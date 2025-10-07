(Información remitida por la empresa firmante)

-Zeta Network Group establece una alianza estratégica con la Fundación SOLV para impulsar las finanzas centradas en Bitcoin

NUEVA YORK, 7 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Zeta Network Group (Nasdaq: ZNB) (la "Compañía") anunció hoy la firma de un Acuerdo de Asociación Estratégica (el "Acuerdo") con la Fundación SOLV ("SOLV"), una plataforma multicadena de staking líquido de Bitcoin y finanzas estructuradas de grado institucional con 2.500 millones de dólares en TVL, que impulsa SolvBTC en Binance, Base y Solana. Esta asociación subraya la ambición de la compañía de consolidarse como líder en la financiación de activos digitales centrada en Bitcoin, que cotiza en el Nasdaq.

Aspectos clave del acuerdo

Estrategia de Tesorería de Bitcoin. La Compañía aprovechará la plataforma de SOLV para maximizar la eficiencia de sus tenencias de Bitcoin. Los activos de Bitcoin en poder de la Compañía o sus filiales se depositarán en la plataforma de SOLV bajo la custodia de un custodio externo regulado y aprobado por la Compañía, lo que garantiza la transparencia, la seguridad y una auditabilidad a nivel institucional.

Comité Directivo Conjunto. Representantes de alto nivel de la Compañía y SOLV formarán un comité directivo que liderará iniciativas transformadoras para redefinir las finanzas descentralizadas centradas en Bitcoin. El comité impulsará la adopción de SolvBTC en Solana, Base y Ton, impulsando la expansión del mercado y liderando modelos financieros innovadores como activos tokenizados del mundo real y productos de rendimiento estructurado.

Investigación e Innovación. La colaboración incluye planes para la elaboración conjunta de informes técnicos, análisis de mercado e iniciativas de investigación sobre el uso corporativo de Bitcoin, estrategias de staking, productos de finanzas estructuradas y tokenización de activos del mundo real.

El Acuerdo refleja la visión compartida de posicionar a la Compañía como una entidad financiera centrada en Bitcoin que combina su tesorería de Bitcoin con estrategias innovadoras de activos digitales. Al aprovechar la experiencia de SOLV en la agregación de liquidez y el staking de Bitcoin, la Compañía busca proporcionar a los accionistas una exposición institucional a Bitcoin, a la vez que ofrece una mayor eficiencia de capital dentro de un marco regulado. Ambas partes afirmaron que la colaboración se guiará por la transparencia, la gobernanza y el cumplimiento de los requisitos de la SEC y Nasdaq.

Samantha Huang, consejera delegada de la Compañía, comentó: "Esta asociación marca un paso transformador para la Compañía, fortaleciendo nuestra estrategia de tesorería de Bitcoin y alineándonos con una de las plataformas más avanzadas en el ecosistema de liquidez y staking de Bitcoin".

Ryan Chow, consejero delegado de SOLV, declaró: "Nuestra asociación con la Compañía catapulta a SOLV al escenario internacional como puerta de entrada institucional a las finanzas en cadena. Con nuestra plataforma TVL de 2.500 millones de dólares que impulsa SolvBTC en múltiples cadenas, estamos revolucionando la gestión de Bitcoin con rendimientos optimizados y transparencia en la liquidez entre cadenas, conforme a la Sharia. Esta colaboración aborda las preocupaciones tradicionales de las plataformas de intercambio sobre cumplimiento normativo y profundidad del mercado, allanando el camino para que las instituciones globales adopten sin problemas las finanzas con activos digitales".

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, según lo define la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre planes, objetivos, metas, estrategias, eventos o resultados futuros, así como suposiciones subyacentes y otras declaraciones que no se refieren únicamente a hechos históricos. Cuando la Compañía utiliza términos como "puede", "podrá", "pretende", "debería", "cree", "espera", "anticipa", "proyecta", "estima" o expresiones similares que no se refieren únicamente a hechos históricos, está realizando declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro e implican riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de las expectativas de la Compañía mencionadas en las declaraciones. Estas declaraciones están sujetas a incertidumbres y riesgos, incluyendo, entre otros, los siguientes: los objetivos y estrategias de la Compañía; el desarrollo futuro del negocio de la Compañía; cambios tecnológicos; condiciones económicas; reputación y marca; el impacto de la competencia y los precios; regulaciones gubernamentales; la capacidad de Zeta Network Group para cumplir con los estándares de cotización del NASDAQ en relación con la consumación de la transacción contemplada en ellas; y otros riesgos e incertidumbres descritos en este documento, así como los riesgos e incertidumbres que Zeta Network Group analiza ocasionalmente en otros informes y presentaciones públicas ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Por estas razones, entre otras, se advierte a los inversores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa. Se analizan factores adicionales en los documentos presentados por la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., disponibles para su consulta en www.sec.gov. La Compañía no asume ninguna obligación de revisar públicamente estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente comunicado, a menos que así lo exijan las leyes, regulaciones o normas aplicables.

