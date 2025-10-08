Se publica el libro con la verdadera historia detrás de Downton Abbey

(Información remitida por la empresa firmante)

Ediciones Inconexas publica 'El conde y el faraón', una obra escrita por la actual inquilina y propietaria de Highclere Castle –el célebre escenario de la serie de fama mundial Downton Abbey–, lady Fiona, condesa de Carnarvon

Barcelona, 8 de octubre.- En las páginas de El Conde y el Faraón, su autora lady Fiona, actual condesa de Carnarvon, reconstruye la vida cotidiana y las vicisitudes de los auténticos "Crawley": su familia, los Carnarvon.



A partir de un minucioso trabajo con el archivo histórico de su residencia, la condesa ofrece al lector un apasionante retrato de su familia a comienzos del siglo XX y, muy especialmente, del V conde de Carnarvon. Este aristócrata no solo llevó una vida marcada por los viajes y las aventuras, sino que pasó a la historia por ser, junto al arqueólogo Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón en 1922. La prematura muerte del conde, ocurrida poco después del hallazgo, alimentó una de las leyendas más célebres de esta época: la temida "maldición de los faraones".



El libro ofrece un apasionante retrato de la vida cotidiana en el verdadero Downton Abbey de principios de siglo, por el que desfilan personajes de la realeza y la alta sociedad europea, así como destacados personajes del mundo de la cultura y la política de la época, cuya importancia ha llegado hasta hoy. Con un estilo narrativo ágil y cercano, El conde y el faraón combina la intriga histórica, la vida aristocrática y el magnetismo de una época que, gracias a Downton Abbey, sigue fascinando al público de todo el mundo.



La publicación del libro coincide con el estreno en España, el día 10 de octubre, de la tercera y definitiva entrega cinematográfica de la saga con la película Downton Abbey: el gran final.



El conde y el faraón es un libro imprescindible para descubrir cómo se vivía en la Downton Abbey real, con sus fascinantes personajes que inspiraron a los de la ficción televisiva.



Enlace a Instagram: https://www.instagram.com/ediciones_inconexas/



YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IRM4Ug6xH5E







Contacto

Nombre contacto: Oriol Orfila

Descripción contacto: Ediciones Inconexas

Teléfono de contacto: 932654974



