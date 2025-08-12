Ya disponible 8849 TANK 4: El teléfono robusto con proyector 720P y pantalla AMOLED

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 12 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- En el mundo de los dispositivos móviles, el 8849 siempre ha sido un símbolo de calidad e innovación. Ahora, 8849 se complace en presentar la última incorporación a su línea: el TANK 4. Equipado con funciones de vanguardia, este teléfono redefinirá las capacidades de un teléfono robusto.

¡No te pierdas ninguna noche de cine, ni siquiera en plena naturaleza! El TANK 4 incluye un proyector DLP de 720p con 100 lúmenes y enfoque automático, que ofrece imágenes nítidas en cualquier lugar. Ya sea que estés acampando o dando una presentación, este teléfono transforma cualquier pared en una pantalla gigante.

Disfruta de un desplazamiento fluido y colores vibrantes en la pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Perfecta para jugar, transmitir o navegar, garantiza una nitidez excepcional incluso bajo la luz solar directa, lo que la convierte en un placer para la vista.

El TANK 4 cuenta con un sistema de cuatro cámaras, liderado por un sensor Sony IMX766 de 50 MP, para fotos vívidas y detalladas. Una cámara de visión nocturna de 64 MP captura imágenes nítidas en la oscuridad, mientras que la cámara frontal de 32 MP ofrece selfies impresionantes. Un teleobjetivo de 8 MP garantiza fotos nítidas con zoom. Fotografía profesional, de día o de noche.

El TANK 4 rompe los límites de rendimiento con una asombrosa memoria RAM de 24 GB y un almacenamiento de 512 GB, combinados perfectamente con el avanzado Dimensity 7300 para lograr un rendimiento ultrarrápido, multitarea fluida y juegos sin interrupciones, sin demoras, sin límites, incluso con docenas de aplicaciones ejecutándose.

Máxima potencia para llevar: el TANK 4 cuenta con una batería de 11.600 mAh con carga rápida de 66 W y carga inversa de 25 W para alimentar otros dispositivos. Ligero pero duradero, está diseñado tanto para aventuras al aire libre como para el uso diario, ofreciendo días de rendimiento fiable con una comodidad inigualable.

El TANK 4 va más allá de los teléfonos con su luz de camping ultrabrillante de 1.200 lúmenes, perfecta para emergencias, aventuras al aire libre o cortes de luz. Con Android 14, ofrece seguridad mejorada, un rendimiento fluido y productividad inteligente.

El 8849 TANK 4 y Unihertz TANK 4 ya están disponibles en Aliexpress. No pierdas la oportunidad de conseguir este smartphone robusto de última generación.

Acerca de 8849

8849 se especializa en la fabricación de dispositivos ultrarresistentes que superan las condiciones más extremas. Nuestra misión es dotar a aventureros, entusiastas de las actividades al aire libre y profesionales de dispositivos que combinan resistencia de grado militar con innovación de vanguardia. Desde los entornos más hostiles hasta los desafíos cotidianos, 8849 ofrece un rendimiento excepcional, una duración de batería extraordinaria y características únicas para exteriores: la verdadera durabilidad nunca sacrifica la funcionalidad.

Información de contactoE-mail: support@8849tech.com Tel: +86 18676755187

