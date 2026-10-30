(Información remitida por la empresa firmante)

-ZKONG y la cadena líder alemana de mejoras para el hogar, hagebau, impulsan la digitalización de sus tiendas con más de 50.000 referencias

SELB, Alemania, 30 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Al tiempo que la transformación digital se acelera dentro del sector minorista europeo, las etiquetas electrónicas para estanterías (ESL) se están convirtiendo en una parte cada vez más importante de las estrategias de digitalización de los minoristas, contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa de las tiendas.

La nueva tienda hagebaumarkt en Selb, Alemania, abrió oficialmente sus puertas tras aproximadamente cuatro meses de reforma

Fundada en el año 1964, hagebau es uno de los grupos minoristas líderes en Alemania en el sector de la mejora del hogar y los materiales de construcción, con una sólida presencia en toda Europa. Su red de tiendas hagebaumarkt abarca segmentos clave del comercio minorista, como el bricolaje, la mejora del hogar, los materiales de construcción y la jardinería.

Optimización de la eficiencia del personal y las operaciones de la tienda

Contando con una superficie de aproximadamente 7.000 m², la tienda Selb proporciona una amplia gama de productos en múltiples categorías. La complejidad de su funcionamiento está no solo en su tamaño, sino también en la amplitud y diversidad de su catálogo, lo que hace que la verificación manual de precios y el mantenimiento de etiquetas sean particularmente exigentes.

Por este objetivo, la tecnología ESL se incorporó al plan de renovación desde el principio, lo que permite actualizaciones de precios más rápidas y una información más precisa en toda la tienda.

Diseñada para la complejidad del comercio minorista de mejoras para el hogar

A diferencia de los supermercados convencionales, las tiendas de mejoras para el hogar presentan una mayor complejidad en la gestión de la mercancía:

Información compleja del producto: Los materiales de construcción, ferretería y herramientas suelen incluir múltiples atributos, como modelo, tamaño, material, color, compatibilidad y aplicación. Estos detalles son cruciales para la toma de decisiones de compra.

Entornos de comercialización diversos: Los productos pueden exhibirse en estantes, ganchos, expositores independientes, áreas exteriores o zonas de exhibición tipo almacén, lo que requiere etiquetas electrónicas de precios (ESL) de diferentes tamaños y con distintas opciones de montaje.

Gestión manual más exigente: Si bien los cambios de precio pueden ser menos frecuentes que en el comercio minorista de comestibles, localizar productos y reemplazar las etiquetas correctas en un surtido variado sigue siendo una tarea que consume mucho tiempo.

Con el objetivo de adaptarse a la amplia gama de productos y formatos de exhibición de la tienda, ZKONG ha implementado una combinación de etiquetas ESL de entre 1,3 y 4,2 pulgadas. Gracias a la flexibilidad de esta combinación de tamaños, las ESL se adaptan de forma perfecta a las diversas exhibiciones de la tienda, contribuyendo a mantener la presentación limpia y ordenada característica de los modernos entornos comerciales alemanes.

Además de las etiquetas en sí, la implementación cuenta con el respaldo de las estaciones base de ZKONG, que proporcionan una transmisión inalámbrica estable y permiten actualizar la información de productos, precios y promociones en las pantallas de borde de estante en tiempo real. Esto ayuda a mantener la información de la tienda alineada con los datos del sistema.

Impulsando operaciones comerciales más inteligentes

Las ESL están redefiniendo la forma en que operan las tiendas minoristas. Al implementar estos dispositivos digitales de borde de estante, los minoristas pueden mejorar la eficiencia operativa de la tienda y liberar al personal de las tareas que consumen mucho tiempo: revisar los estantes y cambiar las etiquetas, lo que les permite dedicar más tiempo y energía a atender a los clientes.

Aprovechando su sólida presencia en toda Europa, ZKONG sigue reforzando sus capacidades en hardware ESL, infraestructura inalámbrica y sistemas de gestión centralizados, lo que permite ofrecer soluciones a medida para entornos minoristas complejos. El proyecto hagebaumarkt Selb representa un paso más en la expansión de ZKONG en el sector minorista europeo de mejoras para el hogar. A través de proyectos como este, ZKONG sigue explorando nuevas oportunidades con el objetivo de hacer frente a las necesidades digitales en constante evolución del comercio minorista europeo.

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