Los Van Van desembarcan en A Coruña con El Expreso de Cuba - EL EXPRESO DE CUBA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de febrero de 2026.

EXPOCORUÑA CELEBRA DURANTE CUATRO DÍAS A CUBA A TRAVÉS DE SU MÚSICA, SUS SONES, SU GASTRONOMÍA Y SU CULTURA

Del 19 al 22 de febrero, la isla de Cuba estará muy presente en A Coruña a través de su música, su gastronomia, sus productos más célebres (habanos. rones, café, cervezas) e internacionales y a través de sus sones. EL EXPRESO DE CUBA

El público podrá disfrutar de un viaje a la historia de Cuba a través de sus costumbres y sabores, con ambientación de vagones de tren en el que habra instalados desde rincones cafeteros hasta obras de arte expuestas.

Habrá conciertos los cuatro días, de 19.30 a 23.00 horas, donde se reunirán por primera vez en un recinto ferial las mejores orquestas de Cuba; Alain Pérez y su orquesta, Issac Delgado y su orquesta, Alexander Abreu & Havana D'Primera y orquesta Los Van Van. Las entradas estan a la venta en ATaquilla

'El expreso de Cuba' es una experiencia a través de la cual el público podrá disfrutar de un viaje a la historia del país caribeño. Un recorrido en escena por la historia de la cultura cubana y la formación y desarrollo de su identidad desde 1902 hasta la actualidad. 125 años de todo lo que ha acontencido en el vivir y el arte del pueblo de Cuba en todas sus manifestaciones. Música,artes escénicas y visuales, costumbres, arte culinario, pregones, productos como el café, el ron y el tabaco, recorriendo el repertorio popular cubano en la trova tradicional. Rumba, danzón, danzonete, son tradicional, mambo, chachachá, punto cubano, canción, filin y sonoridades contemporáneas.

Habrá conciertos los cuatro días, de 19.30 a 23.00 horas, donde se reunirán por primera vez en un recinto ferial las mejores orquestas del país: Alain Pérez y su orquesta, Issac Delgado, Alexander Abreu y Los Van Van.

Las entradas están a la venta desde 11 euros. Para quien desee gozar de una experiencia 360º podrá adquirir los tickets especiales que incluyen experiencias gastronómicas de primer nivel y posición privilegiada para los conciertos. Estas entradas se pueden adquirir desde los 65 euros por persona.