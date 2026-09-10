El Reto de MasterChef revoluciona Fruit Attraction con gastronomía, competición y entretenimiento

Luzu y Dani del Toro team leaders de El Reto de MasterChef - @patrymartinphoto

(Información remitida por la empresa firmante)

La iniciativa estará presente los días 7 y 8 de octubre con retos en los stands de los expositores, una competición gastronómica retransmitida en directo por Twitch y showcookings gamificados en Factoría Chef. El producto hortofrutícola será el protagonista de una experiencia que conectará el sector, la gastronomía y las nuevas audiencias digitales

Madrid, 10 de septiembre de 2026.- El Reto de MasterChef participará en Fruit Attraction 2026, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en IFEMA MADRID, con una programación especial los días 7 y 8 que llevará la gastronomía, la competición y la creación de contenido al corazón de la feria hortofrutícola.



Bajo el concepto 'Del campo a los fogones. Y de los fogones a las pantallas', El Reto acercará los productos presentes en Fruit Attraction a profesionales, visitantes y audiencias digitales mediante experiencias gastronómicas diseñadas para combinar entretenimiento, participación y divulgación.



Durante la mañana del 7 de octubre, la iniciativa recorrerá diferentes stands de empresas participantes, entre ellas Avomix y Reyes Gutiérrez, donde se desarrollarán retos, juegos y dinámicas gastronómicas vinculadas a sus productos.



Por la tarde, Factoría Chef acogerá una competición gastronómica con diez participantes, enfrentando a los cinco primeros clasificados del ranking de El Reto con cinco semifinalistas ya clasificados. El encuentro será retransmitido en directo a través de Twitch y contará con juegos y pruebas conducidas por Rubén Fenollar, Chef Ejecutivo de El Reto de MasterChef.



El programa continuará el 8 de octubre con una serie de showcookings gamificados elaborados con productos de empresas colaboradoras. El público podrá descubrir su versatilidad, posibilidades gastronómicas y aplicaciones en cocina a través de un formato participativo que irá más allá del showcooking tradicional.



"Queremos que durante estos dos días el producto salga del expositor, entre en la competición y se convierta en protagonista. El Reto puede servir como puente entre el sector, la gastronomía y una nueva generación de consumidores y creadores de contenido", señala Daniel Muñoz, CEO de MasterChef World.



La presencia de El Reto de MasterChef en Fruit Attraction forma parte de su apuesta por nuevos formatos que integran gastronomía, competición, experiencias presenciales y creación de contenido, conectando el sector hortofrutícola con nuevas audiencias y lenguajes.



Durante dos jornadas, Fruit Attraction se convertirá en un gran terreno de juego gastronómico: el campo pondrá el producto, los participantes el talento y El Reto las reglas del juego.



Sobre El Reto de MasterChef

El Reto de MasterChef es la primera plataforma de entretenimiento interactivo gastronómico vinculada al universo MasterChef. Su propósito es impulsar la gastronomía como motor de conexión e identidad cultural, creando una comunidad foodie activa a través de un ecosistema de contenidos, experiencias y competición gamificada.



En su primera edición, el proyecto reunió a más de 50.000 miembros registrados y generó más de 150 millones de impactos digitales y mediáticos, consolidándose como un innovador formato que integra entretenimiento, participación y branded content.



La nueva edición refuerza este modelo con un entorno always-on que combina concurso, experiencias presenciales y amplificación digital, permitiendo la participación activa de consumidores, creadores de contenido, chefs y agentes del sector alimentario en una experiencia compartida que trasciende la cocina.

Contacto

Nombre contacto: Raquel del Val Villaverde

Descripción contacto: CMO, MasterChef World APP

Teléfono de contacto: 690 900 923