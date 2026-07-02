Expertos analizan en la Universidad Complutense el papel de las bebidas fermentadas en el bienestar

XVII Jornada Científica-Taller sobre Bebidas Fermentadas y salud UCM - FICYE

La XVII Jornada Científica sobre Bebidas Fermentadas y Salud, organizada por la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas de la UCM, aborda las últimas evidencias científicas sobre su consumo moderado en el marco de una dieta equilibrada.

La vinculación de la Dieta Mediterránea con el bienestar, la influencia de las bebidas fermentadas en la microbiota intestinal o los efectos del ayuno intermitente son algunos de los temas tratados por destacados expertos nacionales e internacionales.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de julio de 2026. La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid ha sido la sede de la ‘XVII Jornada Científica-Taller sobre Bebidas Fermentadas y Salud’, un evento organizado por la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas de la UCM. Durante la jornada, celebrada los días 30 de junio y 1 de julio, se han reunido destacados expertos para debatir sobre el papel del consumo moderado de bebidas fermentadas en el marco de una dieta y un estilo de vida equilibrados.

Humberto Martín Brieva, director de la Cátedra y catedrático de Microbiología y Parasitología de la UCM, ha sido el encargado de presentar la jornada quien ha destacado que “esta edición pretende, un año más, arrojar luz sobre las bebidas fermentadas desde una perspectiva científica y social. Creemos que es fundamental seguir generando evidencia y analizar esta cuestión desde distintos enfoques, por lo que reunimos a expertos en nutrición, medicina y sociología para ofrecer una visión amplia, rigurosa y objetiva sobre su impacto en el bienestar”.

El programa de la jornada ha abordado temas de gran actualidad. Francisco José Tinahones Madueño, presidente electo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), ha tratado uno de los patrones dietéticos más comentados del momento en su ponencia “¿El ayuno intermitente despierta el ingenio?”. Por su parte, José Antonio López Moreno, profesor de Psicobiología de la UCM, ha explorado en su charla “Del plato al estado de ánimo: la dieta mediterránea como ecosistema de bienestar” cómo el patrón alimentario mediterráneo, que puede incluir un consumo moderado de bebidas fermentadas, impacta directamente en el bienestar emocional.

La jornada se ha complementado con otras intervenciones de profesionales de múltiples ámbitos que han profundizado en diferentes prismas de la investigación. Se han tratado temas como la influencia de las bebidas fermentadas en la microbiota intestinal y su efecto en el bienestar general, de la mano de Poonam Singh Nigam, de la Ulster University; o el triángulo que forman fermentación, microbiota y polifenoles para el equilibrio metabólico, por parte de la investigadora Isabel Moreno-Indias.

A lo largo del encuentro, una de las reflexiones compartidas por los expertos ha sido cómo el consumo moderado de bebidas fermentadas puede formar parte de un estilo de vida equilibrado y activo. En este sentido, se ha recordado que bebidas como la cerveza se contemplan dentro de un patrón mediterráneo, siempre que su consumo sea moderado, realizado por adultos sanos, en compañía y sin superar las recomendaciones de 200-300 ml/día para mujeres y 400-600 ml/día para hombres.

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que impulsa y comparte la investigación científica sobre la cerveza y su relación con el estilo de vida. FICYE no anima ni recomienda el consumo de alcohol en ningún caso; su labor se limita al ámbito científico y divulgativo. En caso de que se decida consumir, este debe ser siempre de forma responsable, exclusivamente por adultos sanos, acompañado de otros alimentos y en un contexto social. En ningún caso se promueve el consumo individual o fuera de las comidas. Asimismo, se recuerda de forma expresa que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial para la salud y queda totalmente fuera de un estilo de vida equilibrado. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

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