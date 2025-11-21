(Información remitida por la empresa firmante)

¿Sabemos de verdad qué nos hace aumentar de peso? El impacto de la alimentación y la Dieta Mediterránea en la prevención de la obesidad

Expertos en nutrición y medicina destacan la urgencia de educar sobre los hábitos alimenticios y el modelo mediterráneo para contrarrestar la creciente prevalencia de la obesidad.

El simposio se celebra dentro del programa de las Jornadas de Actualización en Obesidad de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), que tienen lugar hoy y mañana en Toledo.

El simposio destaca la importancia de los patrones alimenticios y su impacto en la salud metabólica y la microbiota intestinal, abordando el consumo moderado de bebidas fermentadas dentro del marco de la Dieta Mediterránea.

Toledo, 21 de noviembre de 2025. ¿Qué factores influyen en el aumento de peso? ¿Cómo contribuye la alimentación a la prevención de enfermedades metabólicas? Estas y otras preguntas fundamentales están siendo abordadas por especialistas de todo el país durante la celebración de las Jornadas de Actualización en Obesidad de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), que tienen lugar hoy y mañana en Toledo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)[1], el 40% de los adultos españoles tiene sobrepeso y un 17% sufre obesidad, un problema de salud pública que no para de crecer. Ante este panorama, es esencial implementar estrategias que ayuden a contrarrestar este desafío social antes de que continúe en aumento.

Estas jornadas, en un enclave tan histórico y simbólico como Toledo, nacen con el objetivo de continuar compartiendo conocimientos, afrontar los nuevos retos científicos, clínicos y sociales que plantea la obesidad, y reforzar la colaboración entre profesionales comprometidos con su abordaje integral.

Desinformación y hábitos: la clave para entender nuestro peso

La Dra. Ascensión Marcos, experta en Nutrición y presidenta de la International Society for Immunonutrition, ha abierto el debate poniendo el foco en la urgencia de una educación nutricional eficaz. "En un mundo con una creciente preocupación por la salud, no basta con saber qué comer; debemos comprender cómo lo que ingerimos impacta en nuestro peso y, especialmente, en nuestra salud metabólica", ha afirmado.

La Dra. Marcos ha destacado una paradoja común: “A menudo, la gente, aunque esté realmente preocupada por su alimentación, se siente desorientada por la desinformación. La cantidad de mitos y la falta de un conocimiento sólido sobre Nutrición pueden llevar a la gente a adoptar malos hábitos alimentarios que, junto a otros factores, pueden favorecer el camino a la obesidad. Es fundamental desmontar esas creencias equivocadas y dar a la gente información fiable para que puedan tomar decisiones alimentarias conscientes y sostenibles a largo plazo." Su mensaje es claro: entender las bases de una alimentación equilibrada es el primer paso para combatir la obesidad de raíz.

Dieta Mediterránea y la importancia de la Microbiota

Complementando esta visión, el Dr. Francisco José Tinahones Madueño, catedrático de Medicina en la Universidad de Málaga y director científico de IBIMA Plataforma BIONAND, ha añadido en el simposio sobre la "Dieta mediterránea y prevención de enfermedades metabólicas", subrayando que es mucho más que una forma de comer: es un estilo de vida completo.

"'La Dieta Mediterránea es mucho más que una lista de alimentos; es un pilar fundamental en la prevención de la obesidad y otras enfermedades metabólicas. Se trata de un estilo de vida que integra la actividad física, la socialización y una buena hidratación, todos ellos elementos esenciales para nuestra salud en general, y en particular para el equilibrio de nuestro microbioma intestinal", ha detallado el Dr. Tinahones. Además, ha subrayado la importancia de una microbiota intestinal sana, a la que califica de "clave para el sistema inmunológico, una buena digestión, la síntesis de vitaminas y la regulación del metabolismo. De hecho, numerosos estudios ya conectan directamente la microbiota intestinal con el desarrollo de enfermedades como la diabetes y la obesidad".

Polifenoles, bebidas fermentadas y la clave de la moderación

El Dr. Tinahones también ha destacado la riqueza en polifenoles de la Dieta Mediterránea, compuestos con potentes efectos antioxidantes que actúan como protectores de la salud, ayudando a contrarrestar los impactos de un estilo de vida a menudo estresante y sedentario. Algunos de los alimentos más ricos en polifenoles son las frutas, las verduras, los cereales, los frutos secos o, en el caso de las bebidas fermentadas, la cerveza.

En esa línea ambos expertos coinciden en que la Dieta Mediterránea contempla el consumo moderado de bebidas fermentadas, siempre que se realice acompañada de alimentos y en un contexto social. "Los polifenoles presentes en la cerveza, derivados del lúpulo y la cebada, son muy interesantes. Estas moléculas no solo poseen propiedades antibacterianas y antioxidantes, sino que también pueden influir positivamente en la composición de la microbiota intestinal, llegando incluso a drenar el crecimiento de bacterias patógenas", ha explicado el Dr. Tinahones. Añadiendo que, a pesar de que la cerveza es mayormente agua, sus otros ingredientes también poseen un potencial efecto prebiótico, fomentando el crecimiento de microorganismos beneficiosos en el intestino. Sin embargo, ambos han recalcado que la moderación es crucial: "No hay que olvidar que las cantidades máximas de ingesta recomendadas para adultos sanos y sin contraindicaciones son de 200-300 ml/día para las mujeres y 400-600 ml/día para hombres".[2]

Los expertos insisten en la importancia de educar a la población sobre los principios de una alimentación saludable y cómo implementarlos en la vida diaria. “La prevención es el camino más eficaz para frenar la incidencia de sobrepeso y obesidad, y con ello, las patologías crónicas asociadas”, concluyen.

