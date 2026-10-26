Badalona acoge el desenlace de un circuito de regatas que ha recorrido el Mediterraneo occidental

Última edición de la Golden Cup Badalona - ENREGATA BY OSCAR TORVEO

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 26 de octubre de 2026.

Badalona se prepara para vivir un intenso fin de semana de vela con la celebración de la VIII Golden Cup Badalona, que tendrá lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre. La competición pondrá el punto final al Circuito Regatas Ausmar 2026, un calendario de cinco regatas de altura que, desde el pasado mes de abril, ha llevado a los participantes a competir en distintos escenarios, con salidas y llegadas en enclaves como Ibiza, Mallorca, la Costa Brava y los litorales de Barcelona, Tarragona y Valencia.

Barcelona, 26 de octubre de 2026 - A solo cinco días de la celebración de la VIII Golden Cup Badalona, el Circuito Regatas Ausmar afronta su desenlace con una clasificación muy ajustada en las primeras posiciones. La cita, que se disputará del 30 de octubre al 1 de noviembre en aguas de Badalona, será decisiva para conocer a los vencedores de una temporada que ha llevado a la flota a navegar por distintos escenarios del Mediterráneo occidental.

La competición arrancó en abril con La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza, con salidas desde Barcelona y Dénia y destino en la isla balear. En mayo tomó el relevo la Regata Bahía de Pollença, entre Port Ginesta y Mallorca, seguida en junio por La Ruta de la Tramuntana, que une el CN El Balís con Roses. En septiembre, la Regata Rei en Jaume llevó a los participantes desde Salou hasta Santa Ponça, en Mallorca. Ahora, la Golden Cup Badalona pondrá el broche final al circuito y decidirá su clasificación definitiva.

Tras cuatro pruebas disputadas, el Diabolic, Sun Fast 35 de Glenn De Brouwer, y el Tarhunz, X-41 de Diego de las Heras, llegan a la Golden Cup Badalona empatados al frente de la clasificación provisional. El Diabolic consiguió la victoria absoluta en La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza y también logró una primera posición respecto al resto de participantes del Circuito en La Ruta de la Tramuntana, mientras que el Tarhunz se presenta con dos victorias absolutas: las obtenidas en la Regata Bahía de Pollença y en la Rei en Jaume.

La puntuación del Circuito se calcula en base a los tres mejores resultados obtenidos en las 5 regatas que lo componen, descartando los dos peores. En ese sentido, el Diabolic parte con cierta ventaja, al haber registrado posiciones de podium en las 4 regatas disputadas, mientras que el Tarhunz solo ha disputado dos regatas, por lo que, para alzarse con el título, necesita sumar otra victoria en la Golden Cup Badalona. El Bimba (Bavaria 46) de Jordi Pérez, el Pekas X (JOD 35) de Pep Navarro y el Nirvana 3 (Hanse 470e) de José Martín Santiago son los principales candidatos para completar el podio.

La Golden Cup Badalona, organizada por Enregata y el Club Nàutic Altamar, en colaboración con el Ayuntamiento de Badalona, Port de Badalona, y el Club de Vela Badalona, y con el aval de la Federación Catalana de Vela, ofrecerá tres jornadas de competición: una regata larga de unas 60 millas náuticas el viernes 30 de octubre, pruebas de bastones el sábado 31 y una regata costera de aproximadamente 15 millas el domingo 1 de noviembre.

La regata larga será puntuable para el Campeonato de Catalunya de Altura, Solitarios y A2, mientras que la combinada de la regata larga y la costera será puntuable para el Circuito Regatas Ausmar, que conocerá así su clasificación definitiva de 2026.

ACERCA DEL CIRCUITO REGATAS AUSMAR

El Circuito Regatas Ausmar reúne cinco pruebas de altura que ofrecen a los regatistas un exigente y completo recorrido por algunos de los escenarios más destacados del Mediterráneo occidental. Con salidas y llegadas en enclaves como Ibiza, Mallorca, la Costa Brava y los litorales de Barcelona, Tarragona y Valencia, y un calendario que se extiende de marzo a noviembre, el Circuito garantiza variedad táctica, navegación en condiciones cambiantes y un reto constante a lo largo de toda la temporada.

Más allá de su atractivo social y paisajístico, se consolida como una referencia para quienes buscan medirse en la navegación de altura con continuidad y nivel, haciendo de cada prueba una verdadera demostración de estrategia, resistencia y conocimiento del mar.

Para más información:

www.goldencupbadalona.com | www.enregata.com | www.circuitoregatasausmar.com

CALENDARIO CIRCUITO REGATAS AUSMAR 2026

LA RUTA DE LA SAL RUMBO IBIZA

Versión Barcelona: Salida Port Ginesta recorrido 140 mn

Versión Denia: Salida Real Club Náutico Denia recorrido 120 mn

Puerto de llegada: Club Nàutic Sant Antoni, Ibiza

Fechas: 2–4 de abril

REGATA BAHÍA DE POLLENÇA

Port Ginesta - Real Club Náutic Port de Pollença, Mallorca

Recorrido 104 mn

Fechas: 22-23 de mayo

LA RUTA DE LA TRAMUNTANA

Club Náutic El Balís - Port Roses recorrido: 60 mn

Regata corta Costa Brava recorrido: 20 mn

Fechas: 5-6 de junio

REGATA REI EN JAUME

Club Náutic Salou - CN Santa Ponça Mallorca: 110mn

Fecha: 10-12 de septiembre

GOLDEN CUP BADALONA

Port de Badalona

Recorrido largo: 60 mn

Pruebas barlovento/sotavento

Recorrido corto: 20 mn

Fechas: 30 de octubre – 1 de noviembre