Pedro Peñate y Dani Mesa culminan un Dakar histórico para Canarias y España - Expedición Canarias Dakar

Madrid, 22 de enero de 2026.-

Lo que comenzó como un Dakar casi imposible para el equipo NEBRIJA CANARIAS by TH-TRUCKS termina convirtiéndose en el más histórico de su trayectoria: Pedro Peñate se convierte en el único piloto español en competir y cruzar la meta final en todas las categorías del Dakar, Dani Mesa se convierte en el primer copiloto canario de la historia en finalizar un Dakar en la máxima categoría y la Universidad Nebrija finaliza con éxito su primer Dakar junto a los ingenieros de su máster.

El equipo ha puesto este viernes el broche final al Rally Dakar 2026 firmando una sobresaliente 51ª posición en la etapa final, el mejor resultado del equipo en todo el Dakar y el colofón perfecto a una edición que ya forma parte de la historia del proyecto. Un Dakar que comenzó con enormes dificultades, penalizaciones y jornadas de auténtica supervivencia en el desierto, y que termina convertido en el Dakar más duro y, al mismo tiempo, el más histórico jamás vivido para el equipo canario.

Un Dakar para la historia

Esta edición deja varios hitos sin precedentes: La Universidad Nebrija completa su primer Rally Dakar, cumpliendo el principal objetivo del proyecto en su primer año y consolidando una apuesta única en el mundo por la formación experiencial ligada a la competición más dura del planeta. Pedro Peñate se convierte en el único piloto español de la historia en haber competido y cruzado la meta final del Dakar en todas sus categorías y vehículos disponibles: motos, camiones, SSV, Challenger y Ultimate. Un logro que eleva aún más una trayectoria ya legendaria. Dani Mesa firma un debut histórico, convirtiéndose en el primer copiloto canario en finalizar un Dakar en la categoría Ultimate, la máxima expresión del rally raid mundial.

Canarias vuelve así a alzar su bandera en la meta final del Dakar, gracias a un equipo que nunca se rindió y que supo transformar la adversidad en aprendizaje, crecimiento y historia.

Detrás de este resultado hay un trabajo humano incansable, noches sin dormir, reparaciones extremas y una mentalidad inquebrantable. El equipo técnico y mecánico, junto a la contribución clave de los alumnos de la Universidad Nebrija (disfrutando de un programa formativo único en el mundo, basado en la experiencia real en competición), han sido los grandes protagonistas de este Dakar, sosteniendo al equipo en los momentos más críticos y permitiendo llegar hasta el final.

“Este Dakar ha sido uno de los más duros de toda mi carrera, pero también uno de los más especiales. Cruzar la meta final después de todo lo vivido es una sensación indescriptible. No es solo un logro deportivo; es el resultado del trabajo, la constancia y la ilusión de un equipo que nunca dejó de creer. Haber cruzado la meta del Dakar en todas las categorías es algo que jamás imaginé y que pertenece a todos los que han caminado a nuestro lado.”, afirmaba Peñate a finalizar la prueba.

Para Mesa: “Terminar mi primer Dakar es algo muy grande para mí. Ha sido un aprendizaje brutal desde el primer día y un reto enorme, pero también una experiencia que me ha marcado como deportista y como persona. Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo y de haber formado parte de este proyecto histórico.”

El Dakar 2026 ha sido también la confirmación de un proyecto que va más allá de la competición, uniendo élite deportiva, sostenibilidad y educación en una misma hoja de ruta. Demostrando que es posible competir al máximo nivel mientras se construye legado, conocimiento y futuro.

Este proyecto es posible gracias al apoyo de Universidad Nebrija, Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Valsequillo, Cabildo de Lanzarote, TH-TRUCKS, Würth, KTM, Star Garage, FB Marketing Motorsport, Club Deportivo Valsebike, Escudería Lanzarote, Federación Canaria de Automovilismo y Federación de Automovilismo de Las Palmas.

