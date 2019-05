Con una nueva versión de una canción clásica de Queen, una campaña musical impulsa las elecciones europeas

Publicado 23/05/2019 18:10:00 CET

· Proyecto musical paneuropeo: Artistas jóvenes de 28 países de la UE se unen para interpretar “Friends Will Be Friends” de Queen.

· Objetivo de la campaña: 50 ONGs de 20 países (como la organización independiente y pro-europea “Alliance4Europe) movilizarán los 3 millones adicionales de no votantes para invitarlos a sufragar en las elecciones del 23 al 26 de Mayo.

· Nos apoyan: Serviceplan Group, Deutsche Post Foundation, BMW Foundation Herbert Quandt, ARB, CoInvest, Pulse of Europe, The Good Lobby y personalidades de peso como Ulrich Wickert, Christopher Clark, Timothy Garton Ash, y Nick Stern

Munich, 23.05.2019 / News Aktuell / Imaginemos: estamos en las elecciones parlamentarias europeas y solo los opositores de Europa se presentan en las urnas. En vez de esperar a ver qué ocurre, Alliance4Europe (una red informal e independiente de 50 organizaciones cívicas e iniciativas de 20 países de la UE) está tomando acción aquí y ahora. En Mayo 13, AllianceForEurope enviará un fuerte llamado musical a toda Europa mediante la campaña #vote4friendship: 30 artistas de 28 Estados Miembros se juntarán para cantar el hit de Queen “Friends Will Be Friends”, cuyos derechos de interpretación han sido cedidos por la banda para este propósito. El vídeo musical colaborativo será lanzado en toda Europa. La campaña de Alliance4Europe se dirige primordialmente a los ciudadanos jóvenes de la UE que dan por sentados los logros de la Unión pero, mayoritariamente, no salen a votar. La última vez que un Parlamento Europeo nuevo fue elegido, solo 43.09 por ciento de todos los potenciales votantes salió a ejercer su derecho al sufragio.

Una canción por la amistad y la libertad – y contra el odio y la marginalización

El foco de esta campaña es un vídeo musical de tres minutos de la canción “Friends Will Be Friends” de Queen, presentando 30 artistas de 28 países. Al igual que los intérpretes, el vídeo también muestra ciudadanos de todos los países de Europa que se unen para defender el mensaje pro Europeo de la campaña. Los artistas participantes (incluyendo la intérprete de soul y funk Oceana de Alemania, el cantante portugués Virgul y los rockeros alternativos suecos Normandie), no solamente hacen una contribución musical. Están mostrando también su compromiso con la idea de un amistad paneuropea mediante vídeos con declaraciones sentidas que han estado compartiendo con sus seguidores a nivel nacional e internacional.

Amigos de Europa, ¡Unámonos!

#vote4friendship está dirigido particularmente hacia los Europeos jóvenes que no son tan receptivos frente a los medios de comunicación tradicionales. La campaña reposa en el poder del diálogo y está basada en bloques digitales y formatos que pueden ser compartidos activamente entre la sociedad civil. Una amplia red de apoyo de influenciadores Europeos, multiplicadores prominentes (como Ulrich Wickert, Christopher Clark, Timothy Garton Ash y Nick Stern) y organizaciones (como Serviceplan Group, Deutsche Post Foundation, BMW Foundation Herbert Quandt, ARB, CoInvest, Pulse of Europe y The Good Lobby) comparten un interés común: fortalecer la idea Europea a través de todas las fronteras desde una perspectiva cultural, económica y de vida. Todos los contenidos de la campaña, vídeos y declaraciones estarán disponibles en el sitio web vote4friendship.eu y alliance4europe.eu/resources con la posibilidad de ser descargadas y compartidas en todas las plataformas sociales.

No hay voto, no hay voz

De todos los ciudadanos elegibles para votar en las Elecciones Europeas, más de la mitad no vota. En las últimas elecciones para el Parlamento Europeo, los resultados generales fueron de 43.09 por ciento. “Al permanecer en silencio, millones de ciudadanos de la UE, que disfrutan vivir en una Europa unida y recibir sus beneficios día a día, están abriendo sus puertas a una minoría radical que quiere poner en riesgo nuestra Europa” dice Sonja Stuchtey (47), iniciadora y directora de Alliance4Europe. Fundada en Noviembre de 2018, esta ONG se opone a dicho fenómeno con su campaña multicanal #vote4friendship . Su objetivo es romper el silencio de los no votantes de entre 18 y 35 años alrededor de Europa y motivar al menos a tres millones de dicho grupo para salir a sufragar.

Sobre Alliance4Europe

Alliance4Europe fue fundada por Sonja Stuchtey junto a 25 europeos más en Noviembre de 2018. Representa una red ágil de grupos civiles y ciudadanos en Europa que están comprometidos con cuidar la Unión y sus valores. La primera meta del compromiso de Allciance4Europe, todos sus seguidores y las organizaciones locales en todos los Estados de la UE es simple: uniendo a la sociedad civil en una causa común, quieren reforzar la imagen positiva de la Unión Europea entre los europeos jóvenes en las instancias preliminares a las elecciones para un nuevo Parlamento el 26 de Mayo de 2019. Adicional a la iniciativa de un vídeo musical, por medio de la nueva “Alliance EU Wiki”, Alliance4Europe está iniciando y coordinando campañas de información, bar camps, paneles y muchos otros proyectos organizados descentralizadamente en toda Europa utilizando el slogan #vote4friendship.

Después de las Elecciones Europeas, Allianz4Europe continuará apoyando proyectos que impulsen un diálogo en Europa. Alliance4Europe promueve grupos y organizaciones pro europeos, coordina campañas a nivel europeo y, con su extenso y coordinado alcance en la red, habilita la comunicación de largo alcance y la diseminación de proyectos de buenas prácticas y narrativas pro UE.

Alliance4Europe es una organización sin fines lucrativos (gGmbH) y sin afiliaciones políticas.

Press contact:

Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG

Eva Sophie Vogelgesang

Brienner Str. 45 a-d

80333 München

Phone: +49 89 / 2050 4154

E-Mail: a4eu@serviceplan.com