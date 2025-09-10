Kseniia Ruchkina y Aren Baybars ganadores del 7º AENJ Barcelona Open ITF – J100 Ciutat de Vic

(Información remitida por la empresa firmante)

La 7ª edición del AENJ Barcelona Open ITF’18 – J100 Ciutat de Vic, organizado por la Associació Esportiva Nacho Juncosa, un éxito en cuanto a organización, instalaciones y nivel tenístico de los participantes

Barcelona, 10 de septiembre de 2025.- La rusa Kseniia Ruchkina en categoría femenina y el turco Aren Baybars en categoría masculina han sido los vencedores del 7º AENJ BARCELONA OPEN de tenis ITF sub’18 – J100 CIUTAT DE VIC, organizado por la Associació Esportiva Nacho Juncosa y celebrado en las instalaciones del Club Tennis Vic.



Aren Baybars se ha impuesto en la final al estadounidense Rowan Qalbani por 7-5 y 6-4, en una gran final y con un altísimo nivel competitivo. Por su parte, en la categoría femenina la cabeza de serie número 1 del torneo Kseniia RuchkinaI ha levantado el trofeo tras imponerse por 6-1 7-6 (4) a la jugadora de origen germano Emily Victoria Eigellsbach en la final.



La victoria en la categoría de dobles masculino ha sido para los españoles Roberto PEREZ SOCAS y Max VILLAR que se han impuesto por 3-6 7-6 (1) y 10-6 a sus compatriotas Jaume Casas y Yago Castellanos.



La pareja formada por las españolas Carla Vazquez y Lucia Rodriguez han sido las vencedoras del cuadro femenino tras imponerse por 6-2 6-7 (5) y 10-4 a las españolas Maria Pares Bergnes de las Casas y Martina Vazquez en la final.



El torneo contó con más de 340 jóvenes tenistas inscritos, de los cuales 116 tuvieron acceso directo al torneo y 12 más (6 en categoría femenina y 6 en categoría masculina) accedieron desde la fase previa. Un total de 27 países han sido representados por los participantes del cuadro final.



El nivel mostrado por los participantes fue un auténtico regalo para el público asistente que quedó impresionado de la calidad tenística mostrada por todos y cada uno de los jugadores del torneo. Una vez más, los partidos pudieron disputarse con total normalidad gracias al gran trabajo realizado por el juez Árbitro del Torneo, Sr. Curro Ruiz y su adjunto Álex Hernández y el equipo de mantenimiento del Club Tennis Vic.



Durante la entrega de premios asistieron el director deportivo de la Federació Catalana de Tennis el Sr. Óscar Mas, el presidente de la Associació Esportiva Nacho Juncosa, el Sr. José Ignacio Juncosa, la gerente del Club Tennis Vic, la Sra. Cristina Vilalta, la directora de relaciones institucionales de la AENJ, Sra. Maite Juncosa y el director del torneo, el Sr. Jaume Cors.



Durante la semana, diferentes personalidades del mundo del deporte, así como responsables de la ITF, la RFET y la FCT estuvieron viendo en directo a las jóvenes promesas del tenis internacional.







