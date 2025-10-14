El Pollo Pepe y sus amigos visitan intu Xanadú para jugar y cantar con los más pequeños

- Del 17 al 19 de octubre, el destino madrileño ofrecerá a todas las familias la oportunidad de vivir una experiencia única para que los niños puedan conocerlo en persona, saludarlo y hacerse fotos con él

- Este simpático pollito amarillo ha conquistado los corazones de millones de niños y niñas en todo el mundo gracias a su ternura, sus divertidas historias y su capacidad para conectar con los más pequeños

Madrid, 14 de octubre de 2025. – Del viernes 17 al domingo 19 de octubre, el Pollo Pepe y sus amigos visitarán intu Xanadú para que todas las familias puedan asistir a este evento diseñado para que los más pequeños disfruten al máximo de su personaje favorito.

Una experiencia única en la que los niños podrán conocerlo en persona, saludarlo y hacerse fotos con él en el Meet & Greet que tendrá lugar los tres días que dura el evento en horario de 16:00 a 21:00 horas y en pases de 20 minutos. El espacio estará además tematizado con una decoración inspirada en los libros originales, para que los más pequeños se sientan dentro de los cuentos del Pollo Pepe y puedan inmortalizar el momento creando un recuerdo mágico e inolvidable.

Desde que nació hace más de 20 años, este simpático pollito amarillo ha conquistado los millones de niños y niñas de todo el mundo. En España, ya ha superado los dos millones de ejemplares vendidos y se mantiene como el número uno en literatura infantil, gracias a su ternura, sus divertidas historias y su capacidad para conectar con los más pequeños.

Durante el evento además, los niños tendrán la oportunidad de cantar la conocida canción de la historia del cuento. Una ocasión única para fomentar la lectura, la imaginación y la diversión en familia en un entorno lleno de color y alegría. Con esta acción, intu Xanadú reafirma su compromiso con el entretenimiento familiar, apostando por experiencias memorables y gratuitas que refuerzan su posicionamiento como destino de ocio para todas las edades.

Evento: ‘Ven a jugar con el pollo Pepe’

Dónde: intu Xanadú (A-5. Salida 22. Arroyomolinos)

Fechas: 17, 18 y 19 de octubre.

Todos los días de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Zona meet&greet: de 16:00 a 21:00 horas (pases de 20 minutos)

Lugar: Plaza Xanadú situada en la planta alta.

Más información: https://www.intuxanadu.com/blog/eventos/pollo-pepe/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

