Un documental sobre el movimiento underground Raptor House, opera prima de la productora Morning Coffee

El documental 'Esto es Raptor House, de Venezuela al futuro, el sonido underground de DJ Babatr', homenajea la historia de superación de DJ Babatr, creador de este fenómeno cultural, y reflexiona sobre la evolución de la sociedad venezolana, todo ello a través del poder de la música electrónica

Madrid, 31 de julio de 2024.- A finales de los años 90 y principios de los dos mil, un nuevo sonido surgió en los barrios populares de Caracas. Pedro Elías Corro, alias DJ Babatr, fue el creador del movimiento underground denominado Raptor House, parte del universo musical de los Matinés venezolanos vinculados al género Changa. Dos décadas más tarde, se ha convertido en un fenómeno musical a escala mundial. Su vida es un viaje a través de la historia del sonido electrónico. Un movimiento surgido del boca a boca, distribuido a mano a través de casetes, carteles y CDs pirateados mucho antes de que existiese el streaming ni las redes sociales.



La productora independiente Morning Coffee ha querido rendir homenaje a la figura de DJ Babatr, quien rompió con todas las normas establecidas, reimaginando audazmente la música electrónica. Lamentablemente, su música fue vilipendiada, prohibida y hasta censurada durante años; lo que provocó que DJ Babatr se retirase de la producción musical y del trabajo de DJ en 2008.



Pero este documental relata una vibrante historia de resurgimiento y de cómo la pasión por la música permite cumplir sueños. El auge de Bandcamp y las redes sociales convirtieron al Raptor en un fenómeno viral y devolvieron a DJ Babatr a la primera línea del panorama musical global pinchando en las mecas techno más reconocidas del mundo como el Tresor y Berghain en Berlín, el Boiler Room del Primavera Sound en Barcelona, The Basement en Madrid, y los principales escenarios de europeos; así como a compartir pista con artistas como Crystallmess, John K, Björk y Arca.



Con raíces y ritmos latinas como base, en esta pieza documental Pedro Elías subraya la importancia de diversas voces e influencias para lograr un sonido único junto con la apertura a un panorama diverso y más inclusivo de la escena global.



"Como venezolano, cuando DJ Babatr lanzó el remix de la canción "ENAMORADODE" de Chico Blanco en el verano de 2023, volví a experimentar la misma emoción que sentí en mi juventud al descubrir la cultura de la changa, y reavivó en mí la necesidad de contar su historia: la del creador del Raptor House, un estilo de música electrónica fundadora de un movimiento musical y cultural en Venezuela, que ahora está revolucionando las pistas de baile en Europa y Latinoamérica. Este documental no solo busca narrar la trayectoria de Babatr, sino también utilizar su historia como una ventana para comprender las marcadas diferencias sociales en Venezuela. A través de su música y su experiencia personal, podemos explorar las realidades de los barrios, las desigualdades y las aspiraciones de una generación que encontró en el Raptor House una forma de expresión y escape" explica Buschbeck, Director del documental y cofundador de la productora Morning Coffee.



El Raptor House sigue siendo una poderosa afirmación de la capacidad transformadora de la música y de la autenticidad, demostrando que la innovación y la pasión son las fuerzas impulsoras claves sobre las que se sustenta cualquier movimiento musical perdurable.



Agenda de DJ Babatr: Raptor Tour 2024

El fenómeno Raptor House vive un verdadero boom a nivel mundial y DJ Babatr estará presente en las principales citas de la música electrónica que tendrán lugar este verano:



Fri 02 Aug, 2024 " TBC " Donostia

Sat 03 Aug, 2024 " TBC " Nantes

Fri 09 Aug, 2024 " Razzmatazz " Barcelona

Fri 16 Aug, 2024 " Smekkbuxur 2024" Iceland

Sat 17 Aug, 2024 " Meta Rave " Berlin

Fri 30 Aug, 2024 " Herresauna, The White Hotel " Manchester

Fri 06 Sep, 2024 " Draaimolen Festival 2024 " Tilburg

Sat 07 Sep, 2024 " Mala Junta x Bassiani 10 years celebration, Zenner " Berlin



Acerca de Morning Coffee

Morning Coffee es una productora audiovisual independiente creada por Roberto López Buschbeck y Augusto José Alvarado Domínguez. La agencia especializada en marketing digital y generación de contenidos culturales, da el salto a la producción audiovisual con el documental "Esto es Raptor House", que se estrenará próximamente y cuyo trailer se ha lanzado este mes de julio.



Morning Coffee, con sede en Madrid, está formada por un joven equipo multidisciplinar y apasionado por la cultura urbana. Juntos han logrado posicionarse en muy poco tiempo como una de las agencias punteras del sector y hace tres años que marcas de primer nivel como Amazon Music confían en su trabajo.



Acerca de DJ Babatr

Con DJ Babatr a la vanguardia, el Raptor House no solo se ha consolidado como un género musical, sino también como un fenómeno social que desafía y resiste los estigmas. Su sonido, distintivo e icónico, es una celebración de la vida en los barrios venezolanos, resonando en cada fiesta y baile como un acto de resistencia y afirmación cultural. DJ Babatr sigue siendo el pilar de este movimiento, llevando el sonido marginal de Caracas a una audiencia global.



Su impacto ha trascendido fronteras, presentándose en países como Holanda, España, Francia, Croacia, Alemania, Reino Unido, Brasil, México y Colombia. Además, ha dejado su marca en clubes, festivales y eventos destacados como Berghain, Tresor, Nitsa, Herrensauna, Unsound Festival, Primavera Sound y Razzmatazz (donde tuvo una residencia de un mes y se repetirá en el 2025), etc. La destreza de Babatr le valió el título de Canción del año 2022 por Resident Advisor y ha sido reconocido y aclamado por su trabajo como remixer para artistas como Arca, Matias Aguayo, Chico Blanco, entre otros.



La influencia de DJ Babatr va más allá de las pistas de baile. Ha sido destacado en Crack Magazine y ha actuado en los escenarios de Boiler Room en Caracas y Boiler Room Primavera Sound Barcelona, compartiendo sus sets dinámicos con una audiencia global. Durante dos años consecutivos, ha mantenido una residencia mensual en la radio NTS, cimentando aún más su estatus como figura clave en la escena de la música electrónica. Sus contribuciones fueron reconocidas por Mixmag, que lo incluyó entre los 25 productores que definieron el año 2023.



