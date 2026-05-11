La CEMMP consolida su crecimiento como comunidad de referencia en mieloma múltiple - COMUNIDAD ESPAÑOLA PACIENTES MIELOMA MÚLTIPLE

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de abril de 2026.-

La Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple (CEMMP) continúa consolidándose como uno de los principales espacios de información, acompañamiento y divulgación para pacientes con mieloma múltiple en el ámbito hispanohablante. Los datos correspondientes a 2025 reflejan no solo un importante crecimiento digital, sino también la consolidación de una comunidad activa, participativa y cada vez más internacional.

La asociación alcanzó durante este año cerca de 96.000 usuarios en su página web y más de 182.000 visitas, cifras que suponen un importante incremento respecto a ejercicios anteriores. Especialmente significativo resulta el crecimiento acumulado desde 2022, cuando la web registraba aproximadamente 51.000 usuarios.

Más allá del volumen de tráfico, uno de los indicadores que mejor refleja el valor de la comunidad es el tiempo medio de permanencia en la web, cercano a los siete minutos. En un entorno digital caracterizado por el consumo rápido de información, este dato apunta a un interés real por los contenidos desarrollados por la asociación, centrados en información médica, actualidad científica, calidad de vida y experiencia paciente.

La presencia de la CEMMP en redes sociales también muestra una evolución muy relevante. Facebook alcanzó los seis millones de visualizaciones durante 2025, mientras que Instagram rozó el millón y YouTube superó las 317.000 visualizaciones.

Precisamente YouTube se ha convertido en uno de los espacios de mayor valor para la comunidad, acumulando alrededor de 20.000 horas visualizadas durante el año. Las entrevistas con especialistas, jornadas informativas y contenidos dirigidos a pacientes han permitido construir un canal con un alto grado de seguimiento y fidelización.

Otro de los aspectos destacados es el alcance internacional demostrado por la asociación. Aunque la CEMMP nació en España, sus contenidos llegan actualmente a pacientes de numerosos países latinoamericanos, entre ellos México, Argentina, Colombia, Chile, Perú o Uruguay, además de usuarios procedentes de Estados Unidos.

Este crecimiento ha ido acompañado además de una fuerte interacción de la comunidad. La tasa de participación registrada y el incremento sostenido de seguidores reflejan que la CEMMP no funciona únicamente como un canal informativo, sino también como un espacio de apoyo y acompañamiento entre pacientes y familias.

En un contexto donde la experiencia del paciente tiene cada vez mayor relevancia dentro del ámbito sanitario, la evolución de la CEMMP pone de manifiesto el papel que pueden desempeñar las asociaciones de pacientes en la difusión de información rigurosa, la humanización de la enfermedad y la creación de redes de apoyo reales.

Su presidenta y fundadora, Teresa Regueiro, ha puesto un especial énfasis en apoyar al paciente de forma muy personal y en dar visibilidad al mieloma en todos los ámbitos posibles.

La evolución digital de la CEMMP durante 2025 refleja la consolidación de una comunidad sólida, participativa y con capacidad de influencia creciente dentro del ecosistema del mieloma múltiple.

Los datos muestran no solo crecimiento cuantitativo, sino también una elevada calidad de interacción y una fuerte conexión con pacientes y familiares.

En un contexto sanitario donde la experiencia paciente adquiere cada vez mayor relevancia, la CEMMP representa una asociación de pacientes estratégica para el desarrollo de iniciativas de información, acompañamiento y participación comunitaria dentro del ámbito del mieloma múltiple.

A lo largo de estos años, la comunidad ha logrado construir un espacio reconocible y estable dentro del ecosistema del mieloma múltiple, convirtiéndose en una referencia para miles de personas que buscan información fiable, comprensión y acompañamiento frente a una enfermedad compleja y prolongada.

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