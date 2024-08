REFIX lanza al mercado sus nuevos geles de acción dual con agua de mar

(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva era de la hidratación deportiva. Agua de mar y carbohidratos efectivos para un boost de energía e hidratación

A Coruña, 6 de agosto de 2024.- REFIX, líder en innovación de productos de hidratación y rendimiento deportivo, anuncia el lanzamiento de sus nuevos geles de acción dual, isotónicos y energéticos formulados con agua de mar y diseñados para mejorar el rendimiento atlético y la recuperación muscular.



La solución perfecta para deportistas

Estos innovadores geles no solo aseguran una hidratación óptima, sino que también promueven el funcionamiento máximo del cuerpo durante entrenamientos intensos. Con una combinación precisa de carbohidratos y electrolitos, los nuevos geles de REFIX son ideales para mejorar la función muscular y prevenir la fatiga y los calambres.



Principales beneficios:



• Rehidratación eficaz. Los geles isotónicos contienen agua de mar, que es rica en electrolitos naturales como sodio, potasio, calcio y magnesio. Estos electrolitos ayudan a rehidratar el cuerpo más rápidamente que el agua sola, siendo crucial durante actividades prolongadas o intensas.



• Rápida absorción de energía. Los carbohidratos presentes en los geles isotónicos proporcionan una fuente rápida de energía. Esto ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre estables, evitando la fatiga y mejorando el rendimiento durante el ejercicio.



• Prevención de calambres. El equilibrio de electrolitos, especialmente el sodio y el magnesio, ayuda a prevenir calambres musculares, un problema común durante entrenamientos prolongados.



• Recuperación mejorada. Al reponer los nutrientes y minerales perdidos durante el ejercicio, los geles isotónicos aceleran el proceso de recuperación muscular, reduciendo el tiempo necesario para recuperarse completamente después de una actividad intensa.



• Sabor agradable y variedad. Los diferentes sabores disponibles, no solo ofrecen opciones para diferentes paladares, sino que también facilitan el consumo repetido durante largas sesiones de ejercicio, mejorando la adherencia al suplemento.



• Conveniencia y portabilidad. Los geles son fáciles de transportar y consumir, lo que los hace ideales para usar durante carreras, ciclismo y otras actividades donde detenerse para comer no es práctico.



• Natural y sostenible. Hechos con ingredientes de origen naturales, sin gluten y sin lactosa. Una opción saludable y sostenible para los atletas conscientes del medio ambiente.



• Mantiene el rendimiento. Al proporcionar energía continua y mantener el equilibrio de electrolitos, estos geles ayudan a mantener el rendimiento físico y mental durante todo el evento deportivo.



• Estimulación del sistema inmunológico: Algunos ingredientes naturales pueden tener propiedades antioxidantes que ayudan a proteger el cuerpo del estrés oxidativo provocado por el ejercicio intenso.



• Fácil digestión: Diseñados para ser suaves en el estómago, los geles isotónicos minimizan el riesgo de malestar gastrointestinal, un beneficio clave durante eventos de resistencia.







Los geles de REFIX están disponibles para a venta en su web ww.refixyourself.com y en su tienda en Amazon. Durante todo 2024 ofrece el código de descuento geles20 para la compra de cualquiera de los packs de geles (solo en Web).



Sobre REFIX

REFIX es una innovadora marca de productos a base de agua de mar desarrollada para proporcionar una hidratación completa y equilibrada, es rica en minerales esenciales como el magnesio, el calcio y el potasio, que son fundamentales para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano.



Sitio Web de la Empresa: www.refixyourself.com



