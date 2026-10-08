The Gundam Base llega a San Diego Comic-Con Málaga con 300 m² y más de 70 productos exclusivos - BANDAI ESPAÑA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de octubre de 2026.-

Tras su paso por A Coruña y Valencia, la experiencia itinerante de Gundam, impulsada por Bandai, continúa su recorrido con una de sus mayores paradas hasta la fecha. Málaga acogerá más de 70 productos exclusivos de THE GUNDAM BASE, talleres gratuitos y regalos especiales para los fans, antes de continuar su viaje hacia Madrid.

Madrid, septiembre de 2026. – The Gundam Base Rolling Pop-Up Tour continúa su recorrido por España y confirma sus próximas dos grandes paradas: San Diego Comic-Con Málaga, del 1 al 4 de octubre, y Madrid, del 6 al 9 de noviembre, en el Invernadero de Arganzuela – Madrid Río junto a Matadero.

Después de acercar el universo Gundam a miles de aficionados durante sus primeras paradas en A Coruña y Valencia, el tour da un nuevo paso adelante y llegará a San Diego Comic-Con Málaga 2026 con un espectacular despliegue de 300 m² íntegramente dedicado al universo Gundam.

Más de 100 productos exclusivos de THE GUNDAM BASE

La parada de Málaga será especialmente relevante para coleccionistas y aficionados a Gunpla, ya que supondrá el lanzamiento por primera vez en el Tour de más de 70 nuevas referencias exclusivos de The Gundam Base.

En total, los visitantes podrán descubrir en Málaga una selección excepcional de más de 100 modelos exclusivos, productos que habitualmente solo están disponibles en los espacios oficiales de THE GUNDAM BASE.

El evento puede modificarse o cancelarse sin previo aviso.

Los artículos a la venta y los detalles de la exhibición pueden variar según la ubicación.

Las imágenes incluidas en esta nota de prensa son solo con fines ilustrativos y están sujetas a cambios.

Promoción válida hasta agotar existencias. Unidades limitadas. La adjudicación de los elementos promocionales queda supeditada al stock disponible y se efectuará por estricto orden de compra o realización del taller.

300 m² para sumergirse en el universo Gundam

Durante los cuatro días de San Diego Comic-Con Málaga, THE GUNDAM BASE ofrecerá una experiencia pensada tanto para los seguidores de Gundam como para quienes quieran descubrir por primera vez el universo Gundam.

Además de la zona de venta, el espacio combinará producto, exposición y contenidos dedicados a la historia y la cultura Gundam, junto con más de 50 sesiones de talleres gratuitos y casi 2000 plazas, en las que los participantes podrán iniciarse en el montaje de un Gunpla.

Los asistentes podrán también encontrarse con uno de los elementos más reconocibles del Rolling Pop-Up Tour: el impresionante RX-78-2 Gundam de tres metros de altura, convertido desde el inicio de la gira en uno de sus principales puntos interés.

Regalos exclusivos para los visitantes

Para celebrar esta nueva parada del tour, Bandai Spirits ha preparado diferentes regalos vinculados a la experiencia THE GUNDAM BASE:

Lámina de pegatinas exclusiva de Gundam para los más pequeños.

Acrílicos exclusivos de Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury como regalo para compras superiores a 25 euros.

Bandas para la cabeza de Gundam y carpeta especial sobre la historia de Gundam para todos los participantes en los talleres. Materiales creados para acercar a los visitantes a la franquicia.

Málaga

San Diego Comic-Con Málaga

1–4 de octubre de 2026

FYCMA – Palacio de Ferias y Congresos de Málaga

300 m² dedicados a THE GUNDAM BASE

Más de 70 productos exclusivos

MADRID

THE GUNDAM BASE Rolling Pop-Up Tour

6–9 de noviembre de 2026

Plaza exterior del Centro Comercial Príncipe Pío - junto a la estación de Metro.

Cuesta de San Vicente, 44

¿Qué es GUNDAM?

La serie de anime que comenzó con la emisión de MOBILE SUIT GUNDAM en 1979 se conoce como la SERIE GUNDAM. Es una obra de ciencia ficción en la que aparece un robot ficticio llamado GUNDAM.

La SERIE GUNDAM abarca diversos universos y configuraciones. Aunque cada uno tiene su propio contexto y ambientación, algunos están estrechamente relacionados entre sí, compartiendo batallas únicas dentro de sus respectivas líneas temporales. La serie ha ganado popularidad no solo como una destacada obra de ciencia ficción, sino también por sus complejas tramas y su narrativa expresada a través de la animación.

¿Qué es GUNPLA?

Son los model kits de robots y naves de combate denominados mobile suits y mobile armours que aparecen en la SERIE GUNDAM. La experiencia de montar un GUNDAM con tus propias manos ha cautivado a numerosos fans en todo el mundo. Desde la creación del primer modelo a escala 1/144 en 1980, se han vendido un total de 700 millones de unidades hasta su 40.º aniversario en 2020.

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