Xuelei da vida a la creación de fragancias en Cosmoprof Asia 2026 con tres exposiciones

(Información remitida por la empresa firmante)

De la idea al frasco en COSMOLAB, y del aroma a los sentidos en el Museo del Aroma

HONG KONG, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- ¿Cómo se consigue para que una idea se convierta en perfume y qué hacer para que un perfume se convierta en recuerdo? Xuelei muestra ambas respuestas en Cosmoprof Asia 2026 en Hong Kong, con tres exhibiciones conectadas que cubren el desarrollo de productos, la colaboración en la cadena de suministro y la experiencia del consumidor.

En COSMOLAB, que se celebra del 10 al 12 de noviembre en AsiaWorld-Expo (expositor 8-A01, pabellón 8), los visitantes podrán ser testigos de cómo los socios de la cadena de suministro transforman conceptos en productos terminados. Iniciado y coordinado por medio de Xuelei, "Scent Utopia" reúne a CPL Aromas para la fragancia y a Baralan para el envase de vidrio. El envase viajó desde Italia a China continental, donde Xuelei llevó a cabo la coordinación de la integración y la fabricación antes de su entrega en Hong Kong. El resultado, Forest in Motion, una fragancia de 30 ml creada para la feria, vincula aroma, diseño, envase y fabricación en una obra de desarrollo conjunto.

En el Museo SCENT, que se llevará a cabo del 11 al 13 de noviembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong (expositor 5G-H3A, pabellón 5G), el enfoque cambia de la creación de fragancias a la experiencia sensorial. Cuatro estaciones interactivas combinan la fragancia con el gusto, la vista, el oído y la emoción. Al final del recorrido, cada visitante recibe un Retrato Sinestésico: Un mapa personal de cómo conecta el aroma con los sentidos. Esta experiencia es el reflejo de la dirección emergente en el mundo de la perfumería: Un futuro moldeado por preferencias personales cada vez más diversas, en lugar de una única definición de belleza.

La experiencia se construye en torno al Museo de Fragancias Xuelei, un museo de 9.500 m certificado por el Libro Guinness de los Récords como el museo de fragancias más grande del mundo e incluido dentro de la lista de los Museos Más Bellos del Mundo del Premio Versalles 2026, presentada en colaboración con la UNESCO y la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

Además de los dos proyectos oficiales, la muestra OEM/ODM de Xuelei nos enseña cómo una idea de marca evoluciona desde el desarrollo de la fragancia hasta su distribución. De forma conjunta, las tres etapas van más allá de la mera producción: Ayudan a los socios a dar forma a un concepto, hacerlo realidad y conectar con los consumidores.

Acerca de Xuelei

Fundada en el año 1995, Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. cuenta con 31 años de experiencia en perfumería. Realiza operaciones en un parque industrial de 40.000 m que cuenta con una capacidad anual de más de 100 millones de frascos y sucursales en Dubái y Brasil. Posee las certificaciones ISO 22716, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y otras, y gestiona el Museo de Fragancias Xuelei.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/xuelei-da-vida-a-la-creacion-de-fragancias-en-cosmoprof-asia-2026-con-tres-exposiciones-302937226.html