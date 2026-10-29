Yeastar reconoce la IA, la innovación técnica y el éxito de los clientes en los Yeahs Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Yeastar, un líder global en Comunicaciones Unificadas (UC), anunció a los ganadores de los premios Yeahs Awards 2026, reconociendo a socios de todo el mundo por su crecimiento empresarial, innovación técnica y éxito de los clientes.

Los ganadores de este año demuestran cómo las plataformas de comunicaciones unificadas (UC) abiertas de Yeastar, impulsadas por inteligencia artificial, ayudan a los socios a impulsar el crecimiento y mejorar la eficiencia mediante soluciones basadas en API; desde la automatización de migraciones de sistemas de comunicaciones unificadas hasta la optimización del servicio al cliente y el aseguramiento de la calidad.

Socio de Alojamiento 2026

Rezzo Telecom (Francia) multiplicó por ocho su presencia en la nube tras migrar de Vodia a Yeastar, lo que permitió simplificar las operaciones de UCaaS y ampliar su oferta de servicios

Vela Networks (Reino Unido) desarrolló herramientas que reducen las migraciones de comunicaciones unificadas (UC) de días a minutos, automatizando el mapeo de datos y la transferencia de configuraciones entre cuatro plataformas

Telex S.r.l. (Italia) combinó voz, mensajería, flujos de trabajo e IA en Konversa, utilizando modelos de Gemini y OpenAI para automatizar hasta el 70 % de las consultas de primer nivel.

Excelencia en el éxito de los clientes

Comunic.se (Brasil) unificó las comunicaciones multisitio de Fontline mediante P-Series Cloud, una recepcionista con IA multilingüe y transcripción por IA, lo que redujo la gestión manual de llamadas en distintos idiomas.

Dialerportal (EE.UU.) registró un 91 % de reducción del esfuerzo de control de calidad (QA) y aumento de la detección de llamadas problemáticas del 63 al 98 % en Prime BPO & Telecommunications, en un proyecto piloto con 15 usuarios.

CMIT Systemhaus (Alemania) migró a KNOP NEUSTADT GMBH desde Unify a la edición de software P-Series, incorporando Linkus y un servicio de transcripción mediante IA alojado en Alemania.

The VoIP Shop (Reino Unido) integró P-Series, presencia en Microsoft Teams y SIMS en The Mountbatten School, lo que supone un ahorro estimado de más de 97 horas de trabajo del personal al año.

Alliance-com (Francia) y CommsPlus Distribution (Australia) recibieron el premio Mayorista Defensor de Soluciones 2026 por facilitar el éxito de sus socios mediante migraciones, crecimiento en la nube, automatización de API e implementaciones complejas en múltiples ubicaciones.

"Las capacidades basadas en IA y las plataformas abiertas de Yeastar permiten a nuestros socios innovar más allá de las comunicaciones tradicionales", afirmó Arya Zhou, directora de Ventas Globales de Yeastar. "Al aprovechar nuestras API para crear aplicaciones a medida y automatizar flujos de trabajo, los socios pueden mejorar la eficiencia, diferenciar sus ofertas y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento. Los premios 'Yeahs Awards' celebran estas innovaciones y su impacto en el mundo real".

Acerca de Yeastar

Yeastar es un proveedor global de UCaaS dedicado a impulsar el éxito de sus socios en el canal. Ayudamos a los proveedores de servicios a escalar de manera rentable mediante nuestros sistemas y plataformas de comunicación basados en inteligencia artificial para telefonía empresarial, centros de contacto, mensajería y colaboración. Con una filosofía centrada en la facilidad de uso y respaldada por una oferta integral que abarca hardware, software y soluciones en la nube multiinquilino además de un ecosistema sólido y soporte completo bajo la modalidad de marca blanca, Yeastar dota a más de 9.000 socios con las herramientas necesarias para ofrecer soluciones innovadoras y fiables a más de 650.000 usuarios en todo el mundo. Para más información, visite www.yeastar.com.

Contacto:Nicole Liu+86-592-5503309marketing@yeastar.com

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