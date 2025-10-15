Golpe de autoridad en kickboxing; Mikel Castro campeón y Vizcaíno logra plata épica - El Bronx Boxing Sport

Madrid, 15 de octubre de 2025.-

El fin de semana en la Ciudad Deportiva "Príncipe Felipe" de Arganda del Rey ha sido inolvidable, confirmando la irrupción de dos jóvenes promesas que aseguran el futuro del Kickboxing español en el marco de la Kickboxing Stars League, la Primera Liga Oficial de Kickboxing.

El luchador de Guadarrama, Mikel Castro Rosado (17 años), se alzó como campeón en la final de la categoría Debutantes de hasta 63,5 kg. La gloria fue compartida: el también debutante Alejandro Vizcaíno se colgó una merecida medalla de plata en la categoría de hasta 69 kg.

Ambos jóvenes demostraron un futuro brillante, brillando bajo la atenta mirada de una multitud de amigos y familiares que llenaron el pabellón.

Mikel Castro: la dinastía de campeones sigue viva

En su primera aparición oficial en Kickboxing y K1, Mikel Castro Rosado no solo debutó, sino que dominó. En la jornada del sábado, confirmó su victoria en la Categoría Debutantes, honrando el ilustre legado familiar: su hermano, Ibai Castro (excampeón mundial), y su padre, también campeón mundial y europeo profesional.

La meticulosa preparación de Mikel se gestó en el Rocky Mountain Boxing Club de Guadarrama (con el entrenador Alex), y en el Gimnasio Galiana de Ontígola, donde el entrenador Luismi se encargó de pulir las técnicas esenciales. Asimismo, se realizaron sesiones específicas en el Club Deportivo Metropolitano a cargo del entrenador Pau.

Alejandro Vizcaíno: coraje de plata y pundonor inagotable

Por su parte, Alejandro Vizcaíno demostró una valentía y un pundonor poco vistos a sus 17 años. El joven se enfrentó a dos combates duros y fuertes, realizando un esfuerzo épico que le valió la medalla de plata en la categoría de hasta 69 kg.

Resulta significativo ver cómo estos jóvenes siguen deportivamente los pasos de sus padres: Alejandro es hijo del ilustre abogado español, Arturo Vizcaíno, quien en su día también realizó sus pinitos de muy buenas maneras dentro de las artes marciales y deportes de contacto.

Su actuación ha sido muy aplaudida, confirmando que lleva el deporte en la sangre y está destinado a grandes logros. Un verdadero ejemplo de perseverancia.

La victoria de Mikel Castro y la plata de Alejandro Vizcaíno no son solo triunfos personales, sino la consolidación de dos carreras que, sin duda, darán mucho que hablar en el mundo del Kickboxing nacional.

Enhorabuena a estos dos deportistas que inician con éxito una prometedora carrera deportiva.

