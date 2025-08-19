La malagueña Rosa Sánchez, ganadora de los Unity Awards de Allianz que premian la unidad en el deporte

(Información remitida por la empresa firmante)

El jurado ha seleccionado a los tres ganadores de este año, que representan el espíritu del #PowerofUnity en un mundo cada vez más polarizado. Allianz reconoce su labor y les brinda apoyo financiero para que puedan ampliar sus iniciativas

La malagueña, Rosa Sánchez, ha sido seleccionada por Allianz como una de los tres ganadores de los Allianz Awards por su labor con jóvenes inmigrantes en España a los que brinda un espacio seguro para favorecer su desarrollo personal y su integración social. Al igual que Anel van der Merwe (que impulsa en el Reino Unido oportunidades deportivas inclusivas para niños con discapacidad) y Sara Moamen y el equipo Alhalimun (que promueven en Egipto el empoderamiento de refugiados y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través del deporte), Rosa recibirá apoyo financiero a través del fondo MoveNow de Allianz para ayudar a ampliar el impacto de su iniciativa. Estos referentes encarnan plenamente el poder de la unidad, fomentando la armonía y la cohesión social.

Su labor demuestra que el deporte trasciende la mera competición, consolidándose como una poderosa herramienta de inclusión, resiliencia y esperanza.

Rosa Sánchez crea para los jóvenes inmigrantes en España un espacio de apoyo que facilita tanto su desarrollo individual como su inclusión social. En Marbella, Rosa es más que una entrenadora de fútbol: es mentora, referente y un apoyo esencial para los jóvenes inmigrantes que se adaptan a la vida en España. Muchos de ellos llegan al país sin hablar el idioma y sin vínculo alguno. En el campo de Rosa no solo encuentran un equipo, sino también una familia.

Su enfoque de la formación deportiva va más allá de la enseñanza de técnicas y habilidades. Rosa utiliza el fútbol como herramienta para promover el respeto, la inclusión y la resiliencia. Además, es una firme defensora de la igualdad de género, inspirando por igual a niñas y niños a unirse al deporte y a confiar en su potencial.

Los Allianz Unity Awards son una iniciativa que se enmarca en el programa global "Power of Unity" de la compañía, cuyo propósito es promover la unidad en un mundo cada vez más polarizado. El jurado valoró el rol de los candidatos como héroes cotidianos que, a través del deporte, impulsan valores, fortalecen el carácter y contribuyen a derribar barreras sociales y culturales.

La importancia de la unidad

Los Unity Awards se enmarcan en el compromiso a largo plazo de Allianz con el deporte. Allianz es socio global del Movimiento Olímpico y Paralímpico, y ha contribuido activamente al éxito de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. También estará presente en los próximos Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Lanzado en 2024, el programa "Power of Unity" refuerza este compromiso, apoyando a las personas y comunidades a participar de forma más constructiva en un contexto de creciente polarización. A través de la investigación, iniciativas de aprendizaje y programas como los Unity Awards, Allianz amplifica las voces de quienes tienden puentes y fomentan un mundo más unido, inclusivo y resiliente.

