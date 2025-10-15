(Información remitida por la empresa firmante)

- ZTE organiza la Cumbre Global y el Congreso de Usuarios 2025 en Milán bajo el lema "Ampliando la inteligencia, creando posibilidades"

MILÁN, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), proveedor líder mundial de soluciones integradas de tecnologías de la información y la comunicación, organizó la Cumbre Global y Congreso de Usuarios 2025 en Milán los días 6 y 7 de octubre bajo el lema "Expandiendo la Inteligencia, Creando Posibilidades". Más de 500 líderes mundiales de las TIC, operadores, socios, analistas, organizaciones del sector e innovadores se reunieron para explorar la transformación digital impulsada por la IA, fomentar un ecosistema digital inteligente y abierto, e impulsar la innovación industrial y social.

Xu Ziyang, consejero delegado de ZTE, inauguró la cumbre global con un discurso inaugural. Señaló que, en la era de la transición de bits a tokens, ZTE se compromete a construir las bases de redes inteligentes, impulsar el futuro de la informática y colaborar a nivel mundial para cocrear una nueva era de inteligencia.

Durante el evento, ZTE mostró sus últimos logros en conectividad y computación, empoderamiento de la industria y creación de una mejor vida inteligente para familias y consumidores.

Actualización de la conexión: Integración bidireccional de red x IA

En redes inalámbricas, ZTE continúa liderando las innovaciones UBR y M-MIMO, construyendo sitios ultrasimples, ultraeficientes y ecológicos. La IA redefine las capacidades de la red, mejorando la eficiencia energética y la eficiencia de operación y mantenimiento, con garantías precisas de experiencia de usuario, impulsando el 5G hacia una transición del volumen al valor; la demostración de AgentGuard en AIR RAN asegura las interacciones de IA; los tres motores de AIR Net avanzan hacia la "Operación Agentic". Para 5G-A, ISAC facilita la economía de baja altitud y la gestión del agua; las redes privadas EasyOn permiten la realidad virtual (VR) de libre movimiento, la producción multimedia y la colaboración inteligente incorporada.

En el ámbito de las redes centrales, ZTE presentó su Núcleo de IA, que actualiza la arquitectura de la red central con "Know How" para una experiencia visualizada y "Do So" para una monetización diferenciada, lo que permite a los operadores cambiar de modelos basados en el tráfico a modelos basados en la experiencia. El Núcleo de IA también introdujo Agentic Ops, un marco multiagente (gestión de fallos, resolución de quejas, cambios de red y simulación de gemelos digitales) para avanzar de la autonomía L3 a L4+.

Potencia de cómputo: avance de pila completa

ZTE presentó su solución integral de computación inteligente, que incluye una gama completa de servidores generales y de IA, incluyendo el dispositivo todo en uno AiCube, enfocado en la industria, para construir una base de computación de alto rendimiento. En cuanto al software, ofrece una plataforma de IA de navegación de bajo código y Co-Sight Agent Factory, lo que reduce las barreras para el entrenamiento e inferencia de modelos de IA, permitiendo el desarrollo de aplicaciones de IA a nivel de minuto y basado en pipeline. El Co-Sight Super Agent 2.0 mejorado superó el benchmark GAIA con 84,05 puntos.

Para escenarios domésticos: IA x Hogar

En el segmento Hogar con IA, el crecimiento de los ingresos y la transformación del ecosistema se están logrando mediante actualizaciones tecnológicas e innovación en el modelo de negocio de Wi-Fi 7 con IA y terminales multimedia con IA. Impulsado por capacidades clave como la antena inteligente con IA, la itinerancia fluida con IA y el motor de aceleración de IA, Wi-Fi 7 con IA permite un aumento del 50 % en el ARPU (ingreso promedio por usuario) mediante operaciones por capas, paquetes basados en escenarios y combinaciones de terminales del ecosistema, lo que marca el comienzo de una nueva era en la monetización del hogar inteligente. Los terminales multimedia con IA han evolucionado desde decodificadores de TV independientes hasta terminales convergentes para escenarios completos.

En el segmento de infraestructura óptica de IA, el acceso óptico de IA, AI HI-OTN y AI HI-IPNet se centran estratégicamente en la reducción de costes, la operación y el mantenimiento eficientes, el rendimiento y la seguridad, fortaleciendo así la competitividad central de la red cableada.

Para los consumidores: IA para todos

ZTE está acelerando su transformación centrada en el consumidor, enfocándose estratégicamente en el mercado juvenil, con los videojuegos como un punto clave de avance. En este evento, ZTE presentó la serie de smartphones nubia Neo para juegos, así como una variedad de elegantes dispositivos como nubia Air, Flip, Focus y más, adaptados al estilo de vida de los jóvenes. Esta estrategia ha generado resultados significativos, con un crecimiento interanual de los ingresos internacionales por smartphones de más del 30 % en el primer semestre de 2025.

Basándose en una cartera diversa de dispositivos de IA, que incluye smartphones, PC, tablets, FWA y MBB, y dispositivos portátiles, ZTE amplía el alcance de la IA a la vez que mejora su inteligencia. El stand de ZTE Devices contó con tres áreas principales: la zona de smartphones para juegos, la zona de smartphones para estilo de vida y la zona líder mundial en FWA y MBB, impulsada por las últimas tecnologías 5G-A y Wi-Fi 7. Además, se presentó en el mercado internacional el AI Pet Mochi, un compañero emocional más inteligente, proactivo y personalizado para todos.

ZTE seguirá avanzando en su estrategia de "Conectividad + Computación" con innovación integral y socios globales para impulsar avances en conectividad, computación inteligente, ecosistemas y dispositivos, impulsando la evolución de la tecnología y la industria.

Para más información, visite: https://www.zte.com.cn/global/about/exhi...

Consulta de medios:ZTE CorporationComunicaciones E-mail: ZTE.press.release@zte.com.cn