El colegio que están eligiendo futbolistas y creadores digitales - Liliana De Castro

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de mayo de 2026.- Cada vez más jóvenes están tomando una decisión que hace unos años parecía impensable: salir del sistema educativo tradicional para estudiar en un colegio online internacional. Liliana De Castro, directora de TPT International School, destaca cómo este cambio no responde a una moda pasajera, sino a una transformación estructural dentro del ámbito educativo y de la innovación formativa.

No es una moda, es una tendencia que responde a un problema de fondo.

Durante más de un siglo, la educación ha cambiado muy poco. El modelo actual nació en la era industrial, con el objetivo de formar personas disciplinadas, obedientes y capaces de encajar en estructuras rígidas. Un sistema basado en la memorización, la repetición y la uniformidad, donde todos los alumnos siguen el mismo camino al mismo ritmo.

Pero el mundo ya no funciona así.

Hoy, la realidad es completamente distinta. Se vive en una economía digital, global y en constante cambio, donde se valoran la creatividad, la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico y el autoliderazgo. Sin embargo, muchos jóvenes siguen formándose en un sistema que no está diseñado para desarrollar esas habilidades.

Y son precisamente ellos quienes están impulsando el cambio.

Futbolistas que entrenan a diario y compiten a alto nivel, creadores digitales que generan contenido y trabajan con marcas internacionales, o jóvenes emprendedores que lanzan proyectos desde edades tempranas están optando por modelos educativos que se adapten a su vida, y no al revés.

En este contexto, TPT International School se está consolidando como uno de los colegios online internacionales más elegidos por este tipo de perfiles.

Del modelo uniforme a una educación personalizada

El sistema tradicional parte de una premisa clara: todos los estudiantes deben aprender lo mismo, de la misma forma y en el mismo tiempo. Sin embargo, esta lógica choca con una generación que ha crecido en entornos digitales, donde la personalización es la norma.

Un futbolista que entrena dos veces al día no puede seguir un horario rígido. Un creador digital que trabaja con audiencias globales necesita flexibilidad. Un joven con mentalidad emprendedora busca aplicar lo que aprende, no solo memorizarlo.

Lejos de abandonar la educación, estos estudiantes están buscando alternativas que les permitan seguir formándose sin frenar su desarrollo.

Un colegio online internacional adaptado al mundo actual

TPT International School responde a una nueva realidad educativa con un modelo flexible, global y centrado en el estudiante. Un sistema pensado no para encajar a todos en el mismo molde, sino para adaptarse a los intereses, el ritmo y los objetivos de cada alumno.

Permite estudiar desde cualquier parte del mundo, organizar el tiempo de forma autónoma y avanzar a un ritmo propio. Los estudiantes pueden compatibilizar su formación con el deporte, los viajes o sus proyectos personales, algo cada vez más demandado en una generación que ya no sigue caminos tradicionales.

Uno de los elementos diferenciales del modelo es la posibilidad de elegir entre una amplia variedad de cursos y asignaturas, lo que permite a cada estudiante diseñar un itinerario adaptado a sus intereses. De esta forma, no solo obtienen su bachillerato, sino que llegan a la universidad con una base sólida en aquello que realmente les motiva, lo que mejora su preparación y su orientación futura.

Además, el programa puede seguirse en 24 idiomas, reforzando su carácter internacional y facilitando el acceso a estudiantes de distintos países, independientemente de su contexto lingüístico.

Flexibilidad con reconocimiento académico

A pesar de su enfoque innovador, TPT International School mantiene un sólido respaldo académico. Su programa está alineado con estándares internacionales y entidades de máxima reputación como Pearson y Cognia, lo que garantiza la calidad y validez de la formación.

Asimismo, cumple con los requisitos de la NCAA, un aspecto clave para futbolistas y deportistas que buscan acceder a universidades en Estados Unidos mediante becas deportivas.

Los estudiantes pueden obtener el diploma oficial de High School americano y, además, acceder a una titulación británica, ampliando sus oportunidades académicas a nivel internacional.

En conjunto, se trata de un modelo que no solo permite estudiar, sino hacerlo con sentido: adaptando la educación al estudiante, potenciando sus intereses y permitiéndole disfrutar del proceso mientras construye su futuro.

Una generación que no quiere encajar, quiere avanzar

El crecimiento de colegios online internacionales refleja un cambio profundo en la forma de entender la educación. Cada vez más jóvenes y familias están cuestionando un modelo que prioriza la uniformidad sobre el talento individual.

En un mundo donde la diferenciación es clave, formar a todos de la misma manera deja de tener sentido.

Por eso, la educación está evolucionando hacia modelos más flexibles, personalizados y conectados con la realidad.

Y en ese cambio, TPT International School se posiciona como una respuesta a una generación que ya no quiere aprender para obedecer, sino para construir su propio camino.

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Emisor: Liliana De Castro

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