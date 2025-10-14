¿Qué es la ansiedad social y cómo se trata?, por Clínica de la Ansiedad - Clínica de la Ansiedad

Madrid, 14 de octubre de 2025.- La ansiedad social es un problema psicológico que hace que lo persona sienta un miedo elevado a situaciones asociadas con el entorno social como, por ejemplo, hablar en público, sentirse evaluada y juzgada por los demás, o verse abochornada por la propia aparición de los síntomas de ansiedad. Estos sentimientos vienen acompañados del temor a hacer el ridículo, a bloquearse o verse en una situación vergonzante. Entre las manifestaciones físicas de la ansiedad, la aparición de sudoración excesiva, sonrojo, temblores o dificultades para hablar, son las que más preocupan e inquietan a las personas afectadas

Esto afecta de forma significativa la calidad de vida, ya que impide la consolidación de relaciones personales y laborales. Afortunadamente, existen tratamientos efectivos, los cuales se deben realizar en lugares especializados como la Clínica de la Ansiedad, con sedes en Madrid y Barcelona.

Tratamiento de la ansiedad social: terapia cognitivo-conductual

La terapia cognitivo-conductual (TCC) se considera uno de los tratamientos más efectivos para hacerle frente a la ansiedad social, también conocida como fobia social. Esta terapia se sirve, entre otras, de diferentes técnicas como la reestructuración cognitiva, la regulación de los procesos de inhibición y bloqueo, el desarrollo de habilidades sociales, reforzamiento de la autoestima, la corrección de soluciones contraproducentes o la exposición gradual. La alternativa a utilizar va a depender de la situación de cada individuo y de las recomendaciones del especialista.

Se pretende que el paciente reduzca su inhibición social (es decir, pueda activar recursos con los que cuenta, pero que bajo determinadas condiciones están inhibidos o bloqueados) y que adquiera recursos, y los ponga en práctica, para aumentar los logros y mantenerlos: aprender a establecer metas realistas, corregir errores cognitivos (expectativas, supuestos), concentrarse en la tarea y no en las propias sensaciones, perder el miedo a los propios síntomas, reducir las conductas de evitación o defensivas, controlar la activación autonómica y somática, reducir la ansiedad social y la interferencia que provoca, y superar las carencias existentes en situaciones sociales.

Algo que también puede ayudar mucho a las personas con este problema es acudir a grupos de apoyo donde los afectados comparten experiencias y se dan apoyo entre sí. Quienes tienen una fobia social muy severa pueden necesitar medicación bajo la prescripción y supervisión de un profesional psiquiatra.

A qué lugar especializado acudir

Las personas que tengan ansiedad o fobia social pueden acudir a centros especializados como la Clínica de la Ansiedad que, fundada a finales de los años noventa, cuenta ya con más de 25 años de trayectoria. Su equipo de psicólogos y psiquiatras cuenta con amplia formación y experiencia en el tratamiento de los problemas de ansiedad.

Todos ellos utilizan la terapia cognitivo conductual como tratamiento básico. Sin embargo, esta puede complementarse con otros procedimientos basados en la evidencia.

Quienes deseen tratarse en esta clínica pueden hacerlo de forma presencial, en Madrid y Barcelona, y también online. Para pedir una cita se debe ingresar en su página web, donde están a disposición todos los canales de contacto.

