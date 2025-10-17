Miramar celebra Halloween con el pasaje del terror Rusty’s Circus

Desde el 24 de octubre hasta el 1 de noviembre el centro comercial Miramar (Fuengirola) ofrece una programación de Halloween a sus visitantes. Sin coste y con un detallado calendario de actividades, los visitantes pueden hacer sus reservas a través de la app del destino

Fuengirola (Málaga), 17 de octubre de 2025.- El Centro Comercial Miramar da la bienvenida a la programación de ocio familiar diseñada para vivir la celebración de Halloween. Desde el viernes 24 de octubre y hasta el día 1 de noviembre, el centro comercial de Fuengirola invita a niños, adolescentes y adultos a caminar hacia el pasaje del terror Rusty’s Circus, “un circo que en su día cayó en el olvido y que ahora por Halloween reaparece con la historia de sus personajes fantasmagóricos más icónicos”.

La actividad está diseñada para las fechas más terroríficas del año y será totalmente gratuita para el público. Rusty’s Circus se llevará a cabo en el nuevo espacio ‘Family Zone’, entre Miramar Kids y Zero Latency. El pasaje del terror presenta dos horarios y está segmentado para dos públicos de edades distintas. Las primeras horas de Rusty’s Circus, entre las 17.30 horas y las 19.30 horas, están destinadas a los menores de a partir de cinco años y a sus familias y el segundo pase, desde las 19.30h y hasta las 20.30 horas, será el turno para los mayores de 14 años.

Desde Miramar, Sandra Iglesias explica el protagonismo de este nuevo espacio de ocio familiar en Miramar, cuya apertura coincide con la celebración de la programación de Halloween. “Se trata de un nuevo espacio destinado exclusivamente al entretenimiento familiar, en el que albergaremos todo tipo de actividades, desde talleres hasta obras de teatro o eventos como el de Halloween, todas ellas orientadas a mejorar la experiencia de visita de nuestros clientes”, apunta la directora de marketing del centro comercial Miramar.

Miramar espera la llegada de los fantasmas del Rusty’s Circus

La quiebra de Rusty’s Circus llegó después de vivir una serie de desgracias, pero cada Halloween reaparece inesperadamente de manera fantasmal contando las historias de los personajes que un día formaron parte del espectáculo del circo. De viernes a domingo, los visitantes de Miramar podrán acercarse a la historia de este escenario, conociendo qué les ocurrió a sus protagonistas reservando su plaza a través de la app de Miramar, para evitar la espera.

Cada día un personaje nuevo para contar una historia terrorífica con la que disfrutar de este Halloween. El día 24 de octubre arranca con ‘El secreto de la mujer barbuda’ (de 17.30h a 19.30h), al día siguiente será ‘El Aullido del increíble hombre bala’ el que ponga los pelos de punta, el viernes 31 será el turno de ‘El trapecista sin corazón’ y el cierre llega con ‘El horrible caso de Dante, el domador’ el sábado 1 de noviembre. Todos los horarios

No todo serán sustos y escenas de terror en Miramar por Halloween en Rusty’s porque el humor y las risas están garantizadas con los payasos asustadizos y torpes María Canguelo y Pepe Repullo. Aún pasando a mejor vida, tirarán de sentido del humor y de su anecdotario para hacer reír al público durante los días más fantasmagóricos del año.

Sobre Miramar

Construido en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, que lo posicionan como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro cuenta con 140 establecimientos distribuidos en dos plantas, un parking con 2.700 plazas y una terraza exterior de 10.000 metros cuadrados. Además, dispone de establecimientos de primer nivel como Primark, Carrefour, C&A, Sfera, H&M o grupo Inditex, y cuenta con una zona de restauración con los mejores restaurantes para disfrutar en familia, a los que se añaden 12 salas de cines Cinesur.

Enfocado en mejorar la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como parking gratuito, accesos especiales para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de deportes en pantalla gigante, sala de lactancia, y un punto de recarga eléctrico para móviles, entre otras funciones.

