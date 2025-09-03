La CEMMp conmemora su décimo aniversario con una jornada sobre mieloma múltiple

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de septiembre de 2025.-

La CEMMp celebrará su 10ª Jornada sobre mieloma múltiple el próximo 4 de septiembre, integrando la nutrición, el ejercicio y la enfermería en el manejo de esta patología hematológica, dentro del marco del Día mundial del Mieloma Múltiple que se conmemora el 5 de septiembre.

La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMp) conmemorará su décimo aniversario que se celebrará de forma presencial en el Colegio de Médicos de Madrid, en horario de 11:00 a 19:30, y que necesita inscripción previa.

El encuentro reunirá a algunos de los hematólogos más prestigiosos de España, junto a otros profesionales implicados en el manejo del mieloma múltiple. Entre los ponentes figuran especialistas de referencia como los doctores Joan Bladé, Jesús San Miguel, Enrique Ocio, Bruno Paiva, María José Calasanz y Juan José Lahuerta, quienes abordarán los avances científicos más recientes en el tratamiento y seguimiento de la enfermedad: citogenética de alto riesgo, inmunoterapia, enfermedad mínima residual y estrategias terapéuticas para pacientes de alto riesgo.

La Jornada pondrá también el foco en la multidisciplinariedad del cuidado con mesas específicas sobre nutrición y actividad física, que hoy se reconocen como parte fundamental del engranaje de la recuperación tras el cáncer. El nutricionista Aitor Trabanco ofrecerá claves para mejorar la alimentación, y la mesa de ejercicio destacará su impacto en la calidad de vida y la prevención de la fragilidad.

Un aspecto especialmente relevante será la ponencia de Maite San Miguel, enfermera de ensayos clínicos en hematología, que resaltará el papel cada vez más importante de la enfermería en el mieloma múltiple. Su intervención subrayará la proximidad con los pacientes y la visión holística de la enfermedad, integrando la dimensión médica, emocional y social.

La Jornada, presentada por el divulgador científico Luis Quevedo, contará además con un espacio dedicado a las preguntas de los pacientes recogidas en redes sociales, consolidando la apuesta de la CEMMp por dar voz y protagonismo a quienes conviven con la enfermedad.

Con este encuentro, la CEMMp celebrará 10 años de trabajo y compromiso con los pacientes, reafirmando su papel como referente en España en defensa de derechos, divulgación científica y acompañamiento a la comunidad del mieloma múltiple. Más información en www.comunidadmielomamultiple.com/

