de lujo y las iniciativas de marketing. El modelo distintivo de Xiaohongshu "See Now, Buy Now" para los desfiles de moda de lujo presenta una solución innovadora. Durante el desfile de la colección de otoño para mujer de Louis Vuitton (LV), la marca estrenó un formato híbrido de transmisión en vivo en Xiaohongshu, mostrando tanto la pasarela como un evento de vista previa. A través de esta colaboración exclusiva, LV allanó un camino de marketing innovador, que abarca desde los aspectos más destacados del desfile y las vistas previas de productos multifacéticos hasta la compra directa a través de su miniaplicación, logrando una transición fluida desde la exposición de la marca hasta la conversión de ventas.

Mientras tanto, Xiaohongshu sigue abriendo nuevos caminos en el marketing innovador. Aprovechando su sólida participación del consumidor, la plataforma ha establecido un ecosistema KOS (Key Opinion Sales) único, que resulta fundamental para que las marcas amplíen su base de clientes. Actualmente, Xiaohongshu cuenta con más de 100.000 cuentas de ventas comerciales que abarcan todas las industrias, con casi 2 millones de publicaciones de contenido. El ecosistema KOS amplía de manera eficiente el alcance del cliente, agiliza los procesos de pedido y cierra la brecha de comunicación con los consumidores. Al aprovechar varios formatos de contenido y estrategias de marketing, comunica la identidad de marca y las propuestas estéticas, acelerando la transformación digital de las marcas y logrando un ciclo cerrado sin interrupciones desde la inspiración hasta la compra.

Desde sus inicios, Xiaohongshu ha servido como puente para conectar a los usuarios con productos premium y experiencias de la vida real en el mundo comercial. Con un enfoque centrado en el ser humano, Xiaohongshu ofrece una solución perfecta para el crecimiento comercial de las marcas y la conversión de ventas. Esto se logra a través de estrategias de marketing prácticas, soluciones de marca diversificadas y vías de conversión omnicanal pioneras.

De cara al futuro, Xiaohongshu sigue comprometida con la colaboración con las marcas para navegar en el dinámico mercado de consumo, fomentando la resonancia emocional y la alineación de valores con los usuarios, e impulsando la vitalidad duradera de la marca.

