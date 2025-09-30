Lanzan en España un canal de televisión temático dedicado a ‘Rebelde’

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

Runtime anuncia a partir del 1 de octubre la incorporación de un nuevo canal dedicado íntegramente a Rebelde, la emblemática serie juvenil mexicana producida por Televisa, que transformó el panorama televisivo adolescente y dejó una huella imborrable en España. La serie, que conquistó a toda una generación, sigue a un grupo de jóvenes que enfrentan el amor, la amistad y los desafíos de crecer.

Se trata de un canal FAST, es decir, un canal de televisión distribuido a través de internet, gratuito y financiado por publicidad. En este caso, el canal está construido en torno a una única IP (propiedad intelectual), es decir, una franquicia o marca concreta que define toda su programación.

En una primera fase, el canal Rebelde estará disponible en la web y la app de Runtime en España, así como en todos los televisores y dispositivos de Samsung TV Plus, LG Channels, Xiaomi TV+ y TCL Channel. Con posterioridad se incorporará a otros operadores. Con esta iniciativa y siguiendo la estela de su último canal temático, Águila Roja, la plataforma refuerza su apuesta por recuperar contenidos que, por diversos motivos, han hecho historia. La ficción no está actualmente disponible en ningún otro servicio de streaming.

Más que una serie, Rebelde representó una revolución narrativa: ambientada en el prestigioso internado Elite Way School, relataba las relaciones, conflictos y aspiraciones de adolescentes, fusionando drama, romance y música de una forma inédita. Su formato —una telenovela juvenil estructurada en dos temporadas de 440 capítulos— marcó un punto de inflexión dentro del género

La historia comienza en un campamento de verano previo al ciclo escolar, donde seis estudiantes muy distintos – Mía (Anahí), Roberta (Dulce María), Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher von Uckermann), Lupita (Maite Perroni) y Giovanni – (Christian Chávez) forjan una amistad a pesar de sus diferencias, descubriendo un lazo común que los une por encima de prejuicios: la música. Juntos se enfrentarán a problemas típicos de la juventud como los miedos sobre el futuro, la presión social y la rebeldía ante las normas.

Un rasgo distintivo de la serie fue su traspaso al mundo musical: los protagonistas formaron el grupo RBD, que alcanzó éxito internacional. Entre sus logros, figuran cerca de 15 millones de discos vendidos, ocho Premios Billboard Latinos, seis álbumes de estudio, tres discos en directo y varios recopilatorios, que incluyó una gira por España. En esencia, Rebelde combina drama adolescente, romance, intriga escolar y música pop para retratar el universo juvenil de manera entretenida, pero tocando asuntos relevantes para su público joven.

Un fenómeno cultural masivo, también en España

El éxito de Rebelde trascendió la pantalla y se convirtió en un éxito cultural masivo en Latinoamérica y otras regiones, como España. La telenovela, estrenada en octubre de 2004, logró cautivar a millones de espectadores adolescentes, reavivando la popularidad de los dramas juveniles y marcando tendencia en moda, música y estilo entre la juventud.

Rebelde funciona bajo el formato de un canal temático gratuito que emite las 24 horas del día, con estrenos de capítulos todos los días y maratones especiales durante los fines de semana, ofreciendo así una experiencia continua para nuevas audiencias y para quienes deseen revivir la serie completa.

Con el lanzamiento del canal dedicado a Rebelde, la plataforma Runtime reafirma su compromiso con la oferta de contenidos gratuitos de marcada identidad, recuperando una de las series adolescentes más influyentes que supuso un punto de inflexión en la televisión juvenil española y cuyo legado continúa vigente.

Este canal exclusivo estará disponible desde el 1 de octubre gratis en streaming, ya sea a través del canal lineal o seleccionando los capítulos desde la web de Runtime.