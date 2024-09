Este complemento alimenticio devuelve la energía, la salud y el equilibrio

(Información remitida por la empresa firmante)

El resultado de 16 años de investigación en nutrición ortomolecular y detoxicación celular es Energy Pro Detox, un producto único a nivel mundial de Nutrición Científica Barcelona que consigue desintoxicar el organismo de forma profunda, aumentar la energía, fortalecer el sistema inmune, reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño

¿Quién le iba a decir al poeta romano Juvenal que su Mens sana in corpore sano sería una de las citas más célebres de la historia? Hoy en día, el cuerpo padece las enfermedades generadas por un mundo dominado por el estrés, la contaminación, la comida rápida y el sedentarismo. "Envejecemos antes, adolecemos falta de energía, nos consume la ansiedad, se nos bajan las defensas y nuestro intestino pide a gritos un reseteo. In corpore insanus, mens más insanus todavía. Los problemas mentales asociados con el desequilibrio físico llenan las consultas de psicólogos y psiquiatras buscando soluciones". ¿Las hay?



Cambiar el mundo actual es imposible, pero sí encontrar herramientas que ayuden a alcanzar un estado de salud óptimo. Las investigaciones en nutrición ortomolecular y detoxificación celular que ha llevado a cabo el investigador y terapeuta Dani Ciscar durante sus más de 16 años de experiencia clínica han permitido desarrollar productos integrales, complementos alimenticios que han demostrado una elevada efectividad real según análisis y pruebas clínicas rigurosas.



Tal es el caso de Energy Pro Detox, un producto de Nutrición Científica Barcelona (NCB) creado por Dani Ciscar, que representa la culminación de casi dos décadas de investigación, realizando el mayor número de pruebas analíticas llevado a cabo a día de hoy: más de 10.000.



Este suplemento contiene 33 sustancias naturales altamente purificadas, seleccionadas cuidadosamente por sus elevadas capacidades depurativas y terapéuticas. Esta combinación precisa y en dosis clínicamente efectivas de aminoácidos, vitaminas, minerales y extractos concentrados de plantas facilita, de forma segura, la eliminación de toxinas y favorece una progresiva recuperación de la energía y el rendimiento físicos.



Beneficios de Energy Pro Detox

El complemento alimenticio de NCB contiene vitaminas, minerales y una de las sustancias estrella del producto "NADH", que ayudan a disminuir el agotamiento y la fatiga, aumentando la producción de ATP de manera natural.



También la presencia de zinc, Acetil-L-Carnitina, magnesio y ácido R-Lipoico en su composición favorece el correcto funcionamiento del metabolismo y las vitaminas C, B3, B6, B12, el NAC, zinc, cobre y selenio contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.



Otros de los componentes de Energy Pro Detox favorecen la disminución de los niveles de adrenalina y cortisol y mejoran la producción de melatonina, promoviendo el equilibrio emocional y mejorando la calidad del sueño, entre otros beneficios.



En resumen, los ingredientes de este producto trabajan sinérgicamente para desintoxicar, optimizar los niveles de energía del organismo, reducir los niveles de estrés adrenal y oxidativo, así como fortalecer el sistema inmune y la microbiota intestinal.



Un suplemento seguro y efectivo

Ayudar a personas a mejorar su estado de salud es la misión de Energy Pro Detox, que ha cambiado su packaging este 2024, ofreciendo ahora las dosis en cómodos sobres individuales.



Este producto es fruto de la amplia visión en el campo de la medicina y la nutrición integrativa de Dani Ciscar, director de NCB. Tras superar su síndrome de fatiga crónica, este gran experto en nutrición ortomolecular decidió dedicarse a devolver la calidad de vida de otras personas mediante una terapia natural basada en la evidencia científica.



Así nació Energy Pro Detox, un complemento alimenticio, único y revolucionario, que ha demostrado ser un gran aliado para quienes desean dar un cambio a sus vidas, ofreciendo además resultados positivos en menos de cuatro meses desde el comienzo de su ingesta.







