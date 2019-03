Zentiva y Siyiara Enterprises firman un acuerdo para la adquisición de la compañía farmacéutica rumana Solacium

Publicado 13/03/2019 17:58:15 CET

PRAGA, 13 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Zentiva Group a.s. y Siyiara Enterprises han firmado un acuerdo de compra compartido para la adquisición de la compañía farmacéutica rumana Solacium, junto con su filial Be Well Pharma. Solacium es actualmente parte de Dr.Max Group y propiedad de Siyiara Enterprises junto con Mr. Trasca Alexandru-Tony.

Nick Haggar, consejero delegado de Zentiva, dijo: "Zentiva se complace confirmar la firma de su primera adquisición tras la disociación de Sanofi en el último trimestre de 2018. Solacium complementa nuestros medicamentos genéricos existentes y aumenta nuestra capacidad y oferta OTC para pacientes y consumidores en Rumanía".

"Tras la adquisición por parte de Dr.Max de A&D Pharma Group, hemos decidido centrarnos principalmente en tres pilares principales de nuestra empresa rumana: comercio minorista farmacéutico, venta al por mayor y marketing y ventas. Aunque Solacium es un productor de complemento alimenticio de rápido crecimiento y medicamentos OTC, creemos que bajo la directiva de una compañía farmacéutica especializada y de éxito, como Zentiva, puede completar su potencial e impulsar significativamente su negocio má allá de los niveles actuales", dijo Leonardo Ferrandino, director general y consejero delegado del grupo de Dr.Max.

La transacción permanece sujeta a la aprobación de varias condiciones como, entre otras, el Consejo de Competitividad de Rumanía.

Acerca de Zentiva Zentiva es un productor europeo de medicamentos de alta calidad destinados a pacientes en Europa, Oriente Medio y África. Con un equipo dedicado de más de 2.500 personas y nuestra red de sitios de producción -incluidos nuestros sitios insignes en Praga y Bucarest-, luchamos por ser los campeones de medicamentos comercializados y genéricos en Europa y apoyar mejor las necesidades sanitarias diarias de las personas.

En Zentiva aspiramos a que la sanidad sea un derecho y no un privilegio. Más que nunca, las personas necesitan mejor acceso a medicamentos y sanidad asequible y de alta calidad. Trabajamos en asociación con médicos, farmacéuticos, vendedores al por mayor, reguladores y gobiernos para ofrecer soluciones cotidianas de las que dependemos todos.

Acerca de Solacium Pharma La visión de SOLACIUM PHARMA es convertirse en una de las compañías farmacéuticas líderes de Rumanía, construyendo asociaciones con profesionales sanitarios para el beneficio de pacientes, consumidores y empleados. Estas asociaciones se basan en ofrecer productos innovadores que ofrecen a las personas las mejores opciones para su salud.

Contactos para los medios:

Ines WindischDirectora de Asuntos Corporativos y Recursos Humanos ZENTIVA GROUP, a.s.

U Kabelovny 130 - 102 37 Prague 10 - República ChecaMóvil: (+420) 601 341 444E-mail: ines.windisch@zentiva.com[mailto:ines.windisch@zentiva.com] www.zentiva.com [http://www.zentiva.com/]

Ivo MravinacEspecialista en RR PP y Portavoz de la República Checa PENTA INVESTMENTS, s.r.o.Florentinum, Na Florenci 2116/15, 110 00 Prague 1 - República Checa

Tel.: +420 225 101 109Móvil: +420 606 656 930E-mail: mravinac@pentainvestments.com[mailto:mravinac@pentainvestments.com]www.pentainvestments.com [http://www.pentainvestments.com/]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/834905/Solacium_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/834905/Solacium_Logo.jpg] Logo: https://mma.prnewswire.com/media/788903/Zentiva_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/788903/Zentiva_Logo.jpg]

Sitio Web: http://www.zentiva.com/