Los mejores seguros médicos para 2019 según el portal todosegurosmedicos.com

Se acaba el año y con él la póliza del seguro médico si el cliente lo desea. En el caso de que no quiera continuar con la misma compañía, debe avisar con un mes de antelación a la fecha de vencimiento, según marca la ley. Ahora puede ser un buen momento para buscar el producto que más se adapte a las necesidades de cada uno

Cuando uno está satisfecho con su compañía de seguros médicos, bien porque se siente correctamente atendido, porque confía en su médico de toda la vida o en su pediatra de siempre, o bien porque le parece que paga una cantidad justa, no hay por qué cambiar. Pero a finales de año siempre surgen buenas ofertas que conviene revisar, por si acaso hay algo mejor. Y hacerlo cuanto antes porque la Ley del Seguro obliga al usuario a avisar a su compañía con un mes de antelación si no desea continuar; de lo contrario, la póliza será renovada automáticamente por un periodo de doce meses más que habrá que pagar inevitablemente.

Desde el portal de todosegurosmedicos.com, una web que compara precios, coberturas y que ofrece el cuadro médico de las compañías aseguradoras, indican que no existe un producto estrella, sino que el buen seguro es el que se adapta a las necesidades y características de cada usuario. Según los criterios más buscados estos serían los mejores seguros médicos para 2019 .

El mejor para complementar la Seguridad Social

Adeslas Básico Familia. Este tipo de póliza permite acudir a los especialistas sin listas de espera, pero recurrir a la sanidad pública en caso de hospitalización o intervenciones a cambio de una cuota mensual reducida, y más si se apuntan varios miembros de la misma familia. Se trata de un seguro con copagos por cada acto médico.

Pensado para estudiantes

Sanitas Estudiantes se dirige a jóvenes de entre 14 y 30 años que estudien fuera de España. Es un seguro que cubre sus problemas en caso de enfermedad o imprevisto durante su estancia en el extranjero. Otras garantías son el retorno anticipado por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, el envío de objetos olvidados e incluso la indemnización por pérdida de clases en caso de accidente. Es decir, todo lo que podría dejar a unos padres tranquilos y a un estudiante cubierto.

El más barato con copagos

Se llama DKV Profesional Complet , pero no es obligatorio ser autónomo para contratar este seguro. Es un producto de salud al que se pueden añadir coberturas como seguro de accidentes o decesos. Se contrata por módulos: asistencia primaria, especialistas, hospitalización etc. DKV hace productos a medida y todos incluyen asistencia mundial para viajes. También todos tienen el servicio bucodental incluido y el acceso a su Club de Salud y Bienestar, con descuentos en servicios y compras.

El indicado para inmigrantes

Sanitas Extranjeros está pensado para inmigrantes. Hasta el momento, la ley española establece que no tienen acceso a la medicina gratis las personas que no cotizan a la Seguridad Social, aunque se esperan cambios. Por ello es muy importante que quienes residen en España tengan un seguro sanitario, cuanto más completo mejor, sin copagos y con repatriación incluida. Sanitas Extranjeros incluye medicina general, urgencias, pediatría, enfermería, especialidades médicas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, hospitalización etc.

Completo sin copagos

Globalsalud es para la gente que prefiere acudir al médico tantas veces como lo necesite y olvidarse de los copagos. Este producto incluye todo: hospitalización, medios de diagnóstico (incluso de alta tecnología), urgencias, trasplantes, parto y todo lo relacionado con él, especialidades médicas, medicina general y pediatría, tratamientos especiales etc. Globalsalud tiene un cuadro médico de prestigio en toda España y hospitales y clínicas de referencia.

Ideal para la opción de reembolso

Adeslas Extra 150 se dirige a quienes prefieren elegir la asistencia privada fuera del cuadro médico de una compañía, por completo y reconocido que este sea. Puede ser porque viajan o bien porque desean acudir a médicos de prestigio en otros países o, simplemente, porque quieren la libertad de poder elegir. El cliente paga la factura y después solicita el reembolso a su compañía, que le devolverá un porcentaje con un límite máximo al año de 150 000 €.

Adecuado para familias

Acunsa Confort tiene coberturas completas en la Clínica Universidad de Navarra en Pamplona y Madrid, y cuadro médico nacional de más de 25 000 médicos. Destaca por ser una compañía puntera en innovación y tecnología, muy prestigiosa en investigación del cáncer. Incluye medicina general y pediatría, todas las especialidades médicas, medios de diagnóstico de alta tecnología, urgencias, tratamientos de día, hospitalización médica y quirúrgica sin límites, prótesis e implantes etc.

Bueno para los autónomos

Sanitas Profesionales Plus es un producto de cuadro médico pensado para autónomos, con asistencia sanitaria completa, acceso a todas las especialidades médicas y hospitalización. Tiene copago a partir de los seis primeros servicios, pero es bajo. Además, ofrece indemnización diaria por hospitalización de 60 € y cobertura para acceder a la red médicos y centros de Estados Unidos. También cubre las urgencias en viajes al extranjero.

Económico para familias numerosas

Asefa Salud Top Quantum , pensado para familias, tiene todo incluido, máximas prestaciones sin copagos, también en caso de accidentes u hospitalización. Cuenta con amplios programas de medicina preventiva, vacunación infantil, control al recién nacido, planificación familiar y un amplio cuadro médico. Ofrece considerables descuentos por número de asegurados.

Sin competencia a partir de tres asegurados

AXA Óptima tiene precios muy ventajosos, sin competencia en el mercado, cuando se trata de asegurar a más de tres personas de la familia. Sus modalidades de seguros pueden elegirse con copagos de distintas cuantías o sin ellos, con asistencia en viajes, segunda opinión médica, subsidios por hospitalización etc. Pensados específicamente para familias tiene algunos servicios como cobertura en accidentes laborales y de tráfico, pensión completa del acompañante durante casos de cirugía y parto o cuidados del posparto en el hogar.

Para gente mayor

Sanitas Más Vital es un seguro pensado especialmente para mayores de 60 años que necesiten una protección adicional y que no quieran pasar por las listas de espera de la Seguridad Social. Este producto potencia los servicios de geriatría, medicina general, fisioterapia, podología, odontología etc., los que más se necesitan con la edad. Tiene otros tratamientos con descuentos y ventajas, como ayuda en caso de hospitalización o convalecencia, apoyo en las tareas del hogar, acompañamiento a citas médicas y durante una hospitalización, envío de medicamentos a domicilio.

Estos son los mejores seguros médicos para 2019 según todosegurosmedicos.com, pero puede haber muchos otros que se adapten a las necesidades económicas, personales, familiares y de salud de cada usuario. Lo mejor es dejarse aconsejar por un corredor de seguros que trabaje con todas las compañías y no solo con una aseguradora y, sobre todo, pedir consejo antes de cambiarse de compañía, no vaya a ser que la nueva no admita determinadas enfermedades o dolencias previas del cliente o que no cubra todo lo que se él esperaba.

