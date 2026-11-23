Serie Documental Impacto Vital - Clínica Egos

(Información remitida por la empresa firmante)

La OMS destaca en 2026 la importancia de escuchar las experiencias vividas para ofrecer una atención centrada en las personas. El objetivo no siempre es cambiar de cuerpo, sino recuperar una parte de la vida

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- ¿Qué lleva a una persona a una consulta de cirugía estética? No siempre busca parecer más joven o conseguir otro cuerpo. A veces, lo que quiere cambiar no está únicamente en el espejo, sino en su vida.



Volver a hacer deporte, dejar de convivir con dolor, recuperar movilidad o reconocerse después de una enfermedad, un embarazo o una importante pérdida de peso.



Son experiencias que conectan con la reflexión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que este año, bajo el lema "Lived experiences heard: real voices, real change", reivindica escuchar las experiencias vividas y situar las necesidades de las personas en el centro de la atención.



Desde Clínicas EGOS, el Dr. Tiago Gomes, cirujano plástico y cofundador del grupo, defiende comprender la historia de cada paciente y qué espera recuperar con una intervención.



"Detrás de una intervención hay una persona y una historia. Nuestro trabajo no empieza preguntando únicamente qué quiere cambiar de su cuerpo, sino entendiendo por qué quiere hacerlo y qué impacto está teniendo esa situación en su vida. Hay pacientes que no vienen buscando otro cuerpo; vienen buscando recuperar una parte de su vida que habían perdido", explica.



Esta mirada inspira Impacto Vital, una serie documental de Clínicas EGOS que recoge historias reales de pacientes y muestra cambios que van mucho más allá de las fotografías del antes y el después.



Ver tráiler de Impacto Vital.



Del "antes y después" al "antes no podía y ahora puedo"

Nerea tiene 21 años y desarrolló un pecho muy voluminoso desde los 11. Lleva años con dolor de espalda y hombros y dificultades para descansar y realizar actividades cotidianas. Se plantea una reducción mamaria para mejorar su calidad de vida y volver a jugar al fútbol, su gran pasión.



La evidencia científica muestra que estas intervenciones pueden trascender el resultado físico. Una revisión sistemática y metaanálisis de 28 estudios sobre reducción mamaria encontró mejoras significativas en bienestar físico, psicosocial y sexual, además de satisfacción corporal.



Otro análisis de 1.816 pacientes registró mejoras medias de 43 puntos en bienestar psicosocial y 27,9 en bienestar físico. Una revisión sistemática de 2026 también asocia esta cirugía con mejoras en autoestima, imagen corporal y calidad de vida, además de alivio del dolor, y destaca la importancia de la valoración psicológica previa.



El verdadero "antes y después" no siempre aparece en una fotografía: a veces está en lo que una persona vuelve a poder hacer.



Después de una enfermedad: volver a reconocerse

María, de 33 años, superó un cáncer hace cinco años. Durante el tratamiento perdió peso y cabello, llegó a pesar 45 kilos y experimentó una menopausia y cambios en su pecho. Ahora se plantea una elevación mamaria para "volver a reconocerse y cerrar esta etapa".



No se trata de borrar lo vivido ni de presentar la cirugía como respuesta emocional a una enfermedad, sino de reconocer que la relación con el propio cuerpo también forma parte de la recuperación personal.



Maternidad, dolor y cambios que no son solo estéticos

Noemí, de 33 años y madre de dos niñas, presenta una diastasis abdominal agravada tras el parto, con dolor, inflamación y limitaciones cotidianas. Se plantea una abdominoplastia para mejorar su calidad de vida.



Paula, de 22 años, oposita a Policía Nacional. Tras superar una depresión y un problema de tiroides que la llevaron a superar los 100 kilos, cambió sus hábitos y perdió mucho peso. Sin embargo, los cambios en su pecho siguen afectando a su confianza y busca una elevación mamaria.



Rosa, de 59 años, perdió su trabajo y atravesó una etapa de descuido personal y aumento de peso. Los cambios físicos afectaron a su autoestima y ahora se plantea una blefaroplastia y una intervención en la papada para "volver a gustarse".



Cinco mujeres, cinco circunstancias distintas y una misma necesidad: que se escuche su historia antes de valorar una intervención.



Cirugía estética y bienestar emocional: ni frivolizar ni prometer

La relación entre imagen corporal, autoestima y bienestar emocional es compleja. Una cirugía estética no es un tratamiento de salud mental ni garantiza sentirse mejor. Por eso es esencial valorar las motivaciones y expectativas de cada paciente, especialmente en un contexto de redes sociales, filtros y comparación física constante.



"Es fundamental entender qué espera conseguir el paciente y por qué quiere operarse. Hay situaciones en las que una intervención puede tener un impacto muy importante en la calidad de vida, pero también debemos saber detectar cuándo las expectativas no son realistas o cuándo la respuesta que necesita esa persona no está en una operación", señala el Dr. Tiago Gomes.



Cuando escuchar forma parte del tratamiento

Para Gomes, escuchar no resta importancia al resultado físico: amplía la manera de valorar el impacto de la intervención.



"Durante mucho tiempo hemos hablado del antes y el después mostrando dos fotografías. Pero hay resultados que una imagen no puede enseñar. Que una persona vuelva a hacer deporte, que deje de realizar determinadas actividades con dolor o que vuelva a reconocerse después de una etapa muy difícil también forma parte de su historia", explica.



El resultado no siempre se mide en centímetros, volumen o fotografías. Para Clínicas EGOS, la pregunta no es solo "¿qué quieres cambiar de tu cuerpo?", sino también "¿qué quieres recuperar de tu vida?".



Porque para algunas personas, el verdadero cambio comienza cuando vuelven a hacer aquello que habían dejado de hacer.



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