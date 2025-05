Yankee Stadium no perdona a Juan Soto en su regreso

(Información remitida por la empresa firmante)

La primera serie entre New York Yankees y New York Mets en la temporada MLB 2025 tenía un sabor especial y no precisamente porque dos de las mejores franquicias de Grandes Ligas se vieran las caras, sino por ver el regreso de Juan Soto al temido Yankee Stadium.

Después que Juan Soto firmara contrato con New York Mets el pasado 11 de diciembre de 2024, miles de fanáticos esperaban el 16 de mayo de 2025 ¿Por qué? Sería el día en que Juan Soto regresara al Yankee Stadium, pero esta vez con la camiseta de un equipo rival y no cualquiera, sino el archirrival de ciudad.

¿Ovación o abucheos en New York?

Mucho se especuló sobre el recibimiento que tendría el dominicano en la que fue su casa durante el 2024. Mientras algunos creían que sería ovacionado por las alegrías que dio a los del Bronx, otros creían que sería abucheado por mudarse a Queens.

La realidad se vio a flote el 16 de mayo en el primero de la serie de tres en casa de New York Yankees y fue mucho más que cualquier guionista de película de terror se imaginó, literalmente el público le dio la espalda al dominicano.

Antes de llegar a ese punto, vale la pena reconocer que el Cuerpo Técnico de New York Yankees, comandado por Aaron Boone, lo recibió de forma calurosa. Previo al Juego 1, en la práctica de bateo, se vieron varios abrazos, sonrisas y chistes entre Juan Soto, los jugadores y el staff de New York Yankees, pero solo sería la calma antes de la tormenta.

Juan Soto “el traidor” reemplazó a José Altuve “el tramposo”

El primer turno de Juan Soto en el Bronx en 2025 fue una total locura, el público lo abucheó con todas las energías, en cambio, el zurdo, como quien busca una tregua en una batalla que tiene perdida, se quitó el casco intentando apaciguar a los miles de asistentes al Yankee Stadium, pero no funcionó.

Luego, cuando el quisqueyano saltó al terreno de juego en el jardín derecho, no hubo mayor castigo que la indiferencia de miles de aficionados que sin mencionar una palabra dieron la espalda, literalmente, al mismo jugador que antes amaban y vitoreaban.

La prensa neoyorquina lo catalogó de la siguiente manera: Con solo un hit en la Serie del Subway, Juan Soto no pudo haber elegido peor momento para su mala racha. El ejército de leales a los Yankees lo coronó como el nuevo José Altuve, pero esta es una sentencia mucho peor. Altuve, el tramposo, ha sido reemplazado por Soto, el traidor

Es válido mencionar que hasta ESPN se vio afectado por dicha situación, debido a que se tenía una conversación finiquitada para que Juan Soto portara el popular micrófono y oír sus comentarios en medio de la transmisión, pero el zurdo decidió no hacerlo minutos antes del juego porque estaba frustrado, no solo con los fans, sino con los periodistas que no paraban de preguntar cosas sobre Aaron Judge y su decisión de irse con New York Mets.

La suerte está echada para Juan Soto, así sea incorrecta, o no, su decisión de irse a New York Mets. El tiempo queda como responsable, pues el futuro dejará saber si Mets o Yankees fueron la mejor plaza para el dominicano.

