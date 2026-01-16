Dos generaciones de la salsa, un mismo pulso: Moa Rivera y Jerry Rivera lanzan “La Carrera”

Portada del single "La Carrera", de Moa Rivera y Jerry Rivera - CARLOS MONET

Sevilla, 16 de enero de 2026.

El cantante puertorriqueño Moa Rivera una fueras con el icónico Jerry Rivera en su nuevo single “La Carrera”, disponible en todas las plataformas digitales desde el 16 de enero. Tras una exitosa gira por España en 2025 que reunió a más de 30.000 personas, el artista comienza este nuevo año con un encuentro entre padre e hijo dentro del género de la salsa, en una colaboración cargada de tensión, emoción y adrenalina.

Por primera vez, Moa y Jerry Rivera se reúnen como padre e hijo en una producción de salsa, celebrando la conexión familiar y el respeto mutuo a través de la música. La canción resalta la fuerza interpretativa de ambos artistas y la química natural que surge al compartir escenario y micrófono.

“La Carrera” narra una historia de competencia y confrontación marcada por la intensidad, el orgullo y la tensión emocional, donde una rivalidad entre dos personajes los lleva a un enfrentamiento que pone a prueba sus límites. El videoclip fue grabado en la pista de Salinas (Puerto Rico), donde los dos protagonistas se enfrentan en una intensa carrera cargada de velocidad, estrategia y adrenalina.

Consolidándose en la salsa

Este nuevo lanzamiento continúa consolidando la identidad de Moa Rivera dentro de la salsa, un camino que comenzó hace años y que le permite conquistar corazones alrededor del mundo. Además, 2026 comienza con el lanzamiento de “La Carrera” bajo el manejo de Edgar Andino, muy reconocido en la industria musical por trabajar con artistas de la talla de Daddy Yankee, Chencho Corleone, Jerry Rivera, entre otros destacados artistas del mercado latino, y con el apoyo de Germania Tovar, reconocida manager en Latinoamérica.

Un hit tras otros

El profundo amor y respeto que siente Moa Rivera por la salsa puede verse en su discografía. Con sus últimos temas “Mal Necesario” y “Pensándote” no ha parado de sonar en las emisoras dentro y fuera del país, conquistando el puesto de embajador de la salsa en Europa. En “La Carrera”, podemos ver la emoción y frescura de Moa Rivera junto con el sello inconfundible de Jerry Rivera, logrando una combinación poderosa que une generaciones dentro del género.

CONOCE A MOA RIVERA

Cantante puertorriqueño de éxito internacional que aúna tradición latina y nuevos ritmos

Moa Rivera es un cantante puertorriqueño con una larga proyección musical. Su trayectoria artística comienza desde bien pequeño, ya que a la temprana edad de 16 años compuso su primer tema musical. No es de extrañar este gusto por la música, ya que se ha criado escuchando a su padre, el también conocido cantante Jerry Rivera.

Rivera estudió producción de filmación en la Universidad de Full Sail y desde entonces, no ha parado de desarrollar su habilidad vocal y rítmica hasta convertirla en su profesión. Entre sus colaborades más sonados están recientemente Elvis Crespo y Jerry Rivera, en uno de sus últimos singles, “Coqueta”.

Su autenticidad, combinada con su fuerte ética de trabajo y su dedicación a perfeccionar el arte, lo posiciona como un artista integral, capaz de resonar con audiencias de diversas culturas. Entre sus temas más conocidos destacan “Princesa”, “Mal Necesario”, “Déjame”, “Monedita”, "Pensándote" y “Fue culpa de usted”, con la colaboración de Lenier.