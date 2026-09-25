Dra. Leis: "La evidencia médica confirma los beneficios de los lácteos durante todas las etapas de la vida"

Rosaura Leis - FEN

(Información remitida por la empresa firmante)

Una dieta equilibrada incluye 2-3 raciones de lácteos al día en niños y adultos; y 3-4 si se habla de ciertas etapas y colectivos con necesidades adicionales, como la adolescencia, en mujeres embarazadas o durante el periodo de lactancia, en la edad avanzada y en el caso de los deportistas, según explica la doctora Rosaura Leis

Madrid, 25 de septiembre de 2026.-La evidencia científica y médica respalda los beneficios de los lácteos, en el marco de una dieta adecuada y equilibrada como la mediterránea o atlántica, tanto desde el punto de vista nutricional como para la prevención de ciertas enfermedades.



Los lácteos forman parte de la cultura gastronómica y son esenciales para una alimentación equilibrada y saludable en cualquier momento de la vida. Así lo recoge el Libro Blanco de los Lácteos, elaborado por expertos en nutrición, que subraya su papel como fuente de nutrientes imprescindibles y su contribución a la salud en situaciones fisiológicas especiales. Este libro, impulsado por InLac y la FEN, ha sido coordinado por Rosaura Leis Trabazo, presidenta de la Fundación Española de la Nutrición y coordinadora de la Unidad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago.



Según ha recordado Rosaura Leis, "las principales causas de enfermedad y de muerte en el mundo, guardan relación con estilos de vida no saludables, lo que incluye una mala alimentación, la falta de actividad física y el aumento de la inactividad, fundamentalmente ligado al ocio pasivo, al mal uso y abuso de las pantallas. En relación con la alimentación, estamos asistiendo a la pérdida de adherencia de la población, especialmente de niños y adolescentes, a nuestras dietas tradicionales, que han demostrado ser saludables y sostenibles, lo que pone en riesgo la salud nutricional y metabólica", ha advertido.



En este contexto, ha subrayado que los lácteos son "alimentos fundamentales en nuestras dietas", por lo que "se hace necesaria la promoción de su consumo, comunicando a la población sus beneficios", especialmente en este momento en que estos alimentos han sido desaconsejados por diversas corrientes equivocadas que circulan entre todos, más aún cuando "la evidencia científica disponible indica que tienen un efecto muy positivo sobre la salud y sobre la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles".



En su módulo IV, "Lácteos en las diferentes etapas de la vida y situaciones fisiológicas", se destaca cómo los lácteos aportan proteínas de alta calidad, calcio, fósforo y vitaminas A, D y del grupo B, nutrientes fundamentales para el crecimiento, el mantenimiento de la masa ósea y el correcto funcionamiento del organismo. Además, son alimentos versátiles y accesibles, presentes en múltiples formatos —leche, yogur, quesos— que se adaptan a todas las edades y preferencias.



Los expertos aconsejan incluir esa media de tres raciones de lácteos al día como parte de una dieta variada y equilibrada, priorizando productos adaptados a cada etapa (incluidos semidesnatados, enriquecidos en vitamina D, fermentados) y apostando por lácteos europeos, que garantizan calidad, seguridad y sostenibilidad.



"Su consumo regular se asocia a beneficios concretos: ayuda a prevenir enfermedades óseas como la osteoporosis, contribuye al control de la presión arterial gracias a minerales como el calcio y el potasio y favorece lograr una dieta correcta. En definitiva, los lácteos son un pilar nutricional que acompaña a las personas desde la infancia hasta la madurez", subraya Rosaura Leis. El Libro Blanco destaca cómo los lácteos pueden cubrir necesidades específicas en cada etapa. Se recomienda tomar entre 2 y 3 raciones de lácteos al día, entre leche, queso y yogur, para niños y adultos; y 3-4 para adolescentes, mujeres embarazadas/lactantes, deportistas y ancianos.



• Infancia y adolescencia: son esenciales para el desarrollo óseo y muscular. Es necesario fomentar el consumo de lácteos en la infancia y adolescencia debido a los elevados requerimientos nutricionales de vitaminas y minerales, en especial calcio y vitamina D.



• Edad adulta: ayudan a mantener la masa ósea y aportan proteínas de calidad. Los estudios científicos no encuentran efectos perjudiciales de la leche sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular, más bien al contrario. Los lácteos fermentados, como yogur y queso, se han asociado en diversos estudios a un menor riesgo de ictus y enfermedad cardiovascular.



• Embarazo y lactancia: aumentan las necesidades de calcio y proteínas; los lácteos son aliados para cubrirlas. Una ingesta óptima de leche y otros lácteos durante el embarazo promueve el crecimiento adecuado del feto y permite lograr una mejora nutricional y sanitaria en la madre. La lactancia materna se apoya en un adecuado consumo de lácteos y es un elemento clave para el crecimiento y desarrollo óptimo del niño y para mantener la salud de la madre



• Personas mayores: su fácil digestión y densidad nutricional los convierte en alimentos ideales para prevenir déficits. El consumo de lácteos en personas mayores puede tener muchos beneficios para la salud, como el fortalecimiento óseo, el mantenimiento de la masa muscular y el aporte de nutrientes esenciales



• Situaciones especiales: deportistas, dietas bajas en calorías o necesidades específicas encuentran en los lácteos una opción saludable y práctica.



Tal y como explica Leis, una ración de leche equivale a 200-250 mililitros (una taza o vaso) y la ración de yogur se sitúa en los 250 gramos (2 yogures). La porción de queso semicurado o curado recomendada ronda los 30 gramos y, la de queso fresco llega hasta los 60 gramos.



Los lácteos son mucho más que un alimento tradicional: son un aliado para la salud ósea, muscular y metabólica, y contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas. Incorporarlos de forma adecuada en la dieta diaria es una inversión en bienestar y calidad de vida, concluyen los expertos en el Libro Blanco de los Lácteos.

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