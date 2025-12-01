CEOMA presenta los resultados de sus programas formativos 2025 en una jornada abierta a participantes y entidades colaboradoras - CEOMA

Madrid, 1 de diciembre de 2025.- La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) celebró el 27 de noviembre de 2025, en el Centro de Estudios ADAMS de Madrid, la Jornada de Presentación de Resultados de los programas formativos dirigidos a las personas mayores y desarrollados a lo largo del año: CEOMA Digital, Emprende con CEOMA y Red CEOMA, iniciativas que han contado con financiación del IMSERSO para 2025.

El encuentro, que también pudo seguirse en modalidad online mediante retransmisión en directo, reunió a participantes, entidades colaboradoras y profesionales interesados en conocer los recursos educativos elaborados en el marco de estos programas —disponibles en la página web de CEOMA— así como el impacto de las acciones formativas impartidas en 2025 en el ámbito estatal. Estas iniciativas se han orientado a impulsar la alfabetización digital, el emprendimiento sénior y la participación social en el movimiento asociativo de personas mayores.

Durante la presentación se ofreció una visión general del Programa de Atención a las Personas Mayores, destacando su contribución a promover el bienestar la vida independiente y la participación social mediante acciones formativas, acompañamiento, actividades de sensibilización y apoyo comunitario.

CEOMA subrayó que todas las iniciativas persiguen proteger y promover los derechos de autonomía, independencia y participación de las personas mayores, poniendo el foco en la necesidad de combatir las actitudes edadistas derivadas de la brecha digital, la discriminación por edad en el mercado laboral y la escasa presencia de las personas mayores en los espacios de decisión.

A lo largo de la jornada se presentaron los avances de CEOMA digital, destacando la participación de más de 200 personas en los distintos cursos. En este sentido, se destacaron las necesidades formativas detectadas que van desde los contenidos de la guía de autoestudio diseñada para continuar el aprendizaje de manera autónoma a los resultados de las evaluaciones realizadas a los participantes. Además, durante este bloque se compartieron experiencias, dificultades habituales y propuestas para la edición de 2026.

Por otro lado, en el bloque dedicado al programa Emprende con CEOMA se conoció la evolución de esta iniciativa orientada a promover el emprendimiento sénior entre personas próximas a la jubilación o recién jubiladas. También se destacó la importancia de la formación presencial y online, en la que han participado cerca de 70 personas. Asimismo, se presentaron las principales conclusiones obtenidas del análisis documental, encuestas y entrevistas con expertos, junto con nuevas oportunidades de apoyo formativo destinadas a reforzar las capacidades emprendedoras en la jubilación, promover iniciativas personales significativas y fomentar la participación en actividades de voluntariado a través de ‘mentoring’.

Para finalizar esta sesión, se expusieron los resultados de la Red CEOMA, un espacio orientado a mejorar la cooperación entre asociaciones de personas mayores mediante formación presencial y a distancia donde participaron cerca de 90 personas en las actividades realizadas en 2025. También se abordaron necesidades formativas específicas, los contenidos de la correspondiente guía de autoestudio y los aprendizajes generados en el taller sobre uso de herramientas digitales, con especial interés en Trello, que ha despertado un elevado nivel de participación.

Presentación de las guías de autoestudio

Durante la jornada se dieron a conocer las tres guías formativas de autoestudio elaboradas en el marco de estos programas. Estas guías permiten, de manera sencilla y accesible, profundizar en competencias clave para las personas mayores:

Inclusión digital y uso autónomo de herramientas básicas ,

, Desarrollo de iniciativas emprendedoras y mentoring en la jubilación ,

, Fortalecimiento de la cooperación y participación en el movimiento asociativo, incorporando el uso de herramientas digitales con un enfoque participativo.

Desde CEOMA apuntan que estas publicaciones se han diseñado para facilitar la continuidad del aprendizaje tras los talleres y para apoyar tanto a participantes individuales como a asociaciones interesadas en reforzar sus capacidades.

El evento puso de manifiesto el compromiso de CEOMA con la mejora continua y la adaptación de sus programas a las necesidades reales de las personas mayores. Desde la entidad agradecieron la participación de facilitadores, administraciones públicas y entidades colaboradoras, destacando que los programas presentados han sido financiados por el IMSERSO para el período 2024-2025.

Toda la información sobre los proyectos y la jornada está disponible en el sitio web de CEOMA:

https://ceoma.org/actuaciones-en-el-area-de-atencion-a-mayores-2/

CEOMA

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es una organización sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores. Representa a más 800.000 de Socios de Base y más de 1.500 Asociaciones y abarca a 26 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas. Más información: www.ceoma.org

