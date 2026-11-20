(Información remitida por la empresa firmante)

LEWES, Del., 20 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- HiBy lanza de forma oficial las reservas globales de PULSE y GRID. Las reservas comienzan el 20 de noviembre de 2026, con un precio de 149 dólares para PULSE y de 199 dólares para GRID.

Inspirada en el mundo de Night City, esta colaboración presenta cuatro ediciones temáticas distintivas: V, SAMURAI, ARASAKA y KANG TAO. Cada una de ellas cuenta con colores, gráficos y detalles de diseño únicos que reflejan su identidad respectiva en Cyberpunk 2077. La edición KANG TAO, disponible exclusivamente para PULSE, está limitada a 2.077 unidades en todo el mundo.

Auriculares HiBy Digital PULSE — Auriculares HiFi para juegos

PULSE incorpora transductores dinámicos personalizados de 40 mm que cuentan con diafragmas chapados en berilio, bobinas de voz CCAW ligeras e imanes N52, y que proporcionan una reproducción de sonido detallada y dinámica. Su cámara acústica cerrada y el diseño angular de los transductores mejoran el aislamiento pasivo del ruido, la profundidad del escenario sonoro y la precisión de la imagen estéreo.

Habiendo sido diseñados para largas sesiones de escucha, PULSE cuenta con una estructura de voladizo de aluminio, diadema ajustable y dos juegos de almohadillas intercambiables de malla transpirable y cuero. Otras características incluyen una interfaz de cable desmontable de 4,4 mm de alta fidelidad, rueda de volumen de precisión, micrófono omnidireccional desmontable y placas frontales intercambiables con temática de facción.

Tarjeta de sonido externa de alto rendimiento HiBy Digital GRID

GRID incorpora dos DAC ESS SABRE ES9020, una matriz de audio HiFi 2+4+4 y dos osciladores de audio de alta precisión. Contando con una potencia de salida de hasta 1.070 mW y una distorsión armónica total más ruido (THD+N) tan baja como el 0,0005 %, está diseñado para auriculares exigentes y sistemas de audio de escritorio de alta fidelidad.

Compatible con entradas USB-C y Bluetooth con LDAC, GRID proporciona procesamiento de audio estéreo y espacial 7.1, múltiples preajustes de ecualización y un ecualizador paramétrico (PEQ) personalizable de 10 bandas. Su amplia conectividad dispone de salidas para auriculares de 4,4 mm, 6,35 mm y 3,5 mm, salidas de línea XLR y RCA, salidas digitales coaxiales y ópticas, y una entrada de micrófono dedicada.

Un exclusivo modo de juego Cyberpunk 2077, desarrollado en colaboración con el equipo de audio de CD PROJEKT RED y el tres veces ganador del premio Emmy, Russell Brower, sirve para proporcionar una experiencia auditiva especialmente optimizada inspirada en Night City. Controles físicos dedicados y una interfaz personalizada con temática de Cyberpunk 2077 completan el diseño.

Promoción global de preventa

Los clientes que adquieran cualquier combinación de PULSE y GRID durante el periodo de preventa recibirán un descuento de 30 dólares en el paquete.

Compre anticipadamente en:https://store.hiby.com/pages/hiby-digital-x-cyberpunk-2077

Contacto:William Yuengbd@hiby.com

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