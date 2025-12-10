Yupp Video Services - YUPPTV/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

-Yupp Video Services impulsa la actualización tecnológica integral de Chaupal, fortaleciendo la confiabilidad de la plataforma, el rendimiento y la experiencia del usuario en más de 25 dispositivos

ATLANTA, 10 de diciembre de 2025/PRNewswire/ -- Yupp Video Services (YVS), la división tecnológica B2B de YuppTV, líder mundial en plataformas OTT de marca blanca y soluciones de streaming, se enorgullece de anunciar su alianza estratégica con Chaupal, una de las plataformas OTT regionales de mayor crecimiento de la India, especializada en contenido punjabi, haryanvi y bhojpuri. Esta colaboración marca un hito importante en la trayectoria de Chaupal, ya que ha renovado por completo su conjunto de tecnologías para impulsar la siguiente fase de su agresivo crecimiento.

Tras tres años de rápida expansión, Chaupal reconoció la necesidad de transformar su base tecnológica para escalar y ofrecer una experiencia de usuario aún mejor. YVS ayudó a Chaupal a construir una instancia tecnológica totalmente personalizada, diseñada específicamente para sus necesidades específicas.

Uniendo fuerzas, los equipos crearon una plataforma moderna, flexible y de última generación, disponible en más de 25 dispositivos. YVS introdujo aplicaciones más rápidas y personalizables, y mejoró el rendimiento de la reproducción de vídeo. Chaupal integró las recomendaciones de contenido basadas en IA de YVS para optimizar la experiencia de usuario personalizada y la monitorización operativa basada en IA para garantizar un control de calidad proactivo. En una notable hazaña de ejecución técnica, YVS también lideró la migración fluida de 10 millones de usuarios sin pérdida de suscriptores.

Al comentar sobre la colaboración, Uday Reddy, fundador y consejero delegado de Yupp Video Services, afirmó: "El equipo de Chaupal acudió a nosotros con un objetivo muy claro: buscaban una plataforma escalable sin perder la simplicidad y la consistencia que valora su audiencia. Estamos orgullosos de los logros de esta alianza y entusiasmados con la hoja de ruta que tenemos por delante".

Gurjit Singh, director de tecnología de Chaupal, afirmó: "Para nosotros, la tecnología es tan importante como el contenido. Queríamos una plataforma que reflejara nuestra identidad: arraigada, diversa y en constante crecimiento, pero a la vez competitiva a nivel global. YVS lo comprendió y creó un sistema más sólido, más rápido y más alineado con la forma en que nuestra audiencia consume contenido hoy en día. La transición fue fluida y las mejoras en el rendimiento ya son visibles".

Acerca de Yupp Video Services (YVS)

YVS es un líder mundial en soluciones de tecnología OTT de marca blanca, que proporciona plataformas de vanguardia que permiten a las emisoras, operadores de telecomunicaciones y proveedores de contenido ofrecer servicios de transmisión escalables, confiables y de alta calidad.

Para más información, visite http://yvs.video/.

Acerca de Chaupal

Chaupal se erige como la plataforma OTT propia de Punjab, nacida de la tierra que representa. Creada en Punjab, diseñada para Punjab, y ahora vista en todos los continentes, Chaupal combina la riqueza de las historias punjabi, haryanvi y bhojpuri con estándares de streaming premium modernos.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2842473/Yupp_Video_Services.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yupp-video-services-impulsa-la-actualizacion-tecnologica-integral-de-chaupal-302638089.html